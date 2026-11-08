F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil 2026 y por dónde se puede ver

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El argentino compite este domingo en el circuito de Interlagos con el apoyo de cientos de compatriotas en las tribunas
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Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el circuito de Interlagos en Brasil y corresponde a la fecha 21 del calendario pero es la número 20 que se disputa porque el GP de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente.
La carrera inicia a las 14 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de la prueba con información y estadísticas actualizadas al instante.
El argentino no tuvo una buena clasificación y se ubicó 17°, pero largará dos puestos más adelante a raíz de que Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) fueron penalizados por hacer modificaciones en el motor de sus respectivos monoplazas y descendieron varias posiciones.
Colapinto, ante el aliento de cientos de argentinos que coparán las tribunas de Interlagos en el GP del Gran Circo más próximo a nuestro país, intentará volver a sumar unidades para salir del bache en el ingresó hace cinco pruebas. De ellas, abandonó en tres y en la última, en México, llegó octavo pero lo sancionaron y cayó al 15° puesto, por lo que no sumó unidades.
La pole position en Brasil la hizo Lando Norris (McLaren), quien larga adelante de todos seguido de Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano ya es el campeón del certamen de pilotos por la gran diferencia de puntos que le sacó a sus rivales y buscará sumar aun más para que su escudería se quede también con la corona de constructores. Más atrás arrancan Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull Racing) y Oliver Bearman (Haas F1 Team).
Grilla de partida del GP de San Pablo, con Colapinto
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull Racing)
- Oliver Bearman (Haas F1 Team)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafael Câmara (Haas F1 Team)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Sergio Pérez (Cadillac)
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
- GP de Azerbaiyán: Abondonó.
- GP de Bahréin en Malasia: 13°
- GP de Singapur: Abondonó.
- GP de Estados Unidos: Abandonó.
- GP de México: 15°
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Cancelada por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Estados Unidos en Austin: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de la Ciudad de México: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de pilotos de la F1 2026
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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