Los remeros que renunciaron al sueño olímpico para ser voluntarios en las inundaciones en Brasil y el corazón de Neymar ante el dolor

PORTO ALEGRE.– Los remeros Evaldo Becker y Piedro Tuchtenhagen, atletas de la selección brasileña de remo, renunciaron a competir en el Preolímpico, clasificatorio para París 2024, para colaborar en la asistencia a las víctimas del barrio Moinho de Vento, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. La pareja se había clasificado para la final de la competición, que se celebrará en Suiza, entre el 19 y el 21 de mayo, pero decidió renunciar a su sueño deportivo por fines solidarios, para unirse a los equipos de rescate.

Evaldo Becker, del Flamengo, y Piedro Tuchtenhagen, del Gremio Náutico Uniao, se sumaron a Daniel Lima, también del Gremio, y Alef Fontoura, de Pinheiros, para ayudar en la búsqueda de personas varadas en la capital. El grupo de deportistas de la selección como voluntario en la sede del Gremio Náutico, en Porto Alegre.

“En medio de la situación de calamidad en Rio Grande do Sul, los atletas de la selección brasileña de remo renunciaron a competir en el Preolímpico para ayudar a rescatar a las víctimas de las inundaciones”, escribió el perfil del Team Brasil en las redes sociales.

Ante las dificultades para continuar la búsqueda, los atletas pidieron a cualquiera que pudiera proporcionarles embarcaciones para ayudar en los rescates en la región.

Además de remo, deportistas de canotaje y surf, futbolistas de Gremio e Internacional colaboran en los rescates como voluntarios.

Surfistas de elite

Pedro Scooby, Lucas Chumbo y un equipo de surfistas especializados en olas gigantes se encuentran en Rio Grande do Sul en motos de agua, para ayudar a los grupos de rescate de víctimas de inundaciones. El grupo de 11 deportistas llegó este lunes al estado transportando cinco motos acuáticas, y se dirigió a zonas muy afectadas por las lluvias.

Además de Scooby y Chumbo, vigente campeón de los Gigantes de Nazaré –ciudad al norte de Lisboa donde hay campeonatos que se realizan en sus enormes olas y se viralizan en videos en las redes sociales–, viajaron desde España nombres como Reyzinho Duarte, Ian Cosenza, Michelle des Bouillons, Will Santana, Iankel Noronha, Felipe Cesarano, Júnior de Salinas Turismo, Bernardo Scolari y Thiago Lemgruber.

Además de ayudar a la población, el grupo envió 15 filtros diseñados por el ex surfista Jon Rose, fundador de la ONG Waves For Water. El dispositivo tiene la capacidad de potabilizar cualquier agua y forma parte del proyecto de la organización, cuyo objetivo es ayudar a las comunidades necesitadas y víctimas de desastres a tener agua potable.

El número de muertos como consecuencia de las lluvias que azotaron Rio Grande do Sul ascendió a 107, según el último boletín de la Defensa Civil del estado, publicado este jueves por la mañana (9). Todavía hay 136 personas desaparecidas y se estima que la tormenta ha afectado hasta el momento al menos a 1,4 millones de personas.

Las autoridades locales aún están investigando si otras cuatro muertes están relacionadas con eventos meteorológicos. En total, hay 67.542 personas en albergues, 164.583 sin hogar y 374 heridos rescatados.

Rochet, el arquero voluntario

Sergio Rochet, arquero de la selección uruguaya y del Internacional de Porto Alegre, fue noticia en los últimos días por una acción que no refiere precisamente a su desempeño adentro de la cancha. El arquero se solidarizó con niños de una comunidad indígena de Brasil afectados por las inundaciones que azotan al país, especialmente al estado Río Grande del Sur.

Su visita fue al centro social Padre Leonardi –que brinda ayuda comunitaria–, donde dejó a un lado los guantes y se vistió de voluntario. No solamente colaboró donándoles comida y artículos de limpieza a los damnificados, sino que además entró en la cocina y se ofreció para servir el almuerzo.

“Hay muchas familias necesitadas. Lo que nosotros, como figuras públicas y seres humanos, podemos hacer es ayudar. Por eso quiero invitarlos a todos. Los refugios están necesitados de alimentos y productos de limpieza. Todo es bienvenido. Seguramente, con mucha gente ayudando, Rio Grande del Sur saldrá de esta”, aseguró Rochet, entrevistado por Radio Gaúcha.

A propósito de las lluvias, que afectaron al centro de entrenamiento de Inter y también provocaron la suspensión de la práctica en Gremio –su máximo rival–, el arquero reflexionó: “Acá no hay país ni religión; no hay nada. Estamos todos juntos, no hay una camiseta en el medio. Es una camiseta de Rio Grande del Sur. Tenemos que apoyar al mismo lado. Ese es el objetivo de todos nosotros”.

La ayuda de Neymar, Vinicius y Endrick

Vinicius Jr, Neymar y Endrick, estrellas del fútbol brasileño, se movilizaron para ayudar a las víctimas de las graves inundaciones en el Sur del país, cuyos grandes equipos, Gremio e Internacional, se vieron afectados con sus instalaciones inundadas.

El avión personal de Neymar para trasladar alimentos para las víctimas

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), según consignó AFP, creó una plataforma para hacer donaciones a las personas afectadas, campaña en la que además de los jugadores citados participan Danilo y el entrenador de la Canarinha, Dorival Junior, quienes incentivaron en sus redes sociales a la población a colaborar.

Además, Neymar informó en sus redes sociales que hizo una donación para contribuir con los afectados. Se estima que hizo llegar un total de dos toneladas de alimentos para las víctimas que fueron llevadas en su avión particular. Incluso, puso a disposición su helicóptero para el rescate de los damnificados.

El helicóptero de Neymar, a disposición de los evacuados

“Nuestro Brasil está atravesando un momento delicado y ayudar nunca es demasiado. Independientemente de tu condición financiera, lo que importa es lo que llevás en el corazón. No me gusta publicar todo lo que hago o ayudo porque lo hago desde el corazón, no desde el compromiso. Así que hago este posteo para animar a más gente a ayudar. Me gustaría agradecer a los pilotos de mi avión y a todos los involucrados. Estoy aquí de lejos rezando para que todo vuelva a la normalidad... Mi padre me está cuidando y dando toda la ayuda posible”, dijo el 10 de la selección de Brasil, quien continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla.

El helicóptero de Neymar sirve para trasladar a damnificados por las inundaciones

Estrellas gaúchas o que hicieron historia en Rio Grande do Sul, como Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Paulo Roberto Falcao o Tinga, también participaron de la campaña de movilización.

La histórica subida del río Guaíba, en Porto Alegre, la capital regional, unió por un motivo a los jugadores de los dos mayores equipos del estado, cuya rivalidad es considerada la mayor de Brasil. Los estadios de Gremio e Inter, así como sus centros de entrenamiento, están cubiertos por el agua.

Otras donaciones, con Mercado y Alario

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, del Inter, compró canastas básicas y kits de limpieza y los entregó en un centro social que alberga personas en vulnerabilidad social. Otra de las figuras del Inter, Thiago Maia, también entregó canastas básicas a los más afectados, mientras que los argentinos Gabriel Mercado o Lucas Alario fueron vistos ayudando a las víctimas de las inundaciones.

En el archirrival Gremio, el arquero Caíque se involucró personalmente, yendo con su moto acuática para rescatar personas que habían quedado aisladas por la subida del río Guaíba.

El veterano delantero Diego Costa cedió cuatro motos acuáticas para ayudar a rescatar personas aísladas por las crecidas, mientras que el entrenador e ídolo Renato Gaúcho grabó un vídeo en las redes sociales animando a toda la población a colaborar. El técnico de Gremio tuvo que ser rescatado del hotel en el que reside debido a las inundaciones.

Sergio Rochet, el solidario arquero de Inter El País / GDA

La catástrofe provocó que la CBF aplazara los encuentros de los 11 equipos gaúchos que disputan competiciones nacionales: Gremio e Inter de Porto Alegre y el Juventude de Caxias en la Serie A masculina, dos en la Serie A femenina (Gremio e Inter), 3 en la Serie C y otros 3 en la Serie D.

La Conmebol finalmente aceptó que el partido del Gremio en la Copa Libertadores en Chile contra el Huachipato, previsto para este miércoles, y el del Inter en la Copa Sudamericana en Bolivia contra el Real Tomayapo, del martes, no se disputen durante esta semana.

