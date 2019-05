Un nuevo torneo de polo, con formato estilo F. 1 y la estructura de la NBA

Facundo Pieres y Adolfo Cambiaso, los dos mejores polistas del mundo, jugarán la Xtreme Polo League Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Muchas veces se intentó replicar el Abierto de Palermo de polo en el exterior. Finalmente, esa idea que tantas veces quedó trunca y parecía una utopía empieza a hacerse realidad con la creación de la Xtreme Polo League (XPL), un revolucionario circuito que combina el formato de Fórmula 1 con la estructura de la NBA y aspira a potenciar la espectacularidad del polo de alto handicap.

Se trata de los mejores jugadores jugando entre sí a lo largo de todo el año en un circuito que aspira a tener 10 etapas alrededor del mundo con el concepto de entretenimiento como premisa, lo que implica un modelo de difusión innovador y algunas modificaciones reglamentarias tendientes a dinamizar el juego.

La XPL ya está confirmada para este año y el próximo. La primera temporada constará de una instancia única en la Argentina, antes del inicio de la Triple Corona, mientras que para 2020 están aseguradas cuatro escalas: Estados Unidos (Palm Beach), Inglaterra y España o Francia, más la etapa final en la Argentina. Se espera que el número vaya creciendo y se apunta a llegar a 10 etapas a partir del interés que surgió de los países de los Emiratos Árabes, China y la India.

Siete franquicias confirmadas

Ya hay siete franquicias que tienen rubricada por contrato su participación para los primeros dos años: La Dolfina Polo Ranch (con Cambiaso y su hijo Poroto), Ellerstina (podría presentar dos formaciones, Las Monjitas , La Aguada , La Ensenada , La Albertina y Alegría . Se espera llegar a 8 o 12 y están muy cerca de sumarse la USPA (United States Polo Association) con una formación íntegramente americana, y un poco más lejos la HPA (Hurlingham Polo Association) con una británica.

"Van a estar todos", asegura Juan Zavalía, el ideólogo de esta revolucionaria liga y fundador de EBI Media Holdings Ltd, la empresa posee y administra la XPL. "Queremos generar un contenido Premium y que el televidente reciba un espectáculo como la NBA, que todo se vea perfecto."

Como en la Fórmula 1, los equipos irán sumando puntos en cada etapa y a fin de año recibirán un premio en dinero según su posición final. En el primer año la XPL repartirá un total de US$740.000, cifra que se elevará a US$1.180.000 para 2020.

Como en la NBA, los equipos tendrán el modelo de franquicia. Esto significa que funcionarán como empresas con valor comercial que cada una explotará a su manera. Incluso, se pueden vender. En el segundo año, cada una deberá participar de dos etapas. Los jugadores estarán bajo contrato profesional y pueden variar de una etapa a otra.

Las Monjitas y Ellerstina, dos franquicias que tendrán presencia en el nuevo certamen Crédito: Sergio Llamera

Tener a los mejores jugadores del mundo reunidos en un mismo torneo es algo que hasta la creación de la XPL sólo ocurría en la Triple Corona argentina. El resto del año, hasta los torneos más prestigiosos como el US Open o la Copa de Oro británica se juegan con handicap limitado (22 o 26 goles). Los patrones, dueños de los equipos, son amateurs de bajo handicap que ponen la plata y se dan el lujo de jugar con los mejores.

Las características del torneo

La XPL sí tendrá un tope de handicap (34 goles) y no podrá haber equipos con más de dos jugadores con 10 goles, en un intento por hacerlo más parejo y que no ocurra como en la Argentina, donde La Dolfina domina de manera absoluta desde hace seis años. Además, establece un mínimo de 28 goles por equipo y de 4 goles por jugador. Eso sí, no habrá salary cap (tope salarial por equipo) como en la NBA, pero sí un salario mínimo.

Zavalía, ex jugador de polo, trabajó 20 años en banca de inversión y fue parte del grupo Genii Capital cuando eran dueños del equipo Lotus de Fórmula 1 entre 2008 y 2014. "Esto no se podría haber hecho hace cuatro años. En la coyuntura mediática hay una ventana para interesar a los medios de comunicación tradicionales que antes miraban el polo y sólo se fijaban en las métricas, en cuánta gente miraba, y ahora tienen fuerzas de las OTTs (Netflix) que los hacen pensar diferente", agrega. "Cuántas veces tenés un deporte con la tradición que tiene el polo y elementos de fuego como velocidad y adrenalina, y lo podés moldear como querés y presentárselo a un público que nunca lo vio como acá por primera vez. Es una oportunidad enorme para los gigantes que se quedaron dormidos dejando que los Netflix les robaran toda la audiencia".

El concepto de espectáculo es central. Por eso, se implementarán algunos cambios reglamentarios tendientes a hacer más dinámico el juego, muchos de los cuales ya se ensayaron en la Argentina. Por ejemplo, que el gol detrás de las 80 yardas valga doble, que cada jugador tenga un máximo de 12 caballos por torneo y que un equipo pueda cambiar jugadores durante el partido, entre otros que están en estudio.

El desarrollo de la XPL no interfiere con el calendario de los grandes torneos vigentes y recibió el visto bueno de las distintas asociaciones nacionales, incluida la AAP, en cuyas oficinas se realizó el lanzamiento. El certamen único de este año comenzará el 21 de septiembre y se jugará en el predio de la AAP en Pilar hasta la final, que será el 5 de octubre en la cancha 2 de Palermo.