La confianza de La Natividad La Dolfina: “Somos un equipazo y el rival tiene que jugar muy bien para ganarnos”

La Natividad La Dolfina volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la elite del polo mundial. En una final intensa y cambiante, el equipo de Cañuelas derrotó por 16-10 a La Hache y conquistó por segundo año consecutivo el Abierto de Tortugas con esta formación. Para Adolfo Cambiaso, además, significó levantar por 11ª vez el trofeo y sumar otro capítulo a una carrera que no deja de agigantarse: ya son 47 los títulos de Triple Corona en su extraordinaria trayectoria.

Después de la consagración, los protagonistas del ganador coincidieron en que el resultado final no reflejó del todo lo que había sucedido durante buena parte del encuentro. Cambiaso fue autocrítico con su actuación y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar de cara al gran objetivo de la temporada: Palermo.

“El resultado es mentiroso. En la final de Hurlingham jugamos mejor y ganamos por cuatro goles, y hoy por seis. Yo no jugué bien. Rescato a Barto, que sí jugó bien, y los dos últimos chukkers de Poroto. Pero nosotros somos un equipazo, realmente somos un equipazo. El rival tiene que jugar muy bien para ganarnos”, analizó Adolfito.

La celebración de La Natividad La Dolfina con el trofeo de Tortugas por segundo año seguido MATIAS CALLEJO

El capitán también hizo referencia a las dificultades que encontró La Natividad La Dolfina para imponer su habitual ritmo de juego: “Tuvimos un partido raro. No sé cómo explicarlo. Sucio. Nunca pudimos agarrar ritmo. Y no veo la hora de llegar a Palermo y poder correr un poco más. Hoy tampoco anduvo tan bien la caballada. Tenemos cosas para mejorar”.

Su hijo Poroto, una de las figuras del equipo en el cierre, también consideró que la diferencia de seis goles resultó exagerada por el desarrollo del partido. “La diferencia recién la pudimos sacar al final. Nosotros siempre intentamos meterle ritmo y el partido fue golpe a golpe. Y jugamos un último chukker increíble”, explicó.

Más allá de su rendimiento individual, Poroto destacó el funcionamiento conjunto y la relación que une a los integrantes del equipo. “No pienso en mi nivel, pienso en lo colectivo. El equipo juega bien colectivamente y eso hace que mejoremos todos. Y yo sigo aprendiendo. Los cuatro tenemos una relación increíble. Me encanta jugar con papá, a la edad que tiene, y yo siendo tan joven. Desde que se armó el equipo tenemos la obligación de ganar todos los partidos. Papá y Lolo, con la experiencia que tienen, nos hacen tomar esto con seriedad. La verdad, es un privilegio jugar estas finales”.

Poroto Cambiaso prepara el golpe ante la marca de Tomás Panelo MATIAS CALLEJO

Camilo Castagnola reconoció que no tuvo un buen partido y agradeció el sostén que fue su tío Adolfito: “Yo no me sentí cómodo en la cancha y no pude hacer jugar al equipo. No estaba bien en el partido, pero bueno, a disfrutar igual, vas creciendo y vas aprendiendo que esto es deporte y hay días buenos y malos”.

Por su parte, Bartolomé Castagnola tuvo palabras de reconocimiento para el rival y destacó el compromiso de los más jóvenes de su formación. “Quiero felicitar a La Hache. No me hago el humilde ni nada, juegan muy bien al polo. ¿Los chicos? Trabajan para esto, están todo el día pensando en esto”, sostuvo Lolo.

Lucha palmo a palmo entre Benja Panelo y Jeta Castagnola MATIAS CALLEJO

Bartolomé Castagnola (h.) también fue protagonista de un análisis que puso el foco en la paridad del encuentro. “Fue un partido muy intenso y desde adentro lo vi muy parejo. En algún momento estaba para cualquiera. Yo jugué mal y eso pudo haber afectado nuestro funcionamiento. Recién al final pudimos hacer algunas jugadas buenas. Pero felicito a La Hache, que es un equipazo”, señaló Barto.

Del otro lado, el finalista se quedó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante, especialmente por lo sucedido en los dos últimos períodos. Benjamín Panelo reconoció las dificultades de su equipo para sostener el nivel ante un rival que no perdona errores.

“Una lástima los dos últimos chukkers nuestros, cuando mejor debíamos jugar, peor lo hicimos. A este equipo no le podés regalar nada, pero igual creo que el resultado fue demasiado largo. Es un equipazo, pero bueno, en algún momento tendremos que encontrarles la vuelta”, analizó.

Adolfo Cambiaso, en la persecución de Hilario Ulloa MATIAS CALLEJO

De todas maneras, Panelo valoró el recorrido de La Hache y la posibilidad de haber alcanzado dos definiciones. “Haber llegado a dos finales es muy importante para nosotros, sobre todo para mí, que no tengo tantos kilómetros en este polo”.

Ahora, con la confianza de otro campeonato en el bolsillo, La Natividad La Dolfina, fusión familiar de Cañuelas que luce imbatible, irá por el desafío mayor: conquistar Palermo y completar su segunda Triple Corona consecutiva.