Mercedes y Red Bull explotan puntos grises del reglamento y desatan las quejas del resto de los fabricantes ante la FIA

En la mira y bajo sospecha. El nuevo reglamento que impondrá la Fórmula 1 el próximo año no se puso en marcha, pero la polémica ya se instaló: Mercedes y Red Bull Racing recibieron objeciones y se presentaron pedidos de investigación ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA), debido a que en las fábricas de Brixworth y Milton Keynes los ingenieros que desarrollan los programas de motores descubrieron un gris en el reglamento con el que se presume que se logra un plus de 15 caballos de fuerza. En los relojes, se estima que la ganancia en el tiempo por vuelta, en el estreno de la temporada en el circuito de Albert Park, en Melbourne, sería de tres décimas. El secreto o el truco consiste en mantener el nivel de compresión a 18,0:1, en lugar del exigido 16,0:1, una situación que empujó a Ferrari, Honda y Audi a solicitar una revisión.

En 2026, Red Bull Racing tendrá la colaboración de Ford para el departamento de motores en Milton Keynes: la escudería es objetada junto a Mercedes ante la FIA

Un radical cambio del reglamento técnico y de motores encarará la F.1 a partir del próximo año, y explotar al máximo los detalles es una tarea que se asigna a los ingenieros. Es una carrera de desarrollos, pero que vale por los próximos cuatro años. Los autos serán más livianos y estrechos que los actuales y dependerán más de la energía eléctrica: el sistema híbrido será un 50/50, a diferencia del 80/20 con el que finalizó la temporada 2025. En el pasado reciente, porque el último cambio significativo de normativa sucedió en 2014, Mercedes tomó ventaja y fue el argumento que empujó a Lewis Hamilton a ganar seis de los siete títulos, entre ese año y 2020. La racha de Constructores se elevó a ocho campeonatos, operando el ciclo más exitoso de la historia de la F.1.

Charles Lecler y Lewis Hamilton, los pilotos de Ferrari compartirán garaje por segundo año; la Scuderia, junto a Honda y Audi, acudieron a la FIA por los motores

Las versiones en el paddock en Abu Dhabi, escenario de la última cita del año, la que consagró campeón a Lando Norris (McLaren), hizo referencia a una posible nueva era de los motores Mercedes. Algunas de las unidades de potencia no se encendieron, pero las sospechas se instalaron: nadie desea estar un paso atrás y aquellos que escudriñaron más lejos y lograron interpretar mejor las reglas ahora son observados por el resto. Los más escépticos sostienen que recién en las pruebas de pretemporada, que comenzarán en Barcelona, del 26 al 30 de enero, el escenario podrá clarificarse; los que agitan posibles trucos, esperan dictámenes de la FIA para entender si Mercedes y RBR, que en 2026 tendrá sus propios motores, con colaboración de Ford, exprimieron el reglamento hasta descubrir las zonas grises, de libre interpretación.

Las dos fábricas habrían encontrado el modo de escapar a las disposiciones sobre la relación de compresión, que deben ajustarse a las pruebas realizadas a temperatura ambiente. La utilización de materiales que podrían dilatarse, contribuyendo a un aumento de la relación de compresión es el dato que publicó la revista alemana Motorsport Magazine. “El reglamento define claramente la relación de compresión máxima, así como el método para medirla, basado en condiciones estáticas a temperatura ambiente”, respondió la FIA, con la intención de disipar las dudas, aunque los representantes de Ferrari, Honda y Audi, que se estrenará en 2026, no quedaron conformes.

Williams continuará utilizando unidades de potencia de Mercedes y Alpine se sumará en 2026 a la lista de equipos clientes

La compresión se refiere al volumen de los cilindros del motor cuando los pistones están en su posición más baja en comparación con la más alta, por lo que un valor más alto es sinónimo de generar una potencia mayor. Con temperaturas que provocarían la expansión de los componentes, la relación volvería a 18,0:1 –como en la actualidad-, aunque la medición marcaría 16,0:1, que es lo que regirá en 2026. De ese modo no se cumpliría con la premisa de que los autos deben cumplir con las normas en todo momento durante un fin de semana de carreras.

“La normativa actual no exige mediciones en condiciones de calor. Esto seguirá siendo discutido en reuniones técnicas con los fabricantes de los motores. La FIA revisa constantemente estos temas para asegurar justicia y claridad. Ajustes en la regulación y en los procedimientos de medida podrían ser incluidos en el futuro”, comunicaron desde la FIA, que este año debió endurecer las pruebas, a partir del GP de España, para limitar la flexión de los alerones.

El debate tiene sus razones, porque seis de los 11 equipos que participarán en la temporada 2026 del Gran Circo llevarán unidades de potencia de Mercedes o de Red Bull Powertrains: los de Brixworth, además de las Flechas de Plata, alimentarán al actual campeón McLaren, Williams y se sumará Alpine, que dejó sin efecto el programa de desarrollo de motores de F.1 de Renault; RBR y Racing Bulls son las dos escuderías que completan el cuadro con la ayuda de Ford. Sin ruidos de motores, sin autos en las pistas, el igualmente Gran Circo no descansa.