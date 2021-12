Video: Lionel Messi y Antonela Rocuzzo brillaron en una fiesta exclusiva en la que tocaron Los Palmeras

Lionel Messi festejó junto a su familia la Navidad en Rosario y lo hizo al ritmo de la banda de cumbia santafesina más popular: Los Palmeras.

En la fiesta organizada por la hermana de Lio, María Sol Messi, “La Pulga” cantó el famoso tema del grupo “Soy sabalero”, aquel que se hizo popular en la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle. Luego se subió al escenario para bailar con su mujer Antonela Roccuzzo. La historia del jugador del PSG y Los Palmeras data de hace muchos años. El 24 de junio pasado, cuando cumplió 34 años, los músicos readaptaron la letra y cantaron: “Aeeeea, feliz cumple Leo”.

Emocionado por el evento, el futbolista se sacó fotos junto a Cacho Deicas y Marcos Camino, históricos líderes del grupo musical. Las imágenes, que fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la banda de cumbia, muestran que le regalaron un disco y un mate artesanal. “Despedimos el año de una manera única. Gracias a Leo Messi y a toda su familia por dejarnos compartir estos momentos. Por siempre tus amigos”, escribieron en la publicación.

En un video difundido por el medio Rosario3 se pudo ver el diálogo que tuvo Messi con los músicos. “Un agradecimiento que estén acá, un placer conocerlos”, les comentó Messi. “Le dije a María Sol que tenías que subir a cantar una canción”, lo desafío Camino. “¡No! Si fueran mis amigos sí, pero son los amigos de mi sobrino”, le contestó Lio.

La navidad de Lionel y Antonella

Messi arribó a Rosario desde París el 23 de diciembre para pasar las Fiestas en familia y ahora le esperan varios días de vacaciones, dado que el próximo compromiso que deberá jugar será recién el 3 de enero, por la Copa de Francia ante Vannes Olympique Club. En el avión que aterrizó en el aeropuerto internacional de Fisherton, propiedad del siete veces ganador del Balón de Oro, también viajaron Ángel Di María junto a su familia, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

Rocuzzo dio la bienvenida a la Navidad en su perfil de Instagram en donde se mostraron en un enorme living navideño que tiene desde un pesebre de muñecos color dorado hasta un árbol de unos 2 metros de altura. Abajo, regalos envueltos para los niños. Messi, con bermuda de jean y remera blanca. Su esposa, más formal: un vestido rojo y tacos altos.

“Somos el uno para el otro”: la dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi

Luego, más en detalle, Antonela subió en sus historias un video en el que la pareja se divierte en la etapa más avanzada de la noche. En un patio de travertilit blanco, bailaron descalzos junto a su grupo familiar el tema de Migrantes “Si me tomo una cerveza”. Descalzos, Messi y Roccuzzo ensayaron unos pasos de cumbia mientras ella sostenía una cerveza en la mano que iba a tono con la pegadiza canción. “Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Que no dejo de pensarte. Quise olvidarte y tomé un poco. Y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro”, indica parte de la letra que tarareó la esposa del jugador y le dedicó haciendo un gesto con los dedos, mientras él la observaba embelesado. Al finalizar el estribillo, la tomó de la cintura y le dio un beso apasionado.