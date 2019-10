Polo: Hurlingham comienza sin que haya un campeón de Tortugas

La presentación de los equipos y la Ayrshire Cup Crédito: M. Callejo/ AAP

Xavier Prieto Astigarraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019 • 00:01

El reglamento de Triple Corona es un poco cruel con Hurlingham, uno de los dos clubes decanos del polo argentino, con 131 años de existencia. Lo obliga a empezar su Abierto solamente una vez terminado el de Tortugas pero no le asegura tener su final antes de que comience el Argentino. Esa situación lo aprieta entre un antecesor que puede demorarse por lluvias y un sucesor que no se corre en caso de que el clima haga de las suyas antes. Un sandwich normativo. Pero esta vez, Hurlingham empezará sin que Tortugas tenga un campeón. Una anomalía con algunos antecedentes, como los de 1997 y 2001.

El segundo certamen de Triple Corona se iniciará esta tarde, tres días después que lo previsto, a raíz de la demorada definición del primero. Como La Dolfina y Ellerstina no completaron su pleito de anteayer por el estado patinoso de la cancha 7 de Tortugas, el Abierto de Hurlingham recibirá a dos equipos invictos en la temporada.

Uno, el de los Pieres, jugará hoy: si bien no pasaron 72 horas desde su último encuentro (otra prescripción del reglamento de Triple Corona: los tres días de descanso entre compromisos), se considera que el medio chukker que llegó a protagonizar este miércoles no es un partido y por eso se presentará esta tarde.

El campeón de 2018 debutará frente a La Albertina, de buen comienzo de temporada, a las 16.30. Antes, a las 14, el throw-in inicial del certamen se dará entre La Dolfina vs. Polo Ranch y La Aguada, también por la zona A. La B se pondrá en marcha mañana, con La Dolfina vs. La Ensenada y Las Monjitas vs. Cría Yatay. Y todo, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (AAP), el lugar de moda para los grandes torneos.

Allí se desarrolló entera la novedosa Xtreme Polo League (XPL); allí tuvieron lugar algunas fechas de Tortugas y allí tendrán sede las cuatro primeras jornadas de Hurlingham, un torneo que recién en las definiciones de los grupos pisará su propio terreno (la cancha 1 de la avenida Roca) y que para la final se trasladará a Palermo. Y que esta vez, con la vuelta al formato de ocho equipos en lugar del de 10 -la clasificación este año es solamente para Palermo-, se ahorra un par de fechas al no quedar equipos libres, en un calendario que de tan comprimido que quedó para hacerle lugar a la XPL (le tocó un buen comienzo climático de primavera) ahora tiene problemas para cumplir los plazos. Esta vez la víctima es Tortugas, que padeció las lluvias y también unas canchas patinosas incluso sin precipitaciones recientes.

Calendario cambiante

Hurlingham comienza antes de que su predecesor en la Triple Corona esté resuelto porque, una vez que Tortugas puso nueva fecha para su postergada final (iba a ser el sábado 19), el segundo certamen había establecido nuevos días para abrir sus zonas, que originalmente iban a ser el martes (A) y el miércoles (B) últimos. Tortugas empezó su partido decisivo y no lo concluyó, y ya no se le hizo lugar a una nueva reprogramación inmediata. A su vez, ya retrasado en su inauguración y para llegar a tiempo con su desenlace para el sábado 9 de noviembre, Hurlingham apela a otras jornadas entresemana (martes y miércoles próximos) y eso obliga a cada conjunto a afrontar tres encuentros en nueve días. Luego, los que no accedan a la final tendrán dos semanas libres hasta el Argentino Abierto.

Para todos los encuentros de Hurlingham en el predio de la AAP la entrada personal será gratuita, pero se cobrará 300 pesos por vehículo que ingrese. Allí, a muy pocos kilómetros de su sede, Ellerstina empezará la defensa de su título de tricampeón de Hurlingham, el único de los tres certámenes que ha conquistado desde 2012.

Las formaciones

Ellerstina: Pablo Pieres, 10; Gonzalo Pieres (h), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 40.

La Albertina: Agustín Merlos 8, Francisco Elizalde 8, Ignacio Toccalino 8 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 32.

Jueces: Martín Pascual y Gastón Lucero.

Árbitro: Matías Baibiene.

Hora: 16.30.

Cancha: N° 2 de la AAP, en Pilar.

TV: ESPN Polo Extra y Play.