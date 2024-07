El tatuaje que mostró Lionel Messi tras el triunfo de Argentina contra Canadá

Escuchar

Después de escuchar el silbato que dio por terminado el partido entre Argentina y Canadá, los integrantes de La Scaloneta celebraron el pase del equipo a la final de la Copa América 2024. Como suele ocurrir, Lionel Messi se llevó la atención de todos y sorprendió al mostrar uno de sus tatuajes más significativos.

Lionel Messi lucha por la pelota con Derek Cornelius durante el partido de Copa América 2024 que disputan las selecciones de Argentina y Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, el 9 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Tras saltar con sus compañeros para celebrar la buena nueva, el capitán de la albiceleste estaba con el torso desnudo, por lo que el diseño que tenía plasmado en su piel no pasó desapercibido. Se trata del rostro de Celia María Cuccittini, su madre.

El tatuaje de Messi de su madre @leomessifansclub

Cabe recordar que el mismo diseño causó furor durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, más precisamente en el encuentro contra Ecuador en marzo de aquel año. En ese entonces, los usuarios de las redes sociales se propusieron encontrar un parecido facial a la progenitora del rosarino.

El tatuaje de la mamá de Lionel Messi abrió un divertido debate en las redes Foto: captura de pantalla

Entre las imágenes que circularon se vieron las de la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el Brujo Manuel, el chamán que trabajó con Estudiantes de La Plata, Independiente y la selección Argentina; y hasta el cantante de Babasónicos, Adrián Dárgelos.

Messi es un gran fanático de los tatuajes, por lo que tiene varios y que no suelen pasar desapercibidos, sobre todo el black out que luce sobre la pierna derecha. Durante una entrevista que realizó el año pasado con Migue Granados para su programa de streaming en Olga, se refirió a por qué decidió tapar varios de estos.

Lionel Messi se refirió a sus tatuajes en una entrevista con Migue Granados

“No me gustaban los tatuajes que tenía. Me lo había hecho en un momento donde me lo hice por hacer. La típica de ir al tatuador: ‘Decime vos qué me puedo hacer’. Y después la transformé un poco: le fui haciendo cosas del fútbol. Es más: le tendría que dar otra pasada, pero a esta altura, ya no tengo ganas”, relató Leo, acerca de la medida que adoptó.

A raíz de esa declaración, Messi señaló que tenía tatuada una pelota, un escudo del Barcelona y de la selección argentina: “Más o menos la piloteé, la arreglé un poco, ¿no?”, lanzó.

LA NACION