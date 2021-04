River apunta a Atlético Tucumán en la Copa Argentina: los posibles cambios de Gallardo y el historial reciente

River comenzó su semana de trabajo con una noticia fundamental: todos los hisopados realizados esta mañana al plantel y al cuerpo técnico dieron resultado negativo. En medio de un momento crítico de la pandemia de coronavirus en el país y tras los brotes de casos en Sarmiento, Gimnasia y Banfield, poder tener a todos los jugadores en condiciones es una tranquilidad absoluta para el técnico Marcelo Gallardo. Con todo el plantel a disposición, será el turno de apuntar los cañones a la Copa Argentina: este miércoles jugará frente a Atlético Tucumán en La Plata desde las 20.30 por los 16vos de final y buscará sostener su racha positiva en el torneo. De lograr la clasificación, protagonizará frente a Boca un nuevo superclásico en octavos de final.

Tras los últimos dos empates sin goles con Racing y Arsenal en la Copa de la Liga Profesional, el foco que quedó puesto en las dificultades que se le presentan a River a la hora de resolver un partido cerrado, físico y con un rival que decide replegarse y defenderse en campo propio a la espera de un contragolpe salvador. Pese a no poder convertir desde hace 222 minutos, Gallardo no se fue preocupado el sábado de Sarandí aunque su equipo no haya encontrado la llave para destrabar el juego. Al contrario, llevó tranquilidad: “Me deja tranquilo el rendimiento y la búsqueda, nos falta ser efectivos. Las ideas y las formas son claras. Me volvería loco no jugar a nada, no tener una identidad. Hasta no consiguiendo los resultados que intentamos, siempre hay algo para rescatar del equipo”.

ℹ️ [Parte médico] Todos los hisopados realizados hoy al plantel y cuerpo técnico dieron resultado negativo. pic.twitter.com/M5CNmJUrxM — River Plate (@RiverPlate) April 5, 2021

Para romper la pequeña racha negativa con Atlético Tucumán por Copa Argentina, el DT deberá definir si sostiene el equipo titular que jugó frente a Arsenal o si dispone al menos un cambio: el regreso de Jonatan Maidana, quien fue suplente de David Martínez el sábado, parece estar a la vista. “Martínez jugó porque nos da más salida limpia y porque empezamos una seguidilla de partidos y tengo que regular la participación y las energías de Maidana”, dijo Gallardo tras el 0-0 del fin de semana.

Ahora bien, ¿quién sale si Maidana, de buenos rendimientos en su vuelta al club, retorna al once inicial? De sostener el actual esquema 4-1-3-2, podría entrar como compañero de zaga de Paulo Díaz, quien hoy está consolidado como pilar defensivo fundamental, en lugar de Martínez. En tanto, si el DT vuelve a disponer el 3-3-2-2 con tres defensores centrales, tendría que suplantar a Julián Álvarez o Agustín Palavecino para romper el rombo que constituyen los cuatro volantes. Y allí vuelve a aparecer el nombre de Robert Rojas, quien el pasado martes fue padre por primera vez, como alternativa. El defensor paraguayo recibió el alta médica tras estar 20 días inactivo por un desgarro en el psoas izquierdo y estará a disposición del DT.

Por otro lado, también aparece la incógnita de Jorge Carrascal. El colombiano ingresó para jugar los 25 minutos frente al Arse y renovó la cara del equipo con chispazos de su desequilibrio. Ante la irregularidad de Álvarez, es otra carta que podría emerger como titular. Mientras tanto, Leonardo Ponzio, quien no estuvo el sábado por una sobrecarga muscular en isquiotibial izquierdo, todavía trabaja en su recuperación.

Jonatan Maidana podría volver a ser titular

En las próximas horas, Gallardo deberá definir el equipo para afrontar un cruce crucial con los tucumanos. Más allá del deseo de poder disputar hasta el final todas las competencias, en caso de ganar la serie de los 16vos de final frente al Decano, el Millonario jugará su sexta serie eliminatoria frente a Boca en el ciclo del Muñeco y la 19° de la historia (ganó 13 de 18, entre ellas dos finales de las tres que se jugaron). Después de ganar las cinco anteriores (cuatro en copas internacionales y uno en copas locales), se podría dar el primer superclásico en un torneo que en Núñez sienta más que bien.

Desde que asumió Gallardo, el Millonario logró superar 25 de las 28 definiciones directas que disputó en el torneo y lo conquistó tres veces en seis oportunidades. Además, solo perdió un partido en los 90 minutos: Rosario Central lo derrotó 2-0 en los 16vos de final de la edición de 2015. De esta manera, River acumula 24 partidos sin perder en la Copa Argentina, con 22 triunfos y dos empates en las últimas cuatro ediciones. En tanto, lleva 67 goles a favor y 12 en contra, logrando mantener en 15 oportunidades la valla invicta. Durante este lapso, siempre que jugó marcó goles, únicamente en tres partidos convirtió solo un tanto, en 16 de los 23 encuentros se impuso por más de un gol de diferencia y en 14 de ellos marcó tres o más goles. Su último triunfo fue el 4-0 frente a Defensores de Pronunciamiento en 32vos de final el pasado febrero.

El historial de River con Atlético Tucumán

River volverá a medirse con Atlético Tucumán después del último mal trago de la Superliga 19/20 Fernando Font - LA NACION

A pesar de que el último recuerdo que River tiene de Atlético Tucumán es aquel doloroso empate del 7 de marzo de 2020 que le impidió ser campeón de la Superliga 2019/2020 que conquistó Boca, la historia de los enfrentamientos entre sí es más que favorable para el conjunto de Núñez: ganó ocho, empató tres y perdió solo dos veces. Entre ellos se encuentra la final de la Copa Argentina 2017 en la que el equipo de Gallardo se impuso por 2-1 en Mendoza con festejos de Ignacio Scoccco e Ignacio Fernández.

Tiempo atrás, el primer cruce fue en la ronda final del Torneo Nacional 1975: en la cancha de Huracán, el equipo de Ángel Labruna se impuso por 2-1 con goles de Daniel Passarella y Oscar Mas para enfilar el segundo título consecutivo tras conquistar el Metropolitano 1975 que rompió la racha de 18 años sin conquistas. Luego, los posteriores 11 encuentros se dieron en el Siglo XXI: triunfo 3-1 en el Monumental en el Apertura 2009 y empate 0-0 en Tucumán en el Clausura 2010; caída 2-0 de local y victoria 4-2 de visitante en el Nacional B 2011/2012; goleada 3-0 en Tucumán por el torneo 2016/17; e igualdad 2-2 en la Superliga 2017/18.

Luego, además de la final de la Copa Argentina, también hubo otro cruce por copas nacionales: se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa de la Superliga 2019 y festejó el Decano, que pisó fuerte como local con un contundente 3-0 y luego avanzó en el Monumental a pesar de caer 4-1 por el gol de visitante. Por último, el enfrentamiento más reciente fue el 1-1 de la última fecha de la mencionada Superliga con tantos de Javier Toledo y Matías Suárez, delanteros que volverán a verse las caras este miércoles en La Plata.