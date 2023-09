escuchar

Migue Granados y Lionel Messi protagonizaron un extenso y divertido ida y vuelta en el programa Soñé que volaba, emitido por la plataforma de streaming Olga. El humorista visitó la casa del futbolista en Miami y mantuvieron un diálogo que, por momentos, rozó lo insólito. Fueron pasajes descontracturados donde La Pulga encontró un lugar para expresarse y hablar de ciertas cuestiones referidas a su intimidad.

Migue Granados se emocionó en Olga tras lograr la entrevista con Lionel Messi: “Es hermoso este pibe”. (Foto: Captura Olga)

Sentado en el sillón de su casa, Messi respondió a todas las preguntas y dejó varias perlitas como por ejemplo por qué decidió taparse un tatuaje. Sin ser fanático de estos dibujos que quedan grabados en la piel, el delantero se refirió a uno de ellos que tiene en su pierna, al estilo “black-out”, que traía una historia detrás.

Granados, quien es fan de los tatuajes, le preguntó a Messi qué lo motivó a hacérselos y recibió una curiosa respuesta del deportista: “No me gustaban los tatuajes que tenía. Me lo había hecho en un momento donde me lo hice por hacer. La típica de ir al tatuador: ‘Decime vos qué me puedo hacer’. Y después la transformé un poco: le fui haciendo cosas del fútbol. Es más: le tendría que dar otra pasada, pero a esta altura, ya no tengo ganas”, relató Lio, acerca de la medida que adoptó.

A raíz de esa declaración, Messi señaló que tenía tatuada una pelota, un escudo del Barcelona y de la selección argentina: “Más o menos la piloteé, la arreglé un poco, ¿no?”, deslizó, entre risas, a lo que Granados le bajó el pulgar explicando que no le gustaba el estilo del mismo. Acto seguido, el ‘10′ contraatacó y expuso a su interlocutor: “Ese también es horrible”. Se refería, con picardía, a un dibujo de Star Wars que tenía el conductor en su brazo.

Lionel Messi explicó por qué debió taparse uno de sus tatuajes

Tras esta declaración se conoció que, anteriormente, en su pierna izquierda, Messi tenía tatuada una cruz en su tibia, sumado a un corazón con el nombre de Thiago, su hijo mayor, y un fondo con varias nubes para decorarlo. Es por eso que decidió teñir la zona de negro para ocultarlos.

Justamente Thiago, en los últimos días, fue noticia por empezar su incipiente camino vinculado al fútbol en las inferiores del Inter Miami. Ese tema no fue pasado por alto por Migue Granados, quien aprovechó al hablar de su estadía en los Estados Unidos para mencionárselo, aunque encontró cierta reticencia por el lado de Messi.

Thiago Messi, el segundo de derecha a izquierda, debutó con el equipo sub-12 de la academia de Inter Miami Inter Miami Academy

Con el foco puesto en sus tres hijos, Migue lanzó: “¿Juegan bien?”. Del otro lado, La Pulga, quien suele ser muy gestual a la hora de esbozar sus respuestas, solamente se limitó a dar una sonrisa, como dando a entender que aún no progresaron lo suficiente. “Les gusta mucho”, agregó Messi, quien prefirió evitar y no profundizar en el tema.

Por último, graficó la comodidad de que sus hijos entrenen en el mismo lugar que lo hace él: “Es cómodo porque no hay nadie; ya están en el mismo lugar que yo, así que ya conozco. Es lindo”, cerró Messi, quien se mostró a gusto en toda la entrevista y relató una parte de su vida que pocos conocían.