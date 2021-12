Con un eufórico video, Rodrigo De Paul reveló de qué club argentino es hincha: “Traigan vino, juega...”

No todos los futbolistas pueden disfrutar del lujo de debutar en los clubes de los que son hinchas. Muchas veces sucede que no llegan a vestir la camiseta de su equipo ni en las inferiores ni en sus primeras divisiones. Pero este no es el caso de Rodrigo De Paul, quien dio sus pasos iniciales en el fútbol en el conjunto por el que todavía siente una profunda pasión.

El mediocampista que actualmente la rompe en el Atlético de Madrid y la selección argentina debutó en la categoría más alta del deporte argentino con Racing Club, en 2013. Ahora, a aproximadamente ocho años de ese hecho y con una importante carrera construida de por medio, el jugador de Sarandí parece tener intacto el fanatismo por el club que lo hizo iniciarse en el fútbol.

De Paul cantando un tema de la hincha de un club argentino

Es que, en las últimas horas, un video de De Paul cantando uno de los temas de la Guardia Imperial empezó a circular por las redes sociales y generó furor entre los hinchas de Racing. El futbolista de elite viajó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia y aprovechó también para jugar al fútbol y reunirse con amigos.

Así, al volante de la selección y exjugador de Udinese se lo vio vestido con la camiseta del conjunto de Avellaneda y cantando: “Me pongo de la cabeza y otra vez te vendo a ver. Muchachos, traigan vino, juega La Acade, que esta banda está de fiesta y hoy no podemos perder”.

De Paul jugó un amistoso con otros jugadores argentinos en Cañuelas Instagram @agus_jimenez24

Antes de la fiesta de fin de año donde se puso la indumentaria de Racing y cantó temas para alentar a su amado club, De Paul jugó un amistoso con otros futbolistas argentinos como Facundo Farías, de Colón, Matías Zaracho, de Racing, y Thiago Almada, de salida de Vélez, entre otros jugadores.

Por otra parte, la figura del Atlético de Madrid sorprendió a sus seguidores con una foto en Puerto Madero junto a su hija, dado que en los últimos meses se supo la noticia de su separación de Camila Homs, quien está viviendo en el exclusivo barrio porteño y quien además le comentó la postal con un corazón.

Por esta razón, algunos fanáticos del compañero de Lionel Messi se preguntaron si él y su exmujer están cerca de reconciliarse o si este acercamiento se trata simplemente de un gesto tanto para Francesca, de casi tres años, como para Bautista, el bebé de la pareja que nació hace poco más de cinco meses.