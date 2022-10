El mensaje esperanzador de Paulo Dybala tras la lesión que pone en duda su participación en el Mundial Qatar 2022

escuchar

El nombre de Paulo Dybala empezó a tener suma preponderancia en estos días. Es que el delantero de la Roma sufrió una severa lesión muscular que lo tendrá alejado entre uno y dos meses de las canchas, lo que puso en duda su participación en el Mundial de Qatar, que comenzará el 21 de noviembre.

Luego de patear un penal ante el Lecce, en la victoria 2-1 de su equipo, el exjugador de Instituto de Córdoba sintió una dolencia importante en su pierna y, de inmediato, miró al banco de suplentes para pedir la sustitución inmediata. A partir de ese momento, con la intervención del cuerpo médico de la Roma, se llegó a la conclusión que no fue una simple lesión y que podía demandar un tiempo importante de recuperación, si es que se tiene en cuenta que falta un mes para el comienzo de la cita mundialista.

Quien encendió aún más las alarmas después de la finalización del partido fue José Mourinho, el experimentado entrenador del conjunto italiano, que aseguró en conferencia de prensa: “Es poco probable que pueda volver antes de 2023″.

Paulo Dybala y un posteo de Instagram esperanzador de cara a su participación en el Mundial Foto: INSTAGRAM / @paulodybala

Con muchos indicios negativos, Dybala finalmente tiene una lesión en el recto femoral izquierdo y estará en constante observación por los médicos del seleccionado argentino para saber si será incluido en la lista de 26 convocados que partirá rumbo a Qatar en busca del sueño mundialista.

Unos días después del anuncio oficial de la noticia y de algunas versiones que circulan sobre su posible llegada o no, el atacante de 28 años utilizó su cuenta de Instagram para postear una foto junto a sus dos perros y utilizó un mensaje esperanzador: “La energía y la persistencia conquistan todas las cosas”, deslizó en un texto que movilizó a sus seguidores, quienes le brindaron apoyo en este momento de inflexión en su carrera profesional.

Entre sus colegias de profesión, el volante de River, Juan Fernando Quintero y el defensor francés, Patrick Evra, le enviaron buenas energías mediante emojis. En tanto, el humorista argentino, Jero Freixas, aprovechó para sumarse a las frases de aliento y soltó: “Vas a llegar”, seguido de tres corazones.

El sorprende diagnóstico del Cuti Romero acerca de los lesionados

La lesión de Paulo Dybala no solo angustió al propio jugador, sino que también a sus compañeros de la selección. Uno de los referentes del plantel es Cristian “Cuti” Romero, quien, en diálogo con ESPN, se refirió a la situación del delantero de la Roma y también de Ángel Di Maria, ambos con lesiones que los harían llegar con poco tiempo de preparación al Mundial.

Cristian Romero se refirió a la lesión de Paulo Dybala en la Roma Instagram: @cutiromero2

“Un poco triste por Paulo (Dybala), que creo que no llega. No hablé con él, pero creo que debe estar muy mal y le deseo pronta recuperación. El ‘Fideo’ (Di María) va a llegar por lo que he visto y he hablado con los compañeros. Y Leo (Messi) creo que está bien”, soltó el defensor del Tottenham.

Y, en esa misma línea, completó: “Por un lado, estoy contento, y por el otro triste por Paulo, porque creo que no llega. Es duro porque es un jugador muy importante. Todos saben lo que es futbolísticamente e internamente al grupo lo hace bien. Es una persona muy positiva, le da calidad al juego a Argentina: más allá de que es titular, cada vez que le ha tocado ha marcado la diferencia, es una baja muy importante”

