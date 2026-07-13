Crece la reventa para el partido entre Argentina e Inglaterra en Atlanta: los precios del duelo más atractivo

ATLANTA (De un enviado especial).- “La reventa para el miércoles está explotada”. Esa fue la respuesta por parte de un directivo de la FIFA, ante la consulta de LA NACION, sobre la marcha de la demanda de entradas para la semifinal del miércoles entre Argentina e Inglaterra.

Por los antecedentes y el presente de cada selección, con la figura estelar de Messi en los campeones del mundo y el talentoso Jude Bellingham en los europeos, el partido ya se transformó en uno de los más atractivos de esta Copa del Mundo. El ganador de la llave conseguirá el preciado boleto para la definición del Mundial 2026, el domingo próximo en el imponente MetLife de Nueva Jersey-Nueva York.

Además, en Atlanta se cruzarán dos de los equipos más convocantes del torneo. La selección jugó prácticamente de local en todos los estadios de Estados Unidos. A la numerosa comunidad de argentinos que reside en este país, se sumaron miles de hinchas llegados el último mes desde varios puntos de la Argentina. La expectativa que genera el último Mundial de Messi y un equipo que ganó todos sus partidos y buscará defender su título de campeón del mundo también sumó a muchos neutrales que se ponen la camiseta albiceleste en las tribunas.

Una vista interna del imponente Atlanta Stadium; aquí jugarán Argentina e inglaterra Europa Press Sports - Europa Press

Inglaterra también se transformó en una de las selecciones con más seguidores. Disputó sus seis partidos mundialistas en diferentes sedes. En todas fue local, menos en Ciudad de México, donde eliminó en octavos de final a los locales. Por eso los argentinos que estén sin entradas van a tener que pugnar por primera vez en el torneo con rivales que también quieren presenciar un partido histórico.

A poco más de 48 horas del partido, los precios de los tickets de reventa se disparan. Los boletos más accesibles, en los lugares más alejados del césped, se ofrecen a partir de los 2.000 dólares en la reventa. Por su lado, los tickets de la categoría 1, más cerca del campo del juego, se ofrecen a partir de los 3.500 dólares. Los paquetes de hospitality, que incluyen palcos vip, se pueden conseguir a partir de los US$10.000.

Cientos de ingleses también acudirán a Atlanta, con la ilusión de volver a una final del Mundial (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) DeFodi Images - DeFodi Images

El partido se disputará este miércoles en el Atlanta Stadium, desde las 16 de nuestro país. Inaugurado en 2017, su gran atractivo es la pantalla de 360 grados más grande del mundo. Se trata de una mega estructura de casi 6000 metros cuadrados y 2000 pantallas colocadas a más de 17 metros de altura. Es uno de los más modernos y atractivos de este Mundial. Tiene capacidad para 71.000 espectadores, costó cerca de 1500 millones de dólares y allí juegan las dos franquicias de la ciudad, los Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United, de la MLS de fútbol. Su techo retráctil es otra de las grandes joyas, compuesto por ocho piezas triangulares traslúcidas que se deslizan en línea recta y más de 18000 hojas de acero.