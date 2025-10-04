Abierto de Hurlingham: La Natividad-La Dolfina es el campeón, luego de superar en la final a UAE
La fusión entre los Cambiaso y los Castagnola venció a su rival de 37 goles de handicap en la definición; dos récords históricos de Adolfito
- 4 minutos de lectura'
La Natividad-La Dolfina es el campeón del Abierto de Hurlingham y levantó por primera vez la Copa The Ayrshire. Al cabo de ocho intensos chukkers en la cancha 1 del club de origen inglés, derrotó por 12-9 a UAE y ahora es el único aspirante a quedarse con la Triple Corona en esta temporada.
Gracias a sus 40 goles de handicap, el cuarteto que reúne a los Cambiaso, padre e hijo, y a los hermanos Castagnola llegaba a la definición como el favorito. Y lo ratificó con una sólida producción, fundamentalmente desde el tercer chukker. Arrancó tibio, fue calentando los motores y terminó regulando. Con el correr de los períodos fue afirmándose atrás, presionando y anotando arriba con un Camilo Castagnola nuevamente decisivo. Le costó, claro. Enfrente se plantó un equipo sólido, de 37 tantos de valorización y funcionamiento aceitado. Y el cuadro de Cañuelas no se impuso al trotecito lento, como algunos imaginaban haría.
Parece que las dificultades atravesadas por LN-LD en la semifinal ante Ellerstina-Indios Chapaleufú, ocasión en la cual sólo un gol de oro de Jeta le permitió arribar a esta jornada, se repetirán en el resto de la temporada: la noticia es que tiene oposición. Las otras tres formaciones fuertes (Ellerstina-Indios Chapaleufú, UAE e La Irenita-La Hache) se rebelan a su poderío y pelearán con buenas herramientas para derrotarlo en cuanto se lo crucen. Les sobran armas y fuerzas para ello.
UAE Polo, organización que respalda a Lucas Monteverde (n.) en su campaña por la Argentina y también en su derrotero por el exterior, acumulaba positivos antecedentes: buen funcionamiento colectivo y elevados niveles individuales. Sin embargo, las finales son finales, y en estas instancias los hombres de Cañuelas suelen agrandarse, sacar pecho, y aflora en ellos una actitud ganadora que los distingue. El ahora subcampeón empezó bien, luego bajó su rendimiento y, sobre el último tramo, volvió al partido. Pero ya era tarde.
El ímpetu y la reacción, esta vez, no le alcanzaron. Festeja La Natividad-La Dolfina. Sonríe Adolfito Cambiaso, que cumple otro anhelo: ganar un torneo de la Triple Corona con su hijo y sus sobrinos. Y sigue pulverizando récords: por un lado, en su temporada 33 de alto handicap, logró su título de campeón número 16 en Hurlingham y es el máximo ganador, y por otro, con este éxito logró el campeonato número 43 de la gran triada argentina. “Es un sueño cumplido. La frutilla del postre”, dijo al pasar a la televisión.
Síntesis de La Natividad-La Dolfina vs. UAE
- La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 40.
- UAE: Pablo Pieres, 9; Lucas Monteverde (n.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.
- Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.
- Cancha: Nº 1 de Hurlingham.
La Ensenada, como en 2024
Más temprano se definió la rueda de perdedores del Abierto de Hurlingham, por la Copa John Drysdale. Al igual que el año pasado, la obtuvo La Ensenada, que se impuso en un lindo partido a Los Machitos por 15 a 13, en la cancha 1 del predio de la Asociación Argentina de Polo, de Pilar.
Antes de la final de la Copa The Ayrshire, en Pilar y por la mañana, se definió la John Drysdale, en la rueda de perdedores que siguieron los equipos derrotados en la primera fecha del torneo (cuartos de final). En este cruce, parejo y de apretado desenlace, La Ensenada venció por 15-13 a Los Machitos y retuvo el trofeo obtenido el año pasado (entonces con Juan Britos, Alfredo Bigatti, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril).
El resultado contribuye a armar las zonas del Abierto de Tortugas, que se iniciará este martes y con el que continuará la Triple Corona.
Las alineaciones
- La Ensenada: Rufino Bensadón, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Juan Britos, 8, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 33.
- Los Machitos: Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 32.
- Progresión: La Ensenada, 3-1, 5-5, 7-6, 8-8, 10-9, 14-11, 14-13 y 15-13.
- Jueces: Guillermo Villanueva y Matías Baibiene. Árbitro: Martín Pascual.
- Cancha: Nº 1 de Asociación Argentina de Polo, Pilar.
