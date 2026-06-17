Quién es y por qué usa máscara el arquero de Argelia

Una de las imágenes que más llamó la atención durante el partido de Argentina vs. Argelia fue la del arquero argelino, Luca Zidane. El deportista se presentó en el campo de juego con una máscara protectora negra que cubría gran parte de su rostro y que rápidamente despertó preguntas entre los fanáticos.

Lejos de tratarse de una cuestión estética, el hijo de una leyenda del fútbol como lo es Zinedine Zidane utilizó la protección como consecuencia de una grave lesión sufrida hace apenas unos meses. El arquero se encuentra en la etapa final de recuperación de una fractura de mandíbula y mentón, por lo que los médicos le recomendaron disputar el torneo con una máscara diseñada para evitar nuevos golpes en la zona afectada.

A pesar de su condición médica, el jugador fue incluido en la selección de su país CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lesión ocurrió en abril durante un partido entre Granada y Almería, cuando chocó accidentalmente con el delantero Óscar Naasei. El impacto le provocó una fractura que obligó a una intervención quirúrgica y puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.

Durante varias semanas trabajó apartado del grupo y siguió un exigente proceso de recuperación. Finalmente, logró regresar a los entrenamientos y comenzó a utilizar una máscara protectora para resguardar el rostro mientras termina de consolidarse la recuperación ósea.

Luca Zidane estuvo internado debido a una grave lesión en su rostro

Según explicó el propio arquero en declaraciones a medios argelinos, ya no siente dolor y se encuentra en condiciones de competir. “Estoy bien. La operación salió muy bien y ya pude volver a entrenarme con normalidad”, aseguró.

¿Quién es Luca Zidane?

Luca Zidane nació en Aix-en-Provence, Francia, hace 28 años. Es el segundo hijo del futbolista francés Zinedine Zidane y creció dentro del universo del Real Madrid, donde realizó toda su formación futbolística. A diferencia de sus hermanos, eligió el arco como posición. Su debut oficial con el primer equipo merengue llegó el 19 de mayo de 2018 en un encuentro frente al Villarreal, bajo la dirección técnica de su propio padre.

Luca Zidane, la figura de Argelia BAS CZERWINSKI - ANP

Sin embargo, nunca logró consolidarse en el conjunto español y comenzó un recorrido por distintos clubes, entre ellos Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, hasta encontrar continuidad en el Granada. Aunque representó a Francia en categorías juveniles y fue campeón del Europeo Sub-17 en 2015, Luca decidió cambiar de federación y representar a Argelia, país de origen de sus abuelos.

La historia familiar tiene profundas raíces argelinas. Sus abuelos emigraron a Francia en 1962 durante la Guerra de Independencia, pero mantuvieron siempre el vínculo con su tierra natal. A fines de 2025 recibió la convocatoria definitiva y desde entonces comenzó a escribir su propia historia con la camiseta de los “Zorros del Desierto”.

El arquero llega al Mundial con números muy positivos. En sus primeros siete encuentros con Argelia apenas recibió tres goles y logró mantener la valla invicta en cinco oportunidades. Además, fue una de las figuras en los amistosos previos frente a Uruguay y Países Bajos, actuaciones que terminaron de consolidarlo como titular.