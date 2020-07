Camilo Castagnola en acción frente a Gonzalo Pieres (h.), de Park Place; el más chico de los Castagola está de regreso tras una fractura en una pierna y Les Lions/Great Oaks lo disfruta. Crédito: @cowdraypolo

Tienen 19 y 17 años, y así y todo son los campeones defensores del torneo de polo más importante de Europa, y así y todo ya están en la final de este año. Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola siguen en carrera por Copa de Oro del Abierto Británico, a pesar del altísimo nivel de los oponentes con los que vienen enfrentándose. Este miércoles, junto al también argentino Santiago Laborde, dejaron en el camino a Facundo y Gonzalo (h.) Pieres, nada menos, revirtiendo el tanteador que los tuvo atrás la mayoría del tiempo.

El 10-9 sobre Park Place pone a Les Lions/Great Oaks en la definición del próximo domingo, que afrontará ante un equipo comandado por viejos conocidos: Next Generation, el de los dos Adolfo Cambiaso, tío y primo de los hermanos Castagnola. Junto a otro jugador afincado en Cañuelas, Diego Cavanagh,Dolfi y Poroto derrotaron por 13-11 a Park Place Vaara, que tuvo a Hilario Ulloa y Juan Britos, en la primera semifinal. Luego sus sobrinos/primos hicieron lo suyo en la otra. Así las cosas, habrá tres polistas argentinos vencedores del máximo certamen europeo el fin de semana.

Les Lions/Great Oaks viene levantando el rendimiento con la incorporación de Camilo, que no participó en el primer campeonato de la temporada inglesa (Trofeo Príncipe de Gales) por una fractura en una pierna. Ya con el menor de los hermanos en la cancha, el cuarteto toma su máximo potencial, aunque es cierto que con una ventaja que puede resultar decisiva: los handicaps locales de los Castagnola parecen estar totalmente desactualizados.Barto y Jeta tienen 7 goles cada uno, cuando en la Argentina ya poseen 9 y 8, respectivamente. Eso, con un tope de 22 por equipo en el circuito británico, les permite disponer de mejores compañeros. Con una valorización más realista de ambos, no estaría acompañándolos un jugador de 6, como Laborde.

Si bien ganó una semifinal, a Les Lions/Great Oaks se le dio un trofeo: Camilo Castagnola, Dillon Bacon, Bartolomé Castagnola (h.) y Santiago Laborde. Crédito: @cowdraypolo

"Fue un partido bravo. Creo que ellos son un muy buen equipo, pero hoy merecíamos ganar nosotros", advirtió Facundo Pieres ante LA NACION. "Estábamos mejor, estuvimos gran parte del partido arriba y en el último chukker no cobraron un par de fouls que eran clave. Todo eso se suma a que ellos en realidad deberían tener 24-25 goles. Jugar contra todo eso es muy bravo, pero así y todo podríamos haber ganado perfectamente", analizó el líder de Park Place. "Lo bueno es que tenemos un buen equipo y si hacemos bien las cosas vamos a pelear por la Copa de la Reina", aludió Facundo al gran torneo que le queda a la temporada británica.

Los Castagnola se cruzarán con los Cambiaso, luego de que su padre, Lolo, hiciera un reacercamiento parcial con su cuñado Adolfito, y después del encuentro que enfrentó a Les Lions/Great Oaks y Next Generation al principio del Abierto Británico, cuando el defensor del cetro se impuso por un claro 14 a 10. A esa altura no venía jugando bien el cuarteto de los Cambiaso y David Stirling. Ahora el uruguayo no está, porque lo eliminó el propio Cambiaso: Dolfi le dio un bochazo durante el partido de cuartos de final (13-10 a Scone, que contó con Nicolás Pieres) y le fracturó un dedo. Por eso Cavanagh, que era integrante de otro conjunto (Polo Stud Schockemöhle) está en Next Generation lugar de Stirling.

Diego Cavanagh reemplazó a David Stirling contra Park Place Vaara; el uruguayo se quebró un dedo por un bochazo de Adolfo Cambiaso en el encuentro anterior; de fondo en la imagen, Poroto Cambiaso. Crédito: @cowdraypolo

"Estoy contento de jugar contra Barto y Camilo. Vamos a ser mucha familia en la cancha; está bueno porque algunos de los cuatro van a llevarse la copa. Va a ir a Cañuelas, digamos", comentó a LA NACION Adolfo Cambiaso. "Contento por los chicos, y contento por nosotros. A esta altura de mi vida, con 45 años y con mi hijo de 14, estar en una final tan importante, por la Copa de Oro, no es poca cosa. Así que la idea es disfrutar", subrayó el líder deportivo de Next Generatiom, que detalló lo sucedido con su amigo Stirling: "Se quebró un dedo por un backhander que pegué en los cuartos de final. Pensamos que no estaba quebrado porque Pelón terminó el partido, pero al otro día se hizo una placa y se vio que se había quebrado el dedo gordo derecho. Y tuvimos que pedirle a Dieguito que nos hiciera de suplente".

"Dieguito" es Cavanagh, delantero de La Dolfina Polo Ranch durante la Triple Corona de Buenos Aires. "Estoy muy contento con el resultado. Lástima por el pobre Pelón, que se lo perdió habiendo llegado él hasta acá en su equipo y con su caballada. Me da un poco de cosa por él, pero personalmente es un programón jugar con Adolfito, Poroto y Jean François [Decaux, el patrón]. Con Poroto y Adolfo venía jugando en Estados Unidos; me hicieron sentirme muy cómodo. La caballada de Pelón es un lujo", contó Cavanagh. Que habló también de lo fuerte que era el cuarteto de Hilario Ulloa y Juan Britos, Park Place Vaara: "Estoy contento de que se nos haya dado contra un rival muy duro. Son cuatro profesionales, que juegan sin patrón, bien organizados, y venían muy bien durante todo el torneo. Hilario y Juano juegan muy bien juntos, y tuvieron dos chicos ingleses baratos en sus handicaps, con 3 y 1. Eran de a ratos muchos para atacar y para defender. Fue un partido muy duro que se definió en el último minuto".

Next Generation, con su copa de vencedor de la otra semifinal: Diego Cavanagh, Adolfo Cambiaso, el patrón Jean-François Decaux y Poroto Cambiaso. Crédito: @cowdraypolo

Nunca se enfrentaron los Castagnola y los Cambiaso en una final por algo tan importante. Para Adolfito sería el octavo título de campeón británico; para Barto y Jeta, el segundo, y para su primo Poroto Cambiaso, el primero. Gane quien gane, las copas individuales terminarán en Cañuelas. Y en familia.