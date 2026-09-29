Quién es Milagros Sosa, la novia de Matías Soulé, con quien el jugador de la selección argentina se convirtió en padre

Matías Soulé atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal. El futbolista de la Roma y la selección argentina se convirtió en padre por primera vez junto a su novia, Milagros Sosa, con quien presentó públicamente a Bautista a través de una tierna galería de fotos compartida en Instagram.

La llegada del bebé se produjo mientras el deportista se encontraba concentrado en Buenos Aires, ya que fue una vez más convocado por Lionel Scaloni para estar dentro del plantel oficial de la albiceleste. Es por esto que el DT le permitió ausentarse por unas horas para poder conocer a su primer hijo. En medio de la emoción vivida, subió a sus redes algunas fotos y expresó su felicidad con un breve mensaje: “Bautista Soulé. Bienvenido, amor de nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos”.

La foto con la que la familia confirmó la llegada al mundo de su primer hijo (Foto: Instagram matiassoule11)

La publicación no tardó en recibir las felicitaciones del mundo del fútbol. Paulo Dybala le dijo: “Qué ganas de conocer a Bauti”; mientras que Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, le comentó: “Ayyyy, por favor felicidades chicos. ¡¡¡Qué hermosa familia!!! Los queremos. Es muy hermoso".

El nacimiento había sido esperado públicamente desde mayo, cuando Soulé y Sosa anunciaron en las redes sociales que estaban esperando su primer hijo. En aquel momento publicaron fotografías juntos, acompañados por sus mascotas y una camiseta de la Roma con el número 18 y la palabra “Papi”.

La familia se encuentra instalada en Roma, pero optó por tener a su bebé en Buenos Aires (Foto: Instagram @matiassoule11)

¿Quién es Milagros Sosa?

A diferencia de su pareja, Milagros Sosa mantiene una exposición mediática mucho menor. Es argentina y se desempeña como modelo, actividad que también desarrolla en Italia. Medios italianos la vincularon además con una agencia radicada en Roma.

Su relación con la joven promesa del fútbol comenzó antes de que él fuera internacionalmente conocido. Si bien ambos suelen preservar su intimidad, con el paso del tiempo comenzaron a compartir algunas postales de su vida juntos y asistieron a distintos eventos vinculados con el club italiano. En diciembre de 2024, por ejemplo, fueron fotografiados como pareja durante la fiesta navideña de la Roma.

Milagros Sosa tiene un perfil muy bajo y alejado de las cámaras (Foto: Instagram @matiassoule11)

También fueron muy aceptados por varios integrantes de la Scaloneta, quienes en 2024 los invitaron a pasar las fiestas juntos. De aquel evento siguen conservando fotos junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini, Leandro Paredes y Camila Galante, entre otros.

Ahora, con la llegada de su hijo, parecen consolidar aún más esta relación de compañerismo, ya que tanto Paulo como Leandro se convirtieron en padres en los últimos años, por lo que los tres pequeños se llevan tan solo unos meses de diferencia.