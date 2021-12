¿Qué se pusieron? El inesperado look de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo para recorrer Rosario

Como todos los años (pero como nunca), Lionel Messi vino en diciembre a la Argentina para pasar las fiestas junto con su familia. Acompañado de Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, “La Pulga” disfruta de su merecido pero corto descanso hasta retomar la actividad deportiva el próximo 3 de enero con su equipo el PSG.

Arraigado a sus orígenes, Messi no se mueve de Rosario, su ciudad natal, para atravesar este momento especial del año. Ahora, el siete veces ganador del Balón de Oro publicó una foto a la vera del río Paraná que llamó la atención por el especial look que eligió para vestirse. Todos los miembros del clan cuentan con al menos una prenda de color verde fluorescente con la excepción del más chiquito de la familia, Ciro, a quien se lo ve con una remera naranja que desentona con el resto de sus parientes.

Lo hicieron de nuevo: el llamativo look de los Messi Instagram @leomessi

En la siguiente imagen que compartió Leo se lo ve abrazado de Antonela pero ya de noche. Por el fondo de la foto, donde se ve un escenario, se presume que el registro es del último lunes, cuando la banda santafesina Los Palmeras brindó un show privado por el cumpleaños del sobrino y ahijado del 10 del conjunto “Albiceleste”. En su posteo, Messi se limitó a escribir el nombre de su querida ciudad con el emoji de una cara feliz.

Messi y Antonela; de fondo, el escenario donde tocaron "Los Palmeras"; a su costado, Ciro se toma la cabeza Instagram @leomessi

La navidad de los Messi en Rosario

Días atrás, Roccuzzo compartió una imagen familiar desde la pileta de su casa con un mensaje bilingüe: “Summer rosarino”. Además, lucieron su particular termo de una conocida marca pero con un diseño especial que cuenta con la silueta del clan Messi.

Tras la Navidad, la propia Antonela publicó un video de la feliz pareja bailando al ritmo de la canción “Si me tomo una cerveza” de los Migrantes y al son de un verso muy especial: “Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Que no dejo de pensarte”, reza el fragmento del tema que con complicidad danzaron los tortolos.

“Somos el uno para el otro”: la dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Sobre el exclusivo show que brindaron, Los Palmeras, una de las bandas favoritas de Messi, compartió un emotivo texto en su cuenta de Instagram que refleja el sentimiento hacia la familia del crack: “Despedimos el año de una manera única. Gracias a @leomessi y a toda su familia por dejarnos compartir estos momentos”. En tanto, mostraron el video del momento en el que le regalaron un mate al jugador del PSG, quien agradece por el gesto, así como un tramo festivo donde Lionel salta y grita al ritmo de “Soy sabalero”.