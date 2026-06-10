¿Qué tatuaje tiene Messi en la espalda?

Lionel Andrés Messi es fanático de los tatuajes. A lo largo de los años sumó en la piel distintos diseños que representaban tanto momentos como personas importantes de su vida, desde los nombres y fechas de nacimiento de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, hasta una corona en conjunto con su esposa Antonela Roccuzzo y también el escudo del FC Barcelona, el número diez y una pelota de fútbol, entre tantas otras cosas. Si bien tanto el brazo derecho como la pierna izquierda están totalmente cubiertos, hay un diseño en particular ubicado en la espalda que, cada vez que queda expuesto, genera dudas y confusión.

Lionel Messi tiene tatuado en la espalda el rostro de su madre (Foto: Captura)

En el hombro izquierdo, Lionel Messi tiene tatuado con tinta negra el rostro de una mujer. Si bien lo lleva desde 2011, no fue hasta hace unos pocos años que empezó a generar interés, puesto que es un lugar bastante oculto. Sin embargo, quedó expuesto más de una vez cuando intercambió su camiseta con la de otro futbolista en la cancha. Durante el partido de Eliminatorias sudamericanas de marzo de 2022 frente a Ecuador, las cámaras apuntaron a su espalda descubierta y lo dejaron en evidencia. Lo mismo ocurrió al término de la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá.

Messi junto a su madre Celia Cuccittini

Pero, ¿quién es la mujer que lleva el campeón del mundo en la piel? No es su esposa, sino su madre. Desde hace quince años tiene tatuado el rostro de Celia María Cuccittini, quien fue su apoyo incondicional desde el primer día y quien cocina, según el propio Messi, sus milanesas a la napolitana favoritas.