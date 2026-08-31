Racing pasó del triunfo a deambular en Mendoza, donde sumó otro golpe que lo aleja más en las dos tablas

Racing deambuló durante el segundo tiempo en Mendoza, donde Independiente Rivadavia revirtió el partido, se impuso por 3-1 y se mantuvo como líder de la tabla anual, mientras que la Academia quedó en el penúltimo lugar de la zona B, con apenas 5 puntos. Matko Miljevic había puesto en ventaja al equipo de Juan Pablo Vojvoda, que había contado con un penal atajado por Facundo Cambeses durante el 0-0 transitorio, pero la reacción de los de Alfredo Berti se reflejó con los tantos de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Alex Arce.

Con la victoria ante Belgrano, por la Copa Argentina, y la igualdad en el clásico con Boca, en Avellaneda, Racing había logrado respirar con relativo alivio luego de una seguidilla de tres derrotas que había hecho tambalear su frágil tranquilidad en este semestre. La visita contra Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del año, significaba otro difícil obstáculo y, en paralelo, una oportunidad de ratificar aquellas cosas positivas que había exhibido por momentos ante el Pirata y el Xeneize.

Pérez se arroja al piso; Salas parece ir en busca de la pelota por detrás de Cannavo Independiente Rivadavia

Además, el técnico Juan Pablo Vojvoda contaba con el regreso de Adrián Martínez, a quien el Tribunal de Disciplina le había reducido una fecha de las tres que le había dado cuando fue expulsado ante Argentinos, en la cuarta fecha. Sin embargo, entre las bajas académicas estaban Marcos Rojo e Ignacio Rodríguez, los dos titulares del flanco izquierdo de la defensa, lo que presuponía un desafío extra para intentar frenar a Alex Arce, el siempre peligroso centrodelantero de Independiente Rivadavia.

Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, dos juveniles formados en el club, conformaron la zaga albiceleste, mientras que Alfonso Espino retorno por el lesionado Rodríguez en el andarivel izquierdo, donde por momentos se movía Matías Fernández, el habilidoso 10 del conjunto dirigido por Alfredo Berti, cuyo propósito era triunfar para seguir en lo más alto de la tabla anual. Con otros nueve partidos por delante, en la Lepra se ilusionan con coronar una gran temporada con el título de campeón que se otorga al que más puntos reúna en todo el año.

Arce y Zaracho, en la lucha por la pelota Independiente Rivadavia

Racing, en cambio, transita una temporada para el olvido en la que su única expectativa está depositada en la Copa Argentina. Al momento de salir a la cancha en Mendoza, la Academia estaba penúltimo de la zona B, con apenas 5 unidades, mientras que en el acumulado de 2026 reunía únicamente 26 puntos, en el 22° lugar de los 30.

Gastón Lodico, titular ante Belgrano y Boca, fue al banco de suplentes y no ingresaría en Mendoza, donde regresó después de una fractura de metatarsiano Adrián Fernández, quien ingresó en el segundo tiempo. La ausencia del ex Instituto sorprendió, debido a que a la Academia no le sobran las variantes ni los rendimientos destacados en esta campaña.

Los reclamos al árbitro antes del penal sancionado para Independiente Rivadavia; Cambeses luego se lució ante Arce

Desde antes del primer minuto, Cambeses supo que tendría tarea extra en la noche mendocina: una mala entrega de Leonel Pérez fue interceptada por José Florentín, quien remató desde lejos al ver adelantado al arquero, quien reaccionó rápido para contener. A los 2, Maximiliano Salas hizo volar a Cambeses, quien evitó el gol y envió la pelota al córner.

De ese tiro de esquina, Leonel Bucca fue a buscar y quedó sin camiseta tras un forcejeo con Mateo Martínez, la acción continuó y el jugador de la Lepra remató en cuero, por lo que el árbitro Álvaro Carranza detuvo el juego y espero el reporte de sus colegas del VAR, que lo llamaron a repasar lo acontecido en el área: el juez observó lo sucedido y sancionó penal para la Lepra.

Festeja Ríos; Independiente Rivadavia ganó y es puntero en la tabla anual Independiente Rivadavia

Alex Arce, goleador del cuadro mendocino, remató cruzado de derecha y se topó con Cambeses, quien se arrojó abajo e impidió la conquista. El arquero de la Academia sumó su octava pena máxima atajada desde que llegó al club, sobre un total de 16 que le ejecutaron. En tiempo regular, la cifra es aún más impactante: se impuso en cinco de las seis penas máximas que recibió.

Racing respondió a los 15, después de un primer cuarto de la etapa inicial en la que no lograba hacer pie, cuando Tomás Conechny dejó mano a mano a Adrián Martínez, quien intentó tocar suavemente por encima de Nicolás Bolcato, cuyo achique propició el apuro en la imprecisa definición del 9. A partir de ese momento, Racing empezó a tener un poco más la pelota y sorprendió a los 20, con un golazo de Matko Miljevic, quien desde afuera del área remató con muchísima potencia y puso el balón contra el palo derecho de Bolcato. Después de ese lapso de casi quince minutos en los que Racing equiparó el partido, Independiente Rivadavia volvió a ponerlo contra las cuerdas y empató con un remate de Gonzalo Ríos.

Bolcato salvaría ante un cabezazo de Maravilla Martínez en el cierre del primer tiempo, en la última gran acción de la Academia, que en el complemento pasaría a una actitud muy pasiva que iba a pagar cara. La Lepra mendocina fue a buscar con mayor énfasis, Cambeses se lució en un par de ocasiones pero no podría evitar la derrota: Fabrizio Sartori, dos minutos después de ingresar, punteó la pelota en el área chica y rompió la paridad.

Racing, sin peso ofensivo (Duván Vergara, con un gol, es el único delantero que aportó conquistas en este certamen), fue por inercia, se descubrió en el fondo y Arce, de contraataque, sentenció la historia. Independiente Rivadavia sigue soñando con cifras y juego propios de una campaña histórica, y Racing, en cambio, agiganta su pesadilla.