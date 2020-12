Agustín Pichot disputó 73 partidos con Los Pumas y disputó cuatro mundiales Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Marcos Brindicci

Agustín Pichot también sumó su opinión al escándalo que se generó en torno al rugby en general y a los Pumas en particular, luego de que salieran a la luz una serie de antiguos tuits xenófobos de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino tres integrantes del seleccionado argentino, y la posterior decisión de la UAR de suspender a los involucrados, y revocarle la capitanía a Matera.

El excapitán y exmediocrum de Los Pumas consideró, a través de su cuenta de Twitter: "Los tweets de los 3 jugadores estuvieron mal. Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que lo escribieron. Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profundaen nuestro deporte; este año nos esta mostrando que tenemos que seguir mejorando. Para mi el rugby no es las barbaridades que leo o escucho; para mi el rugby, es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y ademas de buenos deportistas. Pero la autocritoca hay que hacerla ya mismo."

Pichot, que este año también fue candidato a presidente de la World Rugby, viene exigiendo una profunda autocrítica de la familia del rugby. De hecho, cuando en enero ocurrió el asesinato de Fernándo Báez y un grupo de rugbiers fueron acusados de ese homicidio y están presos, Pichot analizó, meses después: ""Fue un crimen y por respeto a la familia y a la justicia no me pareció oportuno hablar públicamente en su momento. No creo que el rugby sea eso. Pero tenemos que hacer una fuerte autocrítica de la responsabilidad que tenemos en los clubes y en los jugadores aquellos que enseñamos o somos dirigentes. Tenemos que hacer una autocrítica grande. La estamos haciendo. Somos responsables de los estereotipos que hemos permitido en nuestros clubes".

