Qué se sabe de la muerte de José Sanfilippo, ídolo de San Lorenzo

José Francisco Sanfilippo, conocido en el mundo del fútbol por el apodo “El Nene”, murió este jueves a los 91 años. Su recorrido en el deporte argentino se dio en la década del 50′ y 60′ siendo el máximo goleador de la historia de San Lorenzo con 205 tantos.

José Sanfilippo, un goleador implacable que dejó una marca profunda en San Lorenzo ALFIERI MAURO

Delantero de área, implacable a la hora de definir, Sanfilippo se convirtió rápidamente en una gloria y leyenda para el fútbol argentino. Polémico y verborrágico afuera de las canchas, el Nene protagonizó un sinfín de situaciones polémicas como analista que quedaron en el recuerdo.

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A sus 91 años, el fútbol argentino se encuentra de luto por la pérdida de uno de los goleadores históricos que tuvo la liga nacional. Aún se desconocen los motivos exactos de su deceso.

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene”, expresó la cuenta oficial del Ciclón, el club que lo arropó y le dio lugar para que pueda demostrar su habilidad con la pelota en los pies.

San Lorenzo despidió a José Sanfilippo

Criado en el barrio de Boedo, Sanfilippo entendió de inmediato cómo debía prepararse para afrontar el mundo del fútbol, el cual era muy competitivo y daba pocas oportunidades en la Primera División para mostrarse.

“Yo me preparé y perfeccioné desde chiquito y es lo que me preocupa de los pibes actuales: se tienen que dar cuenta de que para ganar dinero hay que hacer un gran sacrificio en las inferiores, luego existe una lucha por trepar y después tenés 10 años en la Primera y ahí hay placeres, mujeres, viajes, trasnoches, bebidas, equis, equis, y si no la sabés aprovechar, perdiste, porque a los 34 años, te hacen como te hacían en Rusia: te ponen la cabeza, cae la guillotina y pum…“, explicó en una antigua entrevista con El Gráfico, dando un pantallazo general de cómo un futbolista puede tentarse con la fama.

El debut de Sanfilippo con la camiseta del Ciclón se dio en 1953. Su estadía se prolongó hasta 1962 y siguió por otros clubes como Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangú y Bahía de Brasil. El final de su recorrido, como no podía ser de otra forma, fue con la camiseta roja y azul del cuadro de Boedo, donde se retiró en 1972 a los 37 años.

Tras su retiro profesional, Sanfilippo sufrió en carne propia la demolición del Viejo Gasómetro, el estadio que tenía San Lorenzo en avenida La Plata. Este hecho se registró en 1981 y generó un fuerte dolor en el exjugador como en el resto de los hinchas, quienes asistieron al lugar y se llevaron varios tablones de madera como recuerdo.