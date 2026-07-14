Rodrigo De Paul aseguró que Scaloni todavía no les confirmó el equipo titular frente a Inglaterra

Los futbolistas Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel hablaron este martes durante el entrenamiento previo al partido de este miércoles contra Inglaterra. De Paul se refirió a las especulaciones sobre su titularidad, evaluó el estado del equipo, la estrategia del plantel y el perfil del seleccionado rival de cara a la semifinal de la Copa del Mundo.

“Es una selección que nunca enfrenté, así que lo vivo con alegría, emoción y ansiedad”, reflexionó Rodrigo De Paul, mediocampista de la selección argentina, sobre su sentimiento en relación al encuentro y los rumores sobre una posible formación que lo excluya.

De Paul contó que los jugadores son muy receptivos a la energía que manda la gente Aníbal Greco - La Nación

Al ser consultado por la alineación titular y si participaría de ella, aclaró que el director técnico no revelará la formación hasta el día previo —algo que ya viene ocurriendo de ese modo— por lo que todavía no sabe si arrancará jugando o en el banco de suplentes.

El futbolista también remarcó la motivación del grupo ante el próximo compromiso y sostuvo: “Es un partido único, estamos muy motivados”. Con respecto al clima social que se percibe tanto en la hinchada como en las redes sociales, el jugador explicó que son “muy receptivos a la energía que manda la gente” y señaló que este tipo de partidos “tienen un condimento especial”.

De Paul también fue consultado por las declaraciones del entrenador Lionel Scaloni, quien aseguró que “solo se trata de un partido de fútbol”, separando la carga cultural entre ambos países por la Guerra de Malvinas.

"Es solo un partido de fútbol": Scaloni quiso bajar la espuma en la previa al partido vs. Inglaterra

Al respecto, el mediocampista expresó: “el mensaje puertas para adentro y para afuera es el mismo, es un partido de fútbol y esperemos que, cuando termine el partido, los argentinos estén felices”.

Con respecto a una consulta sobre distintos cuestionamientos externos, el futbolista optó por evitar las polémicas. “No opino de otras opiniones, el fútbol abre debates y nosotros estamos tranquilos con nuestro proceso, aun pese a todas las cosas que podemos mejorar”, manifestó De Paul, quien además recordó que entre 48 selecciones se encuentran entre los cuatro finalistas.

Las declaraciones de sus compañeros

El análisis del rival también sumó la perspectiva de otros dos miembros del plantel. “Todos queremos llegar a la final, no creo que sea algo especial por ser Inglaterra, pero sí es verdad que tengo la experiencia de enfrentarlos todas las semanas”, afirmó Alexis Mac Allister, en referencia a su participacion en la Premier League.

Mac Allister destacó la importancia de enfrentar jugadores ingleses todas las semanas Xiao Yijiu - XinHua

Mac Allister evaluó la experiencia previa en estas instancias y recordó las imágenes históricas del Mundial de 1986 que se difundieron las últimas horas en redes sociales.

Respecto a las comparaciones con Diego Armando Maradona, admitió la dificultad de intentar imitar su accionar. “Inspirarse en lo que hacía Diego es complicado, quizás solo Leo puede hacer lo que él hacía en la cancha”, expresó el futbolista.

En la misma línea, Gonzalo Montiel reveló la preparación del equipo de cara al enfrentamiento. “Sabemos que es un rival difícil así que estuvimos trabajando para achicar el margen de error”, detalló el jugador, para quien disputar esta instancia con la camiseta nacional representa “un sueño”.

“Es una semifinal y es algo histórico para nosotros. Los partidos se definen adentro de la cancha, todo lo de afuera está de más”, concluyó más tarde el futbolista, cerrando la rueda de prensa.