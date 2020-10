La broma para Nero en la práctica de ayer: Cambiaso, Stirling, Mac Donough y Poroto Crédito: @ESPNPolo

Mientras aguarda novedades definitivas de parte de los gobiernos de diferentes niveles sobre las fechas de la Triple Corona 2020 (podría comenzar el 24 del actual, con el Abierto de Tortugas), el polo se sacudió ayer con una novedad: Adolfo Cambiaso (h.), de 14 años, fue ascendido de 4 a 6 goles de handicap, y con ello ya está autorizado reglamentariamente a protagonizar la Triple Corona.

El hijo del fundador y capitán de La Dolfina sonaba como posible reemplazante de Juan Marín Nero, que ayer fue operado de sus fracturas de muñeca y clavícula, con buen resultado según el diagnóstico inicial. Para poder actuar en los abiertos de Tortugas, Hurligham y Palermo es necesario un handicap de por lo menos 6 goles, es decir que a "Poroto" le faltaban dos tantos. Y sin haber jugado oficialmente en el país en los últimos seis meses, fue elevado de categoría por la Asociación Argentina de Polo (AAP).

"El consejo directivo de la AAP aprobó este miércoles la suba a 6 (seis) goles de Adolfo Cambiaso (n), entendiendo que esta suba excepcional no significa ninguna ventaja deportiva para el club que represente", anunció la entidad su inusual decisión. Normalmente, la institución rectora del polo en un país evalúa el nivel de un polista en sus propios torneos y, en caso de considerar que hay un desfasaje entre la calidad de su juego y su valorización formal, decide cambiarle el handicap.

El consejo directivo de la AAP aprobó la suba a 6 goles de Adolfo Cambiaso (n), entendiendo que esta suba excepcional no significa ninguna ventaja deportiva para el club que represente Comunicado de la AAP

En este caso, la Asociación esgrimió en su comunicado que le corresponde la facultad de subir y bajar goles en cualquier circunstancia: "La medida fue tomada por el CD de la AAP con la potestad que le adjudica el artículo 9° del capítulo 1 del Reglamento Técnico de la Asociación Argentina de Polo. Dicho artículo reza: «En caso de urgencia el C. D. podrá modificar en cualquier momento el hándicap de los jugadores sin propuesta o informe de la Sub-Comisión General de Hándicaps»".

El abrazo de Adolfito con Poroto tras ganar el British Open: un salto de calidad para su hijo, de 14 años Crédito: @PoloLine / Helen Cruden

"Una linda noticia para el polo", dijo Eduardo Novillo Astrada (h.)

Consultado por LA NACION, Eduardo Novillo Astrada (h.), el presidente de la AAP, contó el motivo de la decisión: "Fue un pedido de La Dolfina para que pudiera jugar en el [Argentino] Abierto por lo que le pasó a Nero. Ya habíamos tocado el tema hacía como un mes, como parte de un conjunto de subas de jugadores que habían andado en el exterior, pero esperábamos saber qué temporada habría y qué gente venía a jugar. Cuando se confirme la temporada veremos los casos de otros jugadores".

Esto surgió de emergencia y nos pareció algo bueno en un año complicado para el polo. Es una linda noticia para los sponsors, la comunicación y el espectáculo Eduardo Novillo Astrada (h.), presidente de la AAP

El directivo ahondó en la situación de Poroto Cambiaso, que por el momento no fue confirmado por su padre como sustituto de Nero porque aún se evalúa la posibilidad de convocar a otro polista. "Esto surgió de emergencia, y nos pareció algo bueno en un año complicado para el polo. Es dar una linda noticia entre las malas que hay, una linda noticia para los sponsors, la comunicación y el espectáculo. A Poroto se lo vio jugar en Estados Unidos y en Inglaterra, donde también lo subieron a 6", justificó Novillo Astrada. "Creemos que con esto La Dolfina no saca ventaja porque no juega con un polista mejor ni uno subvaluado. Poroto está jugando ese handicap o le falta un poco. El cambio no es por lo deportivo sino por lo extradeportivo: va a sumar para los sponsors, para la gente", expuso el presidente, que encabeza el Consejo Directivo.

Hace casi 30 años, Adolfito Cambiaso, el padre de Poroto, saltaba de a dos goles en su valorización. Por ejemplo, a sus 15, pasó de 4 a 6 en Palm Beach, Estados Unidos, en 1991. Al año siguiente, con 16, saltó de 7 a 9 en la Triple Corona argentina. A su vez, quienes han visto últimamente al Cambiaso hoy adolescente dicen estar impresionados por lo que ha mejorado. Ayer participó en Cañuelas en un triangular amistoso (4 chukkers por partido) entre La Dolfina, Murus Sanctus y La Dolfina Polo Ranch. Hubo quien comentó que Poroto parece un clon del padre no a su edad sino ahora, por estilo de monta, técnica de manejo de bocha y hasta físicamente: en pocos meses el chico dio un estirón y ganó contextura corporal. Le faltan, por ahora, potencia y, por supuesto, experiencia.

La operación de Nero y los tiempos de recuperación

La primera buena noticia para La Dolfina es que la operación de muñeca y clavícula izquierdas de Juan Martín Nero "salió muy bien". "Quedamos muy conformes", evaluó el médico Gabriel Clembosky, cirujano especialista en extremidades del tren superior. Durante la intervención, que duró casi tres horas y media, le colocaron placas y tornillos en ambas zonas fracturadas al back trenquelauquense; la muñeca presentaba mayor cantidad de fragmentaciones. No hubo sorpresas respecto de lo que ya se había evaluado mediante radiografías y tomografías en cuanto a las características de las lesiones.

Juan Martín Nero fue operado y no está garantizado que pueda jugar algo de la temporada Crédito: Rodrigo Néspolo

¿Cómo sigue la historia? ¿Podrá jugar algo de la Triple Corona? "Juanma tendrá de dos a tres semanas de inmovilización. Es importante la cicatrización de las partes blandas de las operaciones. Después empezarán la rehabilitación y el control semanal con nuevos estudios. Lógico: lo primero que quiso saber fue cuándo podría volver a jugar. Esto no es matemático, no es ingeniería, y él lo sabe mejor que nadie, porque este año ya pasó por varias operaciones, de peroné y rodilla. Además, una cosa es estar con el apto físico para montar y jugar al polo y otra diferente es competir en el alto nivel, como lo es en un Abierto de Palermo.

"La lógica me indicaría que no podría jugar esta temporada, pero ese cuadro puede cambiar si su evolución es distinta. Y Nero es un deportista guapo. ¿Lo bueno? Que es todo del lado izquierdo; no tiene que revolear el taco, ni trabar, ni impactar la bocha", agregó Clembosky en diálogo con LA NACION. En La Dolfina hay esperanza de que el back pueda estar en las etapas decisivas del Argentino Abierto, cuya final está prevista para el 19 de diciembre.

