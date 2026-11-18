Fue una jornada de incertidumbre (por el clima) en el Abierto de Palermo de polo, el certamen más importante del mundo de este deporte. La cuarta fecha debía comenzar a las 14, en la cancha 2 del Campo Argentino, con el partido entre Las Monjitas y La Aguada, por la Zona B, que terminó con la victoria del primero por 20-8. Pero repentinas lluvias obligaron a esperar a que pasara la llamada “cola de tormenta”. El piso en sí, esencial para la seguridad de los jugadores y de los caballos, estaba firme. Sin embargo, había que esperar.

Hubo varias inspecciones previas, conciliábulos entre jugadores y autoridades de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Primero se dispuso media hora de retraso y luego, que el encuentro se iniciara a las 15. Los pronósticos climáticos eran favorables para poder desarrollar el partido.

Los polistas suelen disputar esta clase de partidos en el exterior, sobre todo en la temporada británica, donde el clima es cambiante y lluvioso. Lo cierto fue que Las Monjitas y La Aguada empezaron a jugar, en principio, con cierta cautela, a media velocidad, cosa de no llevarse sorpresas. Es como ir testeando hasta dónde se puede “tomar vuelo” sin riesgos.

En el fondo, el momento del choque entre Lukín Monteverde y Bautista Bayugar Captura

De esa manera, transcurrieron los dos primeros chukkers y se habían disputado 1m6s del tercer parcial, con el score favorable a Las Monjitas por 4-1, cuando sobrevino un inesperado accidente, con segundos de inquietud. Tras un ataque de Las Monjitas, la bocha se perdió por el fondo de la cancha. En la reanudación, el back de La Aguada, Joaquín Pittaluga puso la bocha en juego y cuando iba a pegar el segundo palo, más adelante se produjo un choque.

Juan Martín Nero (3 de Las Monjitas) y Bautista Bayugar (1 de La Aguada) cruzaban la cancha hacia la izquierda, por delante de otra pareja de jugadores, y Lukín Monteverde (2 de Las Monjitas) no pudo evitar el encontronazo y chocó casi al medio a Bayugar, a baja velocidad. Son los accidentes más peligrosos del polo para el jugador cuya yegua pierde estabilidad por la caída es en cámara lenta y no puede salir despedido del animal. Entonces, queda aprisionado contra el piso y, en ocasiones más peligrosas aún, sufren el llamado “efecto látigo”, golpeando con la cabeza.

La caída no fue tremenda en sí, pero Bayugar quedó apretado por su yegua contra el piso. Es decir, con unos 500 kilos encima, sin poder salir. Como el animal no lograba ponerse de pie, los segundos se hicieron eternos. Al ver lo que sucedía, Nero, Iñaki Laprida (de La Aguada) y uno de los jueces desmontaron para ir a socorrer a Bayugar. Tomando a la yegua de sus extremidades, la ayudaron a que se pusiera de pie, y de esa manera el polista accidentado quedó liberado.

Nero, Laprida y uno de los jueces le sacan la yegua de encima a Bayugar para que pueda salir Captura

Bayugar fue asistido inmediatamente por los servicios médicos que acompañan cada partido de polo por cuestiones reglamentarias. Cumplieron con los protocolos de seguridad requeridos ante un golpe y tomaron la decisión de trasladarlo a un centro asistencial para realizarle estudios complementarios. El jugador fue reemplazado por Santiago Loza.

El accidente de Bayugar

En el siguiente video, se pueden observar las acciones de la caída de Bayugar a partir de los 3m25s

Las formaciones

Las Monjitas: Rufino Bensadón 8, Lucas Monteverde (n) 9, Juan M. Nero 9 e Ignatius du Plessis 8. Total: 34.

Rufino Bensadón 8, Lucas Monteverde (n) 9, Juan M. Nero 9 e Ignatius du Plessis 8. Total: 34. La Aguada: Bautista Bayugar 8 (reemplazado al 1m06s del tercer chukker por Santiago Loza, 7), Alfredo Bigatti 8, Ignacio Laprida 8 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 32.

Bautista Bayugar 8 (reemplazado al 1m06s del tercer chukker por Santiago Loza, 7), Alfredo Bigatti 8, Ignacio Laprida 8 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 32. Progresión: Las Monjitas, 1-1, 4-1, 6-4, 11-4, 15-5, 16-5, 16-7 y 20-8.

Las Monjitas, 1-1, 4-1, 6-4, 11-4, 15-5, 16-5, 16-7 y 20-8. Los goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 5 (2 penales); Monteverde (n.), 2; Nero, 5, y Du Plessis, 8. De La Aguada: Bayugar, 1, y Pittaluga, 7 (3 penales).

Bensadón, 5 (2 penales); Monteverde (n.), 2; Nero, 5, y Du Plessis, 8. Bayugar, 1, y Pittaluga, 7 (3 penales). Incidencia: en el tercer chukker, fue amonestado Lucas Monteverde (n.).

en el tercer chukker, fue amonestado Lucas Monteverde (n.). Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual.

Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual. Árbitro: Nicolás Scortichini.

Nicolás Scortichini. Cancha: N° 2 de Palermo

Nachi Du Plessis en ofensiva: el sudafricano marcó ocho goles para Las Monjitas MATIAS CALLEJO

En el segundo turno, en la cancha 1, se enfrentan el subcampeón de 2025, Ellerstina Indios Chapaleufú, con La Zeta Kazak, proveniente de la clasificación y ganador en su debut de Las Monjitas.