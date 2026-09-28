Rumbo a Tortugas y Palermo: La Zeta y La Dolfina II definirán un pase a la Doble Corona; La Irenita y Velay, por el otro boleto

Ellerstina La Zeta Kazak se impuso a La Matera por 19-7 en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar. El encuentro, correspondiente a la zona B, formó parte de la segunda fecha de la Copa Remonta y Veterinaria, clasificatoria para los abiertos de Tortugas y Palermo. Este lunes, el equipo de Nicolás Pieres, patrocinado por el francés Sebastien Aguettant, logró su segundo triunfo y quedó ubicado al frente de las posiciones del grupo, en compañía de La Dolfina II, vencedor, a su vez, de La Irenita II, por 14-6. Por lo tanto, La Zeta Kazak y La Dolfina II, dirimirán mano a mano el pase a las dos coronas restantes de la temporada de alto hándicap. Si el clima lo permite, el duelo de invictos se disputará este jueves 1 de octubre, en el Predio Alfredo Lalor, sede de todo el certamen.

La jornada se completó con los encuentros de la zona A. En el primer turno, La Irenita, de la mano de Pablo Mac Donough, derrotó por 14-10 a La Ensenada II, y a continuación, Velay, bajo el liderazgo de Facundo Sola, triunfó por 19-8 sobre La Dolfina III. De esta manera, el jueves 1°, La Irenita y Velay también se jugarán frente a frente el pasaporte a Tortugas y Palermo. Los perdedores de estas finales virtuales seguirán compitiendo, junto al resto de los equipos anotados en este certamen. Y engrosarán la lista de animadores en la Copa Municipalidad de Pilar, que a su vez determinará cuáles equipos podrán intervenir luego en la Copa Cámara de Diputados.

Tras las lluvias, un huracán azotó Pilar. Fue el huracán Ellerstina La Zeta Kazak, cuyas fuertes ráfagas de polo barrieron a su entusiasta adversario. Un éxito inobjetable, de principio a fin. Y una linda bienvenida al nuevo coach: la leyenda mexicana, Guillermo Gracida, ganador del Abierto Argentino con Santa Ana en 1982. Las constantes rotaciones, la velocidad en los desplazamientos y la contundencia de cara a los mimbres, le permitió a La Zeta resolver rápidamente el expediente. La Matera nunca pudo frenar tanta dinámica, y apenas logró colocarse a resguardo del huracán en el quinto chukker. Pero a esa altura, el vendaval desatado ya había hecho su trabajo.

Paco de Narváez, y una corrida en el triunfo de La Irenita . Santiago Filipuzzi

El huracán pasó. Pero los vientos siguieron soplando. En menor medida e intensidad. Al mismo tiempo, en una cancha contigua, la ventolera La Irenita cruzó el predio. Un viento no tan devastador como en el debut, pero igualmente firme. Con Pablo Mac Donough, como amo y señor de la cancha, el equipo de camiseta colorada y verde, dominó casi siempre el juego. Aplomado Matías Mac Donough, en el fondo, un jugador que ya está barato con 7 goles de hándicap. Solidario Polito Pieres dando una mano en la defensa y en el armado. Y más de punta Paco de Narváez, no tan incisivo en esta ocasión.

Funcionó bien La Irenita. Sin descollar. Nunca pudo despegarse en el marcador, pero tampoco corrió serios riesgos la victoria. Jugó regulando, pensando. Sin desesperarse. Y ganó. Ahora lo aguarda Velay. El último escollo en su carreta hacia los torneos grandes. La Irenita tiene jugadores de alto nivel, tiene funcionamiento y le sobra personalidad; pero necesita ganar para cumplir el objetivo. Al igual que Ellerstina La Zeta Kazak. Ambos son los equipos que más fuerte soplan en la clasificación.

Matías Mac Donough (h ) y Matías Torres Zavaleta, en acción Matías Callejo / Prensa AAP

Las síntesis

Ellerstina La Zeta Kazak (19): Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33

La Matera (7): Santiago Cernadas, 7; Guillermo Terrera, 8; Santos Merlos, 7, y Jared Zenni, 7. Total: 29.

Progresión: Ellerstina La Zeta Kazak: 3-1, 7-1, 10-3, 15-4, 15-6, 16-6 y 19-7.

Ellerstina La Zeta Kazak: 3-1, 7-1, 10-3, 15-4, 15-6, 16-6 y 19-7. Goleadores de Ellerstina La Zeta Kazak: Caset 5; Laulhé, 1, Chavanne, 9 (3 de penal); Pieres, 3, y 1 de Penal 1. De La Matera: Merlos, 6 (4 de penal), y Zenni, 1.

Caset 5; Laulhé, 1, Chavanne, 9 (3 de penal); Pieres, 3, y 1 de Penal 1. Merlos, 6 (4 de penal), y Zenni, 1. Jueces: Martín Inchauspe y Gonzalo López Vargas.

Martín Inchauspe y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Hernán Tasso.

Hernán Tasso. Cancha: 3 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

// // //

La Dolfina II (14): Lucas Criado (h.), 8; Mariano González (h.), 8; Isidro Strada, 8, e Ignatius du Plessis, 8. Total 32.

La Irenita II (6): Santiago Loza, 7; Federico Panzillo, 7; Martín Podestá (h.), 7, y Jacinto Crotto, 7. Total: 28.

Progresión: La Dolfina II: 2-1, 3-3, 6-4, 7-5, 8-5, 14-5 y 14-6.

La Dolfina II: 2-1, 3-3, 6-4, 7-5, 8-5, 14-5 y 14-6. Goleadores de La Dolfina II : Criado (h.), 6; González (h.), 2; Strada, 5; du Plessis, 1. De La Irenita II: Loza, 2; Panzillo, 2, y Crotto, 2.

: Criado (h.), 6; González (h.), 2; Strada, 5; du Plessis, 1. Loza, 2; Panzillo, 2, y Crotto, 2. Amonestado: Podestá (LAII)

Podestá (LAII) Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Inchauspe.

Guillermo Villanueva y Martín Inchauspe. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Gonzalo López Vargas. Cancha: 6 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

// // //

La Irenita (14): Pablo Pieres (h.), 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34

La Ensenada II (10): José Riglos (h.), 7; Simón Prado, 7; Segundo Bocchino, 7, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 29

Progresión: La Irenita: 1-1, 5-1, 6-3, 9-5, 9-7, 11-8 y 14-10.

La Irenita: 1-1, 5-1, 6-3, 9-5, 9-7, 11-8 y 14-10. Goleadores de La Irenita: Pieres (h.), 4; De Narváez, 2; M. Mac Donough (h.) 6 (4 de Penal), y 2 de Penal 1. De La Ensenada II: Riglos (h.), 3; Bocchino, 3 (1 de penal y 1 de córner); Torres Zavaleta, 3, y 1 de Penal 1.

Pieres (h.), 4; De Narváez, 2; M. Mac Donough (h.) 6 (4 de Penal), y 2 de Penal 1. Riglos (h.), 3; Bocchino, 3 (1 de penal y 1 de córner); Torres Zavaleta, 3, y 1 de Penal 1. Jueces: Matías Baibiene y Nicolás Scortichini.

Matías Baibiene y Nicolás Scortichini. Árbitro: Guillermo Villanueva.

Guillermo Villanueva. Cancha: 2 del Predio Alfredo Lalor (Pilar).

// // //

Velay (19): Facundo Sola, 8; Felipe Miguens, 6; Félix Esaín, 7, y Alfredo Capella, 8. Total: 29.

La Dolfina III (8): Ricardo Garrós (h.), 7; Ignacio Viana, 7; Alejo Taranco, 7, y Jesse Bray, 7. Total: 28.