Ramón Díaz habló sobre su posible regreso a River: “Esperando una oportunidad”

Ante los crecientes rumores sobre su posible regreso a River, Ramón Díaz reveló este viernes que rechazó una oferta de Corinthians para dirigir en Brasil y manifestó que, pese a que aún no tuvo ninguna comunicación oficial con los directivos del Millonario, “espera una oportunidad”.

El entrenador, que se encuentra sin trabajo desde fines de 2025 luego de ser despedido del Inter de Porto Alegre por malos resultados, se refirió por primera vez a las posibilidades de asumir un cuarto ciclo en el club de sus amores.

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien”, expresó Díaz en diálogo con el canal de streaming Love ST.

Díaz dirigió Inter hasta fines de 2025 Eurasia Sport Images - Getty Images South America

Por otro lado, señaló que aún no hubo un llamado por parte de Stefano Di Carlo, presidente de River, ni de ningún otro dirigente de la institución.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano [su hijo y ayudante] ni se comunicó con nosotros. Sabés cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico”, agregó.

Díaz dirigió al club de Núñez por última vez en 2014, previo a la primera llegada de Marcelo Gallardo. Había llegado en esa oportunidad en 2012, en reemplazo de Matías Almeyda, quien se había encargado dirigir al Millonario durante su paso por el Nacional B.

Díaz va por su cuarto ciclo en River Archivo

En el 2013 logró el subcampeonato del Torneo de Primera División, y quedó a solo tres puntos de Newell’s. Finalmente, en 2014 volvió a levantar el título de la liga local, liderando con 37 puntos y dejando en segundo lugar a Boca.

Si se suman todos sus ciclos, el entrenador ganó en River nueve trofeos, incluyendo la Copa Libertadores en 1996. Es el segundo DT más ganador en la historia del club, por detrás de Gallardo, que cuenta con 14 copas.

Los títulos

En su vitrina también cuenta con la Supercopa Sudamericana 1997, los torneos Apertura de 1996 y 1997 y los Clausura de 1997 y 1999. En su segundo ciclo sumó también el Clausura 2002.

Tras su último paso por el Millonario, Díaz dirigió al Al-Hilal (en dos ocasiones) y al Al-Ittihad de Arabia Saudita; el Pyramids de Egipto; Libertad y Olimpia de Paraguay; Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos y el Vasco da Gama, Corinthians e Inter de Brasil.

El último año de Díaz en River fue en 2014 FotoBAIRES

En los últimos días, su hijo, Emiliano, publicó un sentido mensaje en redes luego de rechazar el puesto de entrenador en Corinthians para seguir como ayudante de su padre.

“Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi carrera, que es no poder vivir el sueño que tanto esperaba. Es un día muy triste, pero hay una cosa que siempre he llevado conmigo, que es la lealtad. Hoy tengo el deber como profesional, pero sobre todo como hijo, de acompañar a la persona que apostó por mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol“, expresó.

Ese mensaje se tomó como un posible indicio ante el crecimiento de los rumores que ubican a Díaz como reemplazante de Leo Ponzio en River de cara a la siguiente temporada.