Raphaël Varane se lesionó en Chelsea - Manchester United, salió llorando y peligra su presencia en el Mundial de Qatar

La cuenta regresiva está en marcha. Falta menos de un mes para que la pelota empiece a rodar en el Mundial de Qatar, y por ende los jugadores que tienen muchas posibilidades de jugarlo están obligados a mantener el ritmo, pero a su vez cuidarse lo antes posible hasta el 14 de noviembre, cuando el fútbol de clubes frene a tan solo seis días del estreno de la Copa del Mundo. Como ya lo han demostrado numerosos casos en la élite, esa presión puede ser demasiado intensa y jugar en contra, y quien ahora teme por su presencia en Medio Oriente es Raphaël Varane, que se lesionó mientras su equipo, Manchester United, visitaba a Chelsea en la Premier League, este sábado.

Corrían 11 minutos en la segunda parte del encuentro, que entonces estaba empatado 0-0, cuando el francés intentó frenar una carrera de Pierre-Émerick Aubameyang, pero en el camino sintió un muy intenso dolor en el isquiotibial derecho al momento de apoyar su pierna. Varane quedó tendido en el piso tras la acción y rompió en llanto cuando supo que no podía continuar jugando el encuentro, siendo luego reemplazado por el sueco Victor Lindelöf.

La tristeza de Varane al caer lesionado

En cuanto al partido, el trámite no tuvo mayores acciones hasta que, faltando cinco minutos para el final, el también ingresado Scott McTominay cometió un penal sobre Mason Mount, que luego fue convertido por Jorginho. Pero cuando parecía que los Blues se iban a llevar el triunfo apareció Casemiro, que en el tercer minuto de descuento empalmó un gran cabezazo tras un centro de Luke Shaw que apenas pasó la línea de gol, pero fue confirmado por la tecnología y firmó el 1-1 final. De todos modos, la igualdad no le sirve a ninguno de los dos equipos, que quedaron relegados a 6 y 7 puntos respectivamente del líder Arsenal, que juega mañana contra Southampton.

Aunque la gravedad de la lesión no será conocida hasta que el ex Real Madrid se haga estudios, su expresión de desazón no arroja el mejor de los pronósticos. De confirmarse, sería el tercer jugador francés de alto perfil que se perdería la próxima Copa del Mundo tras efectuarse las bajas de N’Golo Kanté, que se resintió de una lesión sufrida en agosto, y el arquero Mike Maignan, de Milan, cuyos problemas en la pantorrilla lo dejarán al margen hasta el próximo año. Por su parte, la presencia de Paul Pogba, que no disputó minutos aún en la temporada, sigue siendo una duda, aunque los pronósticos son más positivos que cuando se conoció su problema. Entre otras estrellas de las que ya se sabe que no jugarán el torneo también están el delantero de Liverpool Diogo Jota, el defensor de Manchester City Kyle Walker y su compatriota de Chelsea Reece James.

El resumen del empate entre Chelsea y Manchester United

Si Varane no termina formando parte del plantel de Didier Deschamps, su reemplazo más certero sería otro defensor de la Premier League: William Saliba, de Arsenal. El central de 21 años llegó a los Gunners en 2019, pero tanto Unai Emery como Mikel Arteta no lo consideraron listo para afrontar la liga aún, por lo que pasó tres años consecutivos a préstamo de vuelta en Francia, representando a Saint-Étienne (club del que fue comprado), Nice y Olympique de Marsella, donde sus destacados rendimientos le hicieron ganarse su primera convocatoria a la selección francesa. Finalmente hizo su debut en el norte de Londres este año, y desde entonces se convirtió en uno de los jugadores más sobresalientes en su puesto de Europa, y la posible baja del de Manchester United podría abrirle las puertas a jugar este Mundial.

El drama de las lesiones también afectó a los jugadores argentinos, aunque hasta el momento ninguno acarrea problemas lo suficientemente graves como para perderse definitivamente la cita máxima del deporte. Actualmente los que aún deben tratarse son Juan Musso (que aún si estuviera recuperado para la fecha podría ser excluido por la consistencia de Gerónimo Rulli y Franco Armani), Paulo Dybala y más recientemente Leandro Paredes, de los cuales todos están incluidos en el plantel preliminar que presentó Lionel Scaloni este viernes.

Raphaël Varane es atendido por los médicos de Manchester United mientras llora desconsoladamente sobre el césped, con miedo a perderse el Mundial de Qatar Frank Augstein - AP

