Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana que está de novia con Leo Balerdi y conquistó a todos con su belleza

La selección argentina ya se entrena en Kansas City y se prepara para un nuevo sueño mundialista. En la lista de los 26 convocados, Lionel Scaloni decidió llamar a 18 campeones del mundo y a ocho futbolistas que harán su debut en una Copa del Mundo. Uno de ellos es Leonardo Balerdi. El ex Boca Juniors logró afianzarse en la defensa y su elección no fue sorpresiva. Pero su incorporación al plantel no fue en solitario, sino acompañado por su novia, quien pasará a convertirse en una de las nuevas integrantes de La Scalot, el grupo de parejas de los futbolistas. Se trata de Giulia Ciancio, una modelo italiana de 26 años que trabaja con marcas de lujo y ya encontró su rincón favorito de la Argentina.

Leandro Balerdi está en pareja con la modelo italiana Giulia Ciancio (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

A pesar de que tienen profesiones que demandan exposición, tanto Ciancio como Balerdi se caracterizan por tener un bajo perfil, algo que también trasladaron a su relación. Aunque no es preciso saber con certeza cuándo empezaron a salir, se estima que la relación es reciente, pero lo que sí está claro es que sellaron su amor con un viaje romántico a las Cataratas del Iguazú.

En mayo la pareja disfrutó de unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

Si bien su vida transcurre entre Francia e Italia, el futbolista decidió que su novia tenía que conocer uno de los principales puntos turísticos de su país natal, así que en mayo viajaron juntos a Misiones. “Uno de los viajes más hermosos de mi vida. Por cada emoción, por cada mirada, por cada risa, por cada abrazo, por cada momento en este lugar donde dejo un pedacito de mi corazón. Con la promesa de volver, ¡hasta pronto, Iguazú!”, escribió ella en una publicación de Instagram y él, enamorado, le respondió: “Es una locura compartir todo esto con vos”.

La pareja mantiene un perfil bajo, pero tras blanquear su relación no dudaron en mostrarse juntos y enamorados (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

La publicación además incluyó fotos de su paseo en helicóptero, de su visita a las cataratas y de su desayuno con mates. Incluso ella hasta se vistió con una camiseta de la selección argentina.

Durante su vaije a Misiones, la modelo lució una camiseta de la selección argentina (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

Pero, ¿quién es la joven que enamoró al nuevo número dos de la Argentina? Giulia Ciancio tiene 26 años y nació en Italia el 6 de octubre de 1999. Según su perfil de LinkedIn, es licenciada en Publicidad y Marketing en el Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSV) en Verona. “Carisma, liderazgo y perseverancia son las características que me distinguen dentro de un equipo. Tengo una gran capacidad para motivar e inspirar a los demás. Soy persistente en la consecución de objetivos, incluso ante las dificultades, y esto quedó demostrado en los roles que desempeñé durante mis prácticas”, reza su descripción.

Giulia tiene 26 años y trabaja como modelo (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

Además de ser productora y directora de arte, desde 2022 la italiana de cabello marrón y ojos azules trabaja como modelo para la agencia británica Select Model Management. En su cuenta de Instagram, donde acumula 54 mil seguidores, comparte imágenes de las producciones que realiza alrededor del mundo. Además de desfilar en pasarelas y trabajar con distintas marcas de ropa, fue elegida como modelo para la marca Guess, con la que protagonizó varias campañas, y también fue portada de revistas Unici y Fiamma.

Giulia Ciancio, la novia de Leonardo Balerdi, tiene 26 años y es modelo

“De niña, me detenía a admirar las gigantescas publicidades en las grandes ciudades. Me quedaba embelesada viendo a las modelos de esos enormes y vibrantes carteles. Sentía que mi vida estaba muy alejada de esa realidad. Jamás imaginé que me dedicaría a algo así. Sin embargo, en el fondo, mi intuición me decía que algún día quería estar ahí, igual que esas modelos. Hoy, puedo decir con orgullo que fui la modelo de una de las publicidades que la joven Giulia tanto admiraba”, expresó llena de orgullo en 2025 al ver su cara en plena calle italiana.

La italiana protagonizó campañas para reconocidas marcas de moda, desfiló en pasarelas y realizó portadas de revistas (Foto: Instagram @giuliaciancioo)

Si bien tiene una agenda completa, es muy probable que este mes cruce el océano Atlántico para alentar a su novio en su debut en el Mundial 2026.