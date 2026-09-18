Por dónde se pueden ver en vivo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no frenan. Todos los días, hasta la ceremonia de clausura del 26 de septiembre, hay actividad en varias de las disciplinas que forman parte del calendario. Desde el comienzo, Brasil se mantiene en la cima del medallero, con la Argentina y Colombia como principales competidores. TyC Sports, en sus canales de TV y YouTube, DSports, y el sitio web Panam Sports Channel, cuentan con los derechos de transmisión del evento multidisciplinario.

En esta edición hay 43 deportes y 60 disciplinas, de las cuales 34 otorgan plazas directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027: las cinco especialidades acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco pruebas del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

34 de las 60 disciplinas de los Juegos Suramericanos otorgan cupos a los Panamericanos de Lima 2027 RAUL ARBOLEDA - AFP

La Argentina tiene una delegación de 658 deportistas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres. En la última edición de los Juegos Suramericanos, quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 197 medallas (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce). El objetivo para este año es mejorar ese puesto y acercarse a la pelea por el primer lugar del podio, algo que no consigue desde Buenos Aires 2006. Desde entonces terminó cuarto en Medellín 2010, Santiago 2014 y Cochabamba 2018, y tercero en Asunción 2022.

Cómo ver online los Juegos Suramericanos 2026

Toda la participación de los deportistas argentinos se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports (al igual que la gran mayoría de los eventos, incluyendo los que tengan medallas en juego), como así también por streaming en el canal de Youtube de TyC Sports. Además, el sitio web de Panam Sports transmite todos los juegos en vivo de manera gratuita y ofrece la posibilidad de alternar señales para ver todos los deportes en vivo.

DSports.

TyC Sports.

Canal de Youtube de TyC Sports.

Panam Sports.

El sitio web Panam Sports Channel transmite en vivo todas las disciplinas de los Juegos Suramericanos Panam Sports Channel

*Los partidos de la selección argentina de fútbol masculino Sub 19 también se transmiten por Disney+ Premium

Las disciplinas se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata se desarrolla el surf y en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en el shopping Norcenter, el bowling.

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos