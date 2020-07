La Copa de Oro del Abierto Británico, el certamen más relevante de Europa; tres argentinos levantarán ese trofeo este domingo. Crédito: @cowdraypolo

Xavier Prieto Astigarraga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 23:54

Viven a un kilómetro y medio unos de otros, en Cañuelas, pero se enfrentarán a 11.100 kilómetros de allí para ponerle punto final, y un dueño al título de campeón, al certamen más importante de Europa. Los dos Cambiaso y los dos Castagnola, parientes entre sí, dirimirán este domingo el Abierto Británico y dos de ellos se tomarán la foto con la Copa de Oro, el segundo trofeo deportivamente más valioso del polo fuera de la Argentina, o quizás el primero, si se considera los cambios organizativos que viene experimentando la temporada alta de Estados Unidos.

Adolfo Cambiaso, padre e hijo, y su amigo Diego Cavanagh, que reemplaza al fracturado uruguayo David Stirling, son los hombres del francés Jean-François Decaux, el patrón de Next Generation, para esta final que tendrá lugar en el estupendo Cowdray Park Polo Club, pero sin espectadores. Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola, sobrinos y primos de los Cambiaso, comparten con Santiago Laborde el equipo Les Lions/Great Oaks, junto al local Dillon Bacon.

Camilo Castagnola y Adolfo Cambiaso, de 17 y 45 años, sobrino y tío, y rivales en la final del Abierto Británico. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Los hermanos Castagnola, de 19 y 17 años, son los campeones defensores del Abierto, que este año, por la cuarentena, quedó en el calendario antes de la disputa de la Copa de la Reina, el otro gran lauro del circuito inglés. Para su primo "Poroto" Cambiaso, de 14, este compromiso es el más trascendente de la joven carrera que está construyendo de la mano de su padre, de 45 años. "Estoy muy contento por jugar la final de un torneo tan importante con mi papá, y muy contento de que mis primos estén también en la final. Nunca había jugado un partido tan importante de un torneo tan importante", dijo a LA NACION el delantero de 4 goles de handicap.

En el estreno en el certamen, los Castagnola se impusieron por 14-10 a los Cambiaso. "No empezamos tan bien como queríamos pero terminamos jugando bien. No me fijo mucho en si hay público o no: estamos en la final de la Gold Cup y es una oportunidad increíble", apuntó Poroto, que hace dos años, cuando tenía 12, saludó a la reina Isabel II en una premiación como ganador de la copa Royal Windsor, pero que en lo deportivo nunca ha afrontado un partido de semejante calibre como el de este domingo.

"Poroto" Cambiaso (izquierda) se esfuerza por enganchar el taco de Dillon Bacon, de Les Lions/Great Oaks; completa la escena el patrón de Next Generation, el francés Jean-François Decaux. Crédito: @cowdraypolo

El partido, sin televisación para la Argentina salvo streaming pago, comenzará a las 11 de Buenos Aires. En el camino a la definición, Les Lions/Great Oaks encandenó aquel 14-10 inaugural, un 14-12 sobre Scone (Nicolás Pieres), un contundente 7-16 a manos de Park Place Vaara (Hilario Ulloa y Juan Britos), un 10-5 contra Thai Polo NW (Juan Martín Zubía y Rodrigo Rueda -h.-), un 11-10 al propio Thai en el cuarto de final y un ajustado 10-9 frente a Park Place (Facundo y Gonzalo -h.- Pieres) en la semifinal. En tanto, Next Generation registró ese 10-14 inicial, un 15-10 frente a Monterosso (Ignacio Toccalino, Guillermo Terrera y Jerónimo Del Carril), un 9-10 ante Park Place, un 17-15 a Polo Stud Schockemöhle (con el propio Diego Cavanagh como titular, luego suplente de Next Generation por fuerza mayor), un 13-10 sobre Scone en su cuarto de final y un impactante 13-11 contra Park Place Vaara en su semifinal.

Camilo Castagnola domina la bocha ante Gonzalo Pieres (h.) en la semifinal que terminó 10-9 para Les Lions/Great Oaks. Crédito: @cowdraypolo

Las formaciones

Les Lions/Great Oaks:Camilo Castagnola, 7; Dillon Bacon, 2; Bartolomé Castagnola (h.), 7, y Santiago Laborde, 6. Total: 22.

Next Generation: Jean-François Decaux, 0; Adolfo Cambiaso (h.), 4; Diego Cavanagh, 8, y Adolfo Cambiaso, 10. Total: 22.

Hora: 11 (de la Argentina).

Cancha: Cowdray Park Polo Club, Easebourne, Inglaterra.

Diego Cavanagh, con "Poroto" Cambiaso detrás, en acción en la semifinal ganada por 13-11 al conjunto de Hilario Ulloa y Juan Britos. Crédito: @cowdraypolo