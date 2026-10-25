Una fecha sin sorpresas en Tortugas: Las Monjitas y La Hache definirán mano a mano al finalista

Se completó la octava fecha del 86° Abierto de Tortugas, por la Copa Emilio de Anchorena. Empezó nublada y sin agua y terminó fresca y a pleno sol. En los partidos correspondientes a la Zona B ganaron quienes debían ganar: en el primer turno, Las Monjitas, 22-8 sobre La Aguada, y en el horario central, La Hache, 14-10 frente a Híper. De esta manera, ambos triunfadores quedaron perfilados para definir, el domingo siguiente, mano a mano, el pase a la final por el grupo, y dirimir el título contra el vencedor en el duelo de invictos de la Zona A: La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú, programado para el día anterior.

En caso de que Las Monjitas derrote a La Hache podría producirse un triple empate en puntos, en la cima de la tabla, si es que La Irenita vence a La Aguada. Sin embargo, La Irenita, el tercero en discordia, quedará automáticamente relegado de la pelea al momento de comparar su saldo de goles respecto del de sus competidores. Entonces, el pasaporte se lo disputarán La Hache y Las Monjitas. Este último necesitará imponerse por cuatro goles de ventaja si pretende el premio de definir el certamen. Una caída de La Hache por menos diferencia, un empate o la victoria, colocará, otra vez, a los hermanos Ulloa y Panelo, en el partido principal de un torneo la Triple Corona. Este año ya lo protagonizaron en Hurlingham, hace casi un mes, oportunidad en la cual el poderío de los Castagnola y los Cambiaso, los relegaron al segundo escalón del podio.

En Tortugas, Las Monjitas marcó un nítida diferencia con La Aguada MATIAS CALLEJO - Prensa AAP

Juan Martín Nero, número 3 de Las Monjitas desde la lesión sufrida por David Stirling, unas semanas atrás, cuenta sus expectativas pensando en el choque contra La Hache. “En condiciones normales es un rival duro, imagínate ahora que tenemos que ganarle y por cuatro goles. La necesidad de superarlos por esa diferencia juega en la cabeza, pero tenemos que tratar de no pensar en eso. Debemos sacarnos esa presión de la cabeza o saber manejarla. Veremos que pasa. De todas formas, es uno de esos partidos divertidos para jugar”, señaló el eficiente back que se adelantó en la cancha ante la ausencia de Pelón.

“Sí, yo pasé de 3 y Nachi (Du Plessis) quedó de 4. Esta posición es nueva para mí, en este nivel muy pocas veces jugué ahí, pero bueno, estoy tratando de adaptarme. Este domingo, contra La Aguada, anduvimos bien y de a poco vamos agarrando ritmo”, admitió. El hombre de Trenque Lauquen aspira a que Stirling llegue bien físicamente a Palermo. “Pelón viene entrenando y metiéndole con todo a la kinesiología para poder volver cuando empiece el Abierto. A eso apunta él”, concluyó Nero.

Las Monjitas goleó a La Aguada sin despeinarse. El parcial 6-0, al cabo del primer chukker marcó una tendencia irreversible para el voluntarioso equipo de Open Door. El gran desempeño de Nero en el centro de la cancha no concuerda con su propio análisis: “Me estoy adaptando”. Pareciera que toda la vida hubiese sido armador y no defensor en el alto hándicap, cuya primera experiencia fue como 1, en Indios Chapaleufú, allá por 2004. El sudafricano Ignatius du Plessis, de 37 años y vasta experiencia en la Triple Corona (ganó Palermo con La Natividad en 2021) se instaló de back, su puesto natural, y el equipo no resintió su estructura ni mermó el rendimiento colectivo. Arrancó a todo ritmo. Con Rufino Bensadón incontrolable y se llevó por delante a La Aguada. En tres chukkers tenía el partido resuelto y bien ganado el derecho a pelear contra La Hache el derecho a estar en la final.

Ya al cabo del primer chukker, Las Monjitas lograron una diferencia irreversible contra La Aguada MATIAS CALLEJO - Prensa AAP

La Hache, también contundente

El conjunto de los Ulloa y los Panelo, que cada día se entienden mejor, también resolvió rápidamente su expediente. Rotando, jugando simple y pegando de primera, esta formación redondeó una fantástica primera mitad sobre la cancha 7, estrenada en la actual temporada. La Hache se retiró al descanso largo ganando 9-4 y la diferencia pudo ser mayor. Luego, el partido se vino abajo. Algunas interrupciones (la lesión de la yegua Monjita Puntera, de Hilario, en el sexto período; un golpe de Tomás Panelo y otro sufrido por Teo Lacau, ambos en el séptimo, enfriaron las acciones, le quitaron continuidad al juego y ya nada resultó igual. Híper sacó rédito de la situación y logró maquillar el score final.

El triunfo de La Hache

Se acercan los días de la definición. En el camino de Tortugas van quedando los equipos menores, aquellos que participan de los torneos, pero que no alcanzan a competir. Permanecen los de mayor handicap, los mejor preparados, las organizaciones grandes. Y se vienen buenos partidos, con mayores equivalencias. Los que los aficionados quieren ver. El sábado: La Natividad-La Dolfina vs. Ellestina-Indios Chapaleufú; y el domingo, La Hache vs. Las Monjitas, con La Irenita a la expectativa. Duelos atrapantes. El mejor polo del mundo.

La La Hache también tuvo una victoria contundente contra Híper MATIAS CALLEJO - Prensa AAP

Las síntesis

Zona B

22 Las Monjitas

8 La Aguada

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9, Juan Martín Nero, 9, e Ignatius du Plessis, 8. Total: 34.

La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

Progresión: Las Monjitas: 6-0, 9-2, 10-3, 12-3, 14-4, 18-4, 20-7 y 22-8.

Goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 12 (4 de penal y 1 de córner); Monteverde (n.), 3; Nero, 3, y du Plessis, 4. De La Aguada: Bayugar, 2; Bigatti, 1, y Pittaluga, 5 (2 de penal).

Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas.

Árbitro: Nicolás Scortichini.

Cancha: 5 de Tortugas.

14 La Hache

10 Híper

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8 (reemplazado por Joaquín Panelo -7-, luego del séptimo chukker), y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Híper: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teo Lacau, 8. Total: 33.

Progresión: La Hache: 1-1, 5-1, 5-2, 7-4, 9-4, 11-4, 12-8 y 14-10.

Goleadores de La Hache: H. Ulloa, 5; C. Ulloa, 2; B. Panelo, 4 (todos de penal), y T. Panelo, 3. De Híper: Ruiz Jorba, 7 (4 de penal); Elizalde, 2, y Lacau, 1.

Amonestados: C. M. Ulloa (LH) y Ferrari (H), en el sexto chukker.

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Pascual

Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: 7 de Tortugas.

Libre: La Irenita