Triple Corona de polo: equipos, fechas y novedades de los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo

Siempre anticipa alguna novedad la Triple Corona argentina, la serie de campeonatos de polo más prestigiosa del mundo. Pero en 2026 las noticias principales están muy vinculadas con su torneo adjunto, el clasificatorio: por primera vez en sus dos décadas de existencia, pondrá dos equipos en el Abierto de Tortugas. Y con ocho en Hurlingham, diez en el country y diez en Palermo, la tríada se prolongará una semana, y terminará algo más tarde en el calendario.

El cambio repone una característica de los primeros años de la clasificación: instalar dos formaciones en dos de los tres certámenes, que inicialmente eran el Abierto de Hurlingham y el Argentino. Más tarde se restringió a otorgar cupos –siempre dos– solamente para Palermo, y ahora vuelve a hacerlo por duplicado, pero para Tortugas en vez de para el club de origen inglés. Entonces, serán 52, en lugar de 44, los partidos de la Triple Corona, que se iniciará el martes 22 de septiembre en Pilar, con el Abierto de Hurlingham, y concluirá el 12 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, con el Argentino Abierto.

Después de conquistar el Argentino Abierto (más Hurlingham, más Tortugas), Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso, Bartolomé Castagnola (h.) y 'Poroto' Cambiaso vuelven a ser los favoritos en la Triple Corona y querrán festejar con su típica autofoto junto a Camila Cambiaso, madre, hermana y tía de los jugadores. @camilacambiaso

Y la otra novedad es la de siempre: cambios en las alineaciones. Las dos más fuertes estarán intactas: La Natividad-La Dolfina, el dream team que hizo cartón lleno el año pasado con los Castagnola y los Cambiaso, y Ellerstina-Indios Chapaleufú, subcampeón en los últimos dos torneos con los Pieres y los Heguy. Pero abajo de los dos favoritos, nada queda como estaba en 2025.

Facundo Pieres, Antonio Heguy, Gonzalo Pieres (h.) y Cruz Heguy fueron subcampeones de Tortugas y Palermo y el que más lindo polo ofreció el año pasado; Ellerstina-Indios Chapaleufú irá por un salto en esta temporada. Rodrigo Néspolo

Luego de siete años volverá Las Monjitas, el club colombiano que durante algunas temporadas de la última década estuvo entre los más poderosos. Esta vez contará con dos pesos pesados, multicampeones y ex 10 goles de handicap, de 45 años; Juan Martín Nero y David Stirling. El trenquelauquense y el uruguayo estarán acompañados por dos jóvenes, Lucas Monteverde (n.) y Rufino Bensadón. Todos sumarán 35 tantos de valorización y serán el principal retador de los dos cuartetos más grandes.

Juan Martín Nero (izquierda) y David Stirling (el tercero) compartieron 13 veces la Triple Corona como compañeros en La Dolfina; ahora vuelven a unirse, en Las Monjitas. Christian Grosso - LA NACIÓN

Cerca en nivel, con 34, aparecerá La Hache, que sigue en la serie de las tres competencias mayores pero con retoques en la formación. Y que también tendrá solamente dos apellidos: Hilario Ulloa se une a su hermano Carlos María y con ellos estarán Tomás y Benjamín Panelo. Juventud con cierta madurez y todavía un margen de experiencia por ganar como para crecer.

Hilario Ulloa volverá a representar exclusivamente a La Hache, su club, en el que se reunirá con Tomás Panelo (atrás), compañero en 2024 bajo el mismo nombre de equipo de 2026. Fabián Marelli - LA NACION

Más madurez, y con alto potencial, habrá en La Ensenada, que se rehará con 75% de su formación histórica y la incorporación de una figura que suele rendir por sobre su handicap: Diego Cavanagh. Acumula 33 goles, la misma cantidad que un equipo que representará a un club totalmente debutante en la Triple Corona, Híper, y que estará liderado por Francisco Elizalde.

La clásica alineación de La Ensenada se dará casi completa este año: Juan Martín Zubía, Juan Britos y Jerónimo del Carril actuarán junto a Diego Cavanagh, que estará en lugar de Alfredo Bigatti (el segundo desde la derecha). Christian Grosso

Más veteranía habrá en Haras San Pedro, cuyos cuatro integrantes tienen varias campañas encima y totalizan 32. Y entre los ya instalados en Hurlingham, Tortugas y Palermo habrá un tercer debutante absoluto, Don Ercole, que con sus 31 tantos será el único en presentar dos extranjeros, el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino. Hay pocos foráneos asegurados este año: ellos dos y ‘Pelón’ Stirling.

Pueden ser más, porque varios otros disputarán la clasificación. Que este año será una competencia de un nivel inédito: jugarán un 10 goles y tres ex 10, habrá tres equipos de valorizaciones mayores que la del último conjunto ya asegurado en la Triple Corona y apenas tres cuartetos que tienen sus lugares en Hurlingham-Tortugas-Palermo superan en handicap al más poderoso del certamen clasificatorio.

Pablo Mac Donough protagonizará una rareza: con 10 goles de handicap, participará en la clasificación; liderará La Irenita, de 34 tantos, que compartirá con otro ex campeón argentino, Pablo Pieres. Christian Grosso

Puesto en nombres esto es más claro. Pablo Mac Donough, actual, 10, y Pablo Pieres, ex 10, campeones argentinos en el pasado ambos, consintieron disputar la clasificación para compartir el conjunto con Matías Mac Donough (h.) y el adolescente Paco de Narváez. La Irenita, con 34 tantos, será un enorme favorito en la carrera por entrar a Tortugas y Palermo.

No le irá muy en zaga, con 33, La Zeta-Kazak, que estará liderado por otro ex 10 y ex campeón del Argentino, Nicolás Pieres. Seguirán dos chicos de gran futuro, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, y se incorporará un dotado, Guillermo Caset, también dueño de la máxima calificación unos años atrás.

La Zeta-Kazak mantendrá tres cuartos de su formación, pues Nicolás Pieres, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé estarán acompañados por el recién llegado Guillermo Caset. Hernán Zenteno - La Nación

Como la clasificación congrega a ocho conjuntos en dos zonas, esos dos encabezarán un grupo cada uno y el problema importante será de aquél al que le toque como rival el tercero en discordia: La Dolfina II, que se presentará con 32 goles. Y lo hará con nombres conocidos, sobre todo el de Ignatius Du Plessis, ganador del Abierto de Palermo en 2021. El cuarteto que lidere la otra zona no tendrá tanta exigencia, porque las otras cinco alineaciones tienen 28 y 29 tantos. La lucha real por dos cupos parece ser una cuestión de tres.

La Irenita, La Zeta-Kazak y La Dolfina II, con esos 34, 33 y 32, casi se salen de registro para una clasificación. Están por encima de Don Ercole en cuanto a handicaps, y al primero lo superan apenas tres equipos de los que tienen garantizado disputar la Triple Corona: La Natividad-La Dolfina, Ellerstina-Indios Chapaleufú y Las Monjitas, nada menos. En los papeles, entonces, La Irenita no es menos que ninguno de los otro cinco que protagonizarán en los tres certámenes más grandes del mundo.

Otro ganador del Argentino Abierto (2021, por La Natividad) que procurará su lugar desde el torneo clasificatorio: el sudafricano Ignatius Du Plessis, que encabezará La Dolfina II. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Tendrá, si consiguiere el pase, un premio mayor que los que hubo en años recientes: acceder también a Tortugas, que se ampliará de ocho a diez participantes. El certamen mantendrá su esquema de grupos, pero se dilatará en tiempo al incorporar una fecha en cada zona, con el mismo formato del Argentino (a la americana –todos enfrentados entre sí–, con una final entre los dos vencedores de grupo).

Mientras se desarrolle el Abierto de Hurlingham, la clasificación para los otros dos campeonatos será más que un acompañante, con asombrosos 30,25 goles de handicap en promedio. Un signo de lo alto, en cantidad de calidad, que está el polo argentino.

Como en cada año, la Triple Corona se anuncia atractiva y se espera que mucho público la presencie, esta vez, con el atractivo de un certamen de clasificación muy fuerte. Fabián Marelli

Las formaciones para la Triple Corona 2026

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35. La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34. La Ensenada: Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Híper Polo Club: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.

Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33. Haras San Pedro: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32. Don Ercole: Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Las fechas de los tres torneos

Abierto de Hurlingham Club (Copa The Ayrshire)

Cuartos de final: martes 22 y miércoles 23 de septiembre.

Semifinales: sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Final por la copa subsidiaria Drysdale: jueves 1 de octubre.

Final: sábado 3 de octubre.

Abierto de Tortugas Country Club (Copa Emilio de Anchorena)

Primera fecha: martes 6 de octubre.

Segunda fecha: miércoles 7 de octubre.

Tercera fecha: sábado 10 de octubre.

Cuarta fecha: domingo 11 de octubre.

Quinta fecha: sábado 17 de octubre.

Sexta fecha: domingo 18 de octubre.

Séptima fecha: sábado 24 de octubre.

Octava fecha: domingo 25 de octubre.

Novena fecha: sábado 31 de octubre.

Décima fecha: domingo 1 de noviembre.

Final: sábado 7 de noviembre.

Campeonato Argentino Abierto (The Championship Cup)

Primera fecha: martes 10 de noviembre.

Segunda fecha: miércoles 11 de noviembre.

Tercera fecha: sábado 14 de noviembre.

Cuarta fecha: domingo 15 de noviembre.

Quinta fecha: sábado 21 de noviembre.

Sexta fecha: domingo 22 de noviembre.

Séptima fecha: sábado 28 de noviembre.

Octava fecha: domingo 29 de noviembre.

Novena fecha: sábado 5 de diciembre.

Décima Fecha: domingo 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre.

Clasificación para Tortugas y Palermo

Las alineaciones

La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.

Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34. La Zeta-Kazak: Lorenzo Chavanne, 8; Beltrán Laulhé, 8; Guillermo Caset, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Lorenzo Chavanne, 8; Beltrán Laulhé, 8; Guillermo Caset, 9, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33. La Dolfina II: Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius Du Plessis, 8. Total: 32.

Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius Du Plessis, 8. Total: 32. Velay: Felipe Miguens, 6; Félix Esaín, 7; Facundo Sola, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 29.

Felipe Miguens, 6; Félix Esaín, 7; Facundo Sola, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 29. La Ensenada II: José Riglos (n.), 7; Segundo Bocchino, 7; Matías Torres Zavaleta, 8, y Simón Prado, 7. Total: 29.

José Riglos (n.), 7; Segundo Bocchino, 7; Matías Torres Zavaleta, 8, y Simón Prado, 7. Total: 29. La Matera: Santiago Cernadas, 7; Guillermo Terrera (h.), 8; Santos Merlos, 7, y Jared Zenni, 7. Total: 29.

Santiago Cernadas, 7; Guillermo Terrera (h.), 8; Santos Merlos, 7, y Jared Zenni, 7. Total: 29. La Irenita II: Santiago Loza, 7; Federico Panzillo, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Jacinto Crotto, 7. Total: 28.

Santiago Loza, 7; Federico Panzillo, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Jacinto Crotto, 7. Total: 28. La Dolfina III: Ricardo Garrós (h.), 7; Ignacio Viana, 7; Alejo Taranco, 7, y Jesse Bray, 7. Total: 28.

Las fechas