Triple Corona: se presentó la serie de Hurlingham, Tortugas y Palermo con la configuración de zonas

En el predio de la avenida Del Libertador, la casa del mejor polo del mundo, se presentó la Triple Corona 2026: la serie de torneos más importantes del circuito internacional, que abarca los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo. Al anochecer de este primer jueves, sobre la cabecera de la cancha 2 más próxima a la 1, se realizó la ceremonia con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), Benjamín Araya, y algunas figuras de las ocho organizaciones clasificadas directamente para el Campeonato Argentino Abierto.

El motivo central de la convocatoria a la prensa, patrocinadores y personalidades del ambiente fue la confección de los cruces del Abierto de Hurlingham, que comenzará este martes en las canchas que la APP tiene en Pilar, y el armado de los grupos de Tortugas y Palermo. La ocasión resultó propicia también para comunicar las novedades de la temporada alta, iniciada hace unos días con el Abierto del Jockey Club. Entre las más salientes se destaca la modificación de las fechas de inicio de Palermo por coincidir las de la visita del papa León XIV a Argentina. “En los próximos días se oficializará el cambio”, anunció Araya. Además, adelantó que ya no habrá entradas gratis para los primeros partidos del Argentino. “Es necesario ese ingreso económico para presentar todo en las mejores condiciones. Hay que tener en cuenta que producir semejante acontecimiento cuesta mucha plata”, argumentó.

"Es necesario ese ingreso económico para presentar todo en las mejores condiciones", arguyó Benjamín Araya, el presidente de la Asociación Argentina de Polo; con él, el presentador Gustavo Sgalla. Mel Giselle / Prensa AAP

En primer lugar se realizó el sorteo de la conformación de las zonas de Palermo, con el campeón vigente, La Natividad-La Dolfina (Bartolomé –h.– y Camilo Castagnola, y Adolfo Cambiaso –hijo y nieto–), como cabeza de la A y Ellerstina-Indios Chapaleufú (Gonzalo y Facundo Pieres y Antonio y Cruz Heguy), subcampeón, en la B. De acuerdo con el puntaje de los jugadores en el ranking de 2025 fueron establecidos tres pares de equipos a los cuales el azar derivó a un grupo o el otro. La Hache (Hilario y Carlos María Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo) fue hacia el A y Las Monjitas (Rufino Bensadón, Lucas Monteverde –n.–, David Stirling y Juan Martín Nero) cayó en el B; La Ensenada (Diego Cavanagh, Juan Britos, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril) desembocó en el A, e Hiper Polo (Victorino Ruiz Jorba, Gonzalo Ferrari, Francisco Elizalde y Teodoro Lacau) lo hizo en el B. Y a Don Ercole (Facundo Llosa, Kristos Magrini, Pedro Zacharias y Felipe Vercellino) la fortuna lo ubicó en el A, y a La Aguada (Bautista Bayugar, Alfredo Bigatti, Joaquín Pittaluga e Ignacio Laprida), en el B. Los restantes conjuntos provendrán de la clasificación, el vencedor de cuya zona A completará la de La Natividad-La Dolfina, y el de la B, la de Ellerstina-Indios Chapaleufú.

El torneo que precede inmediatamente a Palermo, Tortugas, tendrá grupos distintos a los del certamen máximo; su conformación dependerá de los resultados registrados en el primer torneo, el de Hurlingham. En la zona A intervendrán el campeón de Hurlingham, el perdedor de la semifinal de la que surja el subcampeón, el segundo de la ronda de perdedores, el derrotado de la semifinal que tenga al ganador de la copa subsidiaria y el primero de la zona B de la clasificación. En tanto, en la zona B participarán el subcampeón de Hurlingham, el perdedor de la semifinal que juegue el campeón, el vencedor de la copa subsidiaria, el perdedor de la semifinal que protagonice el segundo de la rueda de perdedores y el triunfador de la zona A del certamen clasificatorio.

Diecinueve polistas participaron en el lanzamiento de la Triple Corona y el Abierto Argentino femenino, entre ellos, Facundo Pieres y Bartolomé Castagnola (h.). Mel Giselle / Prensa AAP

Por último se definieron los cruces eliminatorios de Hurlingham, competencia que se jugará con el sistema de doble knock-out, es decir, con cuartos de final y luego playoffs de ganadores (Copa The Ayrshire) y playoffs de perdedores (Copa Drysdale). El martes 22, a las 13.30 y en Pilar, comenzará a rodar la bocha en la Triple Corona con el enfrentamiento entre La Natividad-La Dolfina y La Aguada, y desde las 16, en el mismo predio, se medirán Las Monjitas y La Ensenada. La etapa de cuartos se completará al día siguiente, con Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Don Ercole y La Hache vs. Hiper Polo.

En cuanto a las localidades de los encuentros del Argentino, Araya fue contundente: “Las entradas no serán gratis. Se irá viendo los precios de acuerdo con los partidos y los días en que se los juegue, pero el valor no será un impedimento para que todo el mundo pueda ver este polo”. Las razón es la necesidad de recaudación por la taquilla, indispensable ingreso para solventar la organización del acontecimiento, el mantenimiento de las canchas y otros rubros. El ex tricampeón argentino justificó la decisión poniendo como ejemplo al fútbol: “Si yo quería ir a ver el Mundial en Estados Unidos tenía que pagar mi ticket; gratis no había nada. Sí había entradas más caras y más baratas, pero a todas había que pagarlas. Tenemos que acostumbrarnos a saber que producir todo esto cuesta muchísima plata”, justificó.

La cabecera de la cancha 2 más cercana a la 1 del Campo Argentino de Polo fue el lugar de la presentación; hubo protagonistas, autoridades, periodistas y auspiciantes. Mel Giselle / Prensa AAP

Por último, Araya comunicó la incorporación de la empresa Tennium, organizadora del Argentina Open de tenis (ATP 250 de Buenos Aires), como socio estratégico para “acompañar el desarrollo comercial y la proyección global del Argentino Abierto”. Según el directivo, “esta alianza permitirá a la entidad fortalecer el posicionamiento internacional del torneo, ampliar las oportunidades de vinculación con marcas y audiencias, enriquecer la experiencia de los espectadores y generar nuevas herramientas para continuar impulsando el crecimiento del polo argentino”.

Por su parte, Martín Hughes, socio de Tennium y director del departamento de América Latina, señaló: “Es un orgullo acompañar a la Asociación Argentina de Polo en este proyecto. El Abierto posee un prestigio incomparable en el deporte mundial y creemos que existe un enorme potencial para seguir desarrollando su propuesta comercial, fortalecer la experiencia del evento y acercarlo a nuevas audiencias y socios estratégicos, respetando siempre la esencia que lo convirtió en una referencia global”.

Sgalla, Araya y Martin Hughes, directivo de Tennium, la empresa que comercializará el Abierto de Palermo con la experiencia de hacerlo en el Argentina Open de tenis. Mel Giselle / Prensa AAP

Hasta ahora, las palabras. A partir del martes, la acción. El mejor polo del mundo está por ponerse en marcha una vez más.