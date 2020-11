Un abrazo de campeones entre Hilario Ulloa y Facundo Pieres, los dos mejores de Ellerstina en lo que va de la temporada y en la final del Abierto de Hurlingham. Crédito: Sergio Llamera

Jugó seis partidos, ganó seis. A los chicos, goleándolos. A los mejores, venciéndolos con suficiencia. Disputó dos copas, levantó ambas. Juega rápido, juega simple. Pasa por los baches que tiene cualquiera, pero duran poco y casi no lo complican. El jugador nuevo no es un injerto ni un cuerpo extraño: rinde muchísimo y encaja a la perfección. ¿Qué más puede pedir Ellerstina a pocos días de debutar en el Campeonato Argentino Abierto? Si hasta tiene la ventaja de que su archirrival, La Dolfina, está disminuido en esta temporada.

Con autoridad, el equipo de los hermanos Pieres e Hilario Ulloa conquistó el Abierto de Hurlingham en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo, gracias a un 16 a 11 sobre RS Murus Sanctus en la final, a un consistente 15-10 en la semifinal frente a La Natividad-Monjitas y a la goleada en el estreno contra La Irenita (22-6). En diciembre (debutará el martes 1, tres días después del comienzo del certamen), a los dos rivales pesados de esos tres los verá desde la otra zona en el Abierto de Palermo. En el grupo B su escollo mayor será La Dolfina Polo Ranch, que aunque en otros años lo complicó en un par de ocasiones, es 6 goles inferior en handicap y anda errante en esta temporada. El resto está aun más lejos.

Compacto de Ellerstina 16 vs. Murus Sanctus 11

Campeón de Tortugas y de Hurlingham, jugando bien y sin adversarios hoy por hoy en su nivel. Así llega Ellerstina al torneo más grande del mundo, el que lo obsesiona desde siempre pero que no consigue desde 2013. Semejante bienestar y un favoritismo tan nítido no se le daban desde 2010, el año en que se apoderó de la Triple Corona el equipazo de Facundo y Gonzalo (h.) Pieres, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero. En medio corrió mucha agua bajo el puente, y los Pieres no volvieron a festejar en La Catedral. Esta vez están mejor perfilados que nunca en esta década.

"Feliz. No imaginábamos un arranque así. El equipo está funcionando bien y haber ganado ya dos torneos de los tres es un lujo", comentó Facundo Pieres a ESPN tras la victoria ante Murus Sanctus en la cancha 1 del predio Alfredo Lalor, en el que se desarrolló todo el Abierto de Hurlingham. Y sí, más que bien está funcionando Ellerstina, porque tiene un sistema que rinde. A pesar de su habilidad en el taqueo elige su velocidad: en lo posible, palo y a correr, y tiro al arco ni bien se puede. Los backhanders no van a la nada sino a un compañero. Defiende mejor, entre la anticipación mental, la caballada que permite llegar antes y la fibra que ganó con el gladiador que es Ulloa en el medio. Y Facu Pieres está incontenible.

Con un mediojuego rendidor y más ordenado, el 1 juega de 1, adelante. Hace goles de escapada y goles de remate largo. Pero si hay que manejar un rato la bocha, no tiene inconveniente; el coronavirus ya pasó para él y no hay signos de merma física alguna.

Facundo Pieres, una vez más decisivo: anotó 10 goles en la final de Hurlingham contra Murus Sanctus; en la imagen, los otros dos mejores del partido, Guillermo Caset e Hilario Ulloa. Crédito: Sergio Llamera

Por cierto, nunca los hay en Ulloa, ese 2 que va todas y no deja pechazo sin dar ni taco sin trabar. Se gana su jornal el nuevo del equipo, porque no se desentiende de atacar, y vaya cómo lo hace. "A Hilario lo veo muy bien. Se acopló muy rápido. El flaco es muy andariego; va, viene... Está muy bien montado y pone una garra tremenda. Nos dio bastante funcionamiento y es por eso que estamos andando bastante fuerte", expresó Nicolás Pieres a ESPN.

Frente a Murus Sanctus no fueron necesarias grandes actuaciones del back ni de su hermano Gonzalo, por lo bien que anduvo el cuarteto colectivamente y porque el rival no rindió lo que venía rindiendo. ¿Cuánto hubo de defecto propio y cuánto de mérito ajeno? Proporciones parecidas. El conjunto gris no aprovechó seis ejecuciones al arco (incluidos un penal de 30 yardas y uno de 40) y a veces no reaccionó con fortaleza mental a la frustración por la superioridad de la Z. También, se guardó de más la bocha, y salvo Guillermo Caset, figura pese a sus penales desaprovechados, sus piezas no dieron individualmente lo esperado.

Facundo Sola, intermitente delantero de Murus Sanctus, por delante del "andariego" Ulloa, según lo califica Nicolás Pieres. Crédito: Sergio Llamera

Murus Sanctus entregó lo mejor cuando ya parecía inalcanzable Ellerstina, en el 14-7 de fines del sexto chukker. En el séptimo llegó a quedar 11-14 con cierta expectativa para el último período. Pero el único bajón de tensión de los Pieres y Ulloa se pasó pronto. Volvió la corriente a 220 voltios en el octavo y no hubo más incertidumbre: Ellerstina fue un holgado campeón y por cuarta vez en los últimos cinco años se tomó la foto con la copa The Ayrshire, en este caso, lejos del club de origen inglés. Ulloa, en tanto, posó por primera vez con el saco que identifica a los ganadores de la segunda joya de la Triple Corona.

Falta la más importante y parece que La Dolfina recuperará a Juan Martín Nero en Palermo (David Stirling ya está disponible), pero el cartón lleno en la temporada es una posibilidad cierta para Ellerstina. Su confianza está a tope y en un solo último chukker de un partido estuvo en serias dudas un triunfo (15-13 a Murus Sanctus en la semifinal de Tortugas). Hasta ahora consiguió 105 goles (promedia 17,5) y recibió 54 (9). En otros años, a esta altura se preguntaba cuál polista llevaría cuál número de camiseta en el Argentino Abierto; ahora eso no es un tema porque Ulloa encastró de maravillas, Gonzalito Pieres se adapta a lo que hace falta, Nicolás asumió que será siempre el back de la Z y el capitán Facundo se dedica principalmente a hacer goles: lleva 56 en la temporada, a razón de 9,3 por partido.

¿Todo dicho, entonces? ¿No hace falta jugar Palermo sino ponerle la chapa a la copa? Claro que no. "No tenemos a La Natividad ni a Murus pero tenemos a Los Machitos, La Dolfina Polo Ranch y Cría Geté, que volvió y es un equipo difícil. Es una zona más pareja. Parece que Murus y La Natividad son muy peligrosos, pero contra Los Machitos y La Dolfina Ranch hay que estar concentrados, porque en cualquier día en que uno hace más o menos las cosas, pueden complicar", advirtió Gonza Pieres. Es cierto. Tanto como que esta vez, si existe una presión por favoritismo en el Argentino Abierto, va a flotar más en General Rodríguez que en Cañuelas.

Una copa con la que Ellerstina se cita bastante: The Ayrshire, el trofeo que levantó en 1994, 1995, 1999, 2005, 2007, 2009, 2010, 2016, 2017, 2018 y 2020, once veces. Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de Ellerstina 16 vs. RS Murus Sanctus 11

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. RS Murus Sanctus: Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35.

Facundo Sola, 9; Francisco Elizalde, 8; Guillermo Caset, 10, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 35. Progresión: Ellerstina, 4-2, 7-3, 9-4, 10-6, 11-7, 14-8, 14-11 y 16-11.

Ellerstina, 4-2, 7-3, 9-4, 10-6, 11-7, 14-8, 14-11 y 16-11. Goleadores de Ellerstina: F. Pieres, 10 (3 de penal); Ulloa, 2; G. Pieres, 3, y N. Pieres, 1. De RS Murus Sanctus: Sola, 3; Elizalde, 4; Caset, 3 (2 de penal), y G. Pieres, 1 (en contra).

F. Pieres, 10 (3 de penal); Ulloa, 2; G. Pieres, 3, y N. Pieres, 1. Sola, 3; Elizalde, 4; Caset, 3 (2 de penal), y G. Pieres, 1 (en contra). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual. Gastón Lucero. Cancha: número 1 del predio Aflredo Lalor (AAP), Pilar.

La Ensenada-La Aguada, bicampeón

En la final de la rueda de perdedores del Abierto de Hurlingham, La Ensenada-La Aguada (29) recibió de La Irenita (30) un gol y medio de ventaja y triunfó por 12,5 a 10, en la cancha 2 de Pilar, lo que le valió la copa subsidiaria Drysdale, un trofeo clásico del club organizador.

El conjunto de menor handicap de los ochos protagonistas de la Triple Corona completa venía de levantar la copa Sarmiento, de la rueda de perdedores del Abierto de Tortugas. Ello implica que de los que perdieron en los cuartos de final en ambos torneos, es el que más rindió de acuerdo con su valorización. Esta vez con Alfredo Bigatti como figura y buena compañía de Jerónimo Del Carril, el equipo blanco llegó a estar arriba por 11,5 a 5 en el sexto parcial, pero Juan Martín Zubía encabezó una remontada de La Irenita y puso algo de suspenso en el resultado. De todos modos, incluso el abierto tuvo por vencedor a La Ensenada-La Aguada: 11-10.

En Palermo, este último compartirá la zona B (domingos y miércoles) con Ellerstina, La Dolfina Polo Ranch, Los Machitos y el clasificado Cría Geté. La Irenita participará en la A (sábados y martes), que se constituirá también con La Dolfina, La Natividad-Monjitas, Murus Sanctus y el otro clasificado, La Irenita II.

La Ensenada-La Aguada es el otro equipo que se tomó fotos con dos trofeos en la temporada: ganó la rueda de perdedores de Hurlingham y se anotó su nombre en la copa Drysdale, como lo había hecho con la Sarmiento en Tortugas. Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Ensenada-La Aguada 12,5 vs. La Irenita 10

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29.

Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29. La Irenita: Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 8, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30.

Martín Podestá, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Facundo Fernández Llorente, 8, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 30. Progresión: La Ensenada-La Aguada (1,5 a 0), 2,5 a 1|| 4,5 a 2|| 5,5 a 3|| 7,5 a 4|| 9,5 a 5|| 11, 5 a 8|| 12,5 a 10.

La Ensenada-La Aguada (1,5 a 0), 2,5 a 1|| 4,5 a 2|| 5,5 a 3|| 7,5 a 4|| 9,5 a 5|| 11, 5 a 8|| 12,5 a 10. Goleadores de La Ensenada-La Aguada: Bigatti, 2; Torres Zavaleta, 3, y Del Carril, 6 (4 de penal). De La Irenita: Zavaleta, 1; Fernández Llorente, 1, y Zubía, 8 (5 de penal).

Bigatti, 2; Torres Zavaleta, 3, y Del Carril, 6 (4 de penal). Zavaleta, 1; Fernández Llorente, 1, y Zubía, 8 (5 de penal). Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Aguerre.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Martín Aguerre. Cancha: número 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

