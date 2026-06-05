Quintana respondió a las críticas de Belloso por su salida de Rosario Central: “El club siempre estará en mi corazón”

La polémica ya está instalada y ahora suma un nuevo capítulo en lo que son días turbulentos para Rosario Central. Luego de las duras críticas de Gonzalo Belloso, presidente del club, el defensor Carlos Quintana salió a responder y buscó poner paños fríos a la controversia que se generó tras su salida de la institución.

“Central es mi familia y siempre estará en mi corazón”, expresó el jugador, quien recogió el guante después de que Belloso lo acusara de ser “desagradecido” por sus declaraciones en medio de su salida del club.

El comunicado de Carlos Quintana

El posteo de Carlos Quintana en donde aclara sus dichos: "No tuve la intención de lastimar a nadie"

Belloso había apuntado contra el defensor al recordar distintos momentos en los que, según explicó, el club lo acompañó durante etapas difíciles de su carrera. Además, manifestó su malestar por las declaraciones del futbolista y sostuvo que no entendía cómo podía mostrarse crítico con una institución que, según se encargó de decir, lo respaldó en diferentes circunstancias.

“Quintana salió a mariconear. Una falta de respeto total lo de Quintana. Fuimos a darle un contrato para que vuelva cuando no sabíamos si con 38 o 39 años iba a volver. El más alto de su vida. Y el día que se va, después de perder 3-0, donde había fuego tiró nafta. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido con este club?”, cuestionó el presidente.

Lejos de buscar confrontar, lo de Quintana fue por otro lado. Eligió un tono conciliador. El defensor aseguró que nunca tuvo intención de faltar el respeto ni de perjudicar a Rosario Central y reafirmó el cariño y el amor por los colores. Llegó al Canalla a fines de 2022 y se convirtió en una pieza importante del equipo campeón de la Copa de la Liga 2023.

“Jamás hablaría mal de un club que me dio tanto”, señaló el futbolista, quien además destacó el vínculo construido durante su paso por la institución y el afecto que recibió de los hinchas.

"Los dirigentes siempre se brindaron conmigo de una manera muy cariñosa, lo mismo que con mi familia. Por eso soy un agradecido con ellos y con los hinchas, los cuales siempre me hicieron sentir un cariño que no recibí en ningún otro equipo. Repito que nunca tomé dimensión de que mi declaración podría generar una herida, no fue la intención. Pase en Rosario un momento hermoso de mi carrera, el mejor, con títulos y con mucho amor recibido. Pero considero que mi ciclo está cumplido. Central es mi familia. Un cariño para todos los hinchas, jugadores y compañeros. Siempre en mi corazón", sentenció el jugador.

Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Gonzalo Belloso y Jaminton Campaz, felices en el vestuario de Rosario Central @gonzalobelloso

La situación se originó tras algunas declaraciones de Quintana vinculadas a su salida y a la falta de continuidad en el equipo. Esos dichos generaron la reacción de Belloso, que respondió con dureza y abrió una controversia que rápidamente tomó repercusión en el fútbol argentino. “Le comuniqué al club mi deseo de irme. No me sentí cómodo desde que volví y eso me fue dañando. Me fui sintiendo cada vez menos valorizado. Más que nada me voy por el técnico (Jorge Almirón)”, comentó hace unos días.

Mientras tanto, la dirigencia de Rosario Central intenta bajar el tono de una discusión que se instaló en medio de un contexto deportivo adverso para el club. Sin embargo, Quintana buscó cerrar el tema con un mensaje de agradecimiento y pertenencia hacia una institución que, según afirmó, seguirá ocupando un lugar especial en su vida.

El apoyo de Belloso contra Almirón

Jorge Almirón seguirá como DT de Rosario Central. Dolores Ochoa - AP

Después de varios idas y vueltas que indicaban el fin de un era en Central, la dirigencia del Canalla salió a ratificar la continuidad de Jorge Almirón como DT.

“No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central”, soltó Belloso. Y agregó: “Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”.

“Cuando lo trajimos le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores, pasar a octavos de Libertadores y el tercero era ser competitivo era el torneo junto con ganar el clásico siempre va ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos”, soltó el presidente.

Pese al quiebre con la gente, Belloso confió: “Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”. De esta forma, el ciclo de Jorge Almirón está garantizado, luego de sacar el 61% de los puntos tras obtener 15 victorias en 27 partidos, e incluso ganó el recordado clásico ante Newell’s con el gol de Ángel Di María.