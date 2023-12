escuchar

Pasaron casi 365 días desde que la selección argentina hizo historia y llegó a lo más alto del fútbol mundial. El 18 de diciembre de 2022, y después de 36 años, volvió a levantar una Copa del Mundo tras una final de película ante Francia, el último campeón. A casi un año de Qatar, los jugadores aún tienen muchas anécdotas para rememorar, alguna que otra lágrima por dejar caer y otras tantas revelaciones para hacer. Uno de los que habló recientemente fue Rodrigo De Paul, quien contó el gran gesto que tuvo el mismísimo Lionel Messi, luego de que sufriera una molestia física que hizo que peligrara su presencia en la etapa final de la competencia.

Tras el partido de octavos contra Australia y durante la previa de los cuartos de final contra Países Bajos se encendieron las alertas cuando trascendió que el número 7 sintió un “pinchazo” en la pierna derecha. En medio de la preocupación, De Paul se pronunció en Instagram y dejó un mensaje para llevar tranquilidad: “Todo está bien. Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final. ¡Vamos selección, todos juntos!”.

El mensaje que había publicado De Paul luego de que trascendiera que sufrió una molestia antes del partido contra Países Bajos (Foto Instagram @rodridepaul)

Ahora, para el especial, Campeones, (disponible en Star +) el deportista rememoró cómo fue la molestia física que sintió y reveló, no solo el apoyo que tuvo de Lionel Messi, sino también la gran promesa que le hizo.

El jugador del Atlético de Madrid contó en diálogo con Sebastián Vignolo que en la última jugada de uno de los entrenamientos quiso tirar un centro atrás y sintió algo. Lionel Messi se acercó para ver qué había pasado y Lionel Scaloni le preguntó si se desgarró. “No sé, nunca me desgarré, no sé qué se siente”, le respondió Rodrigo. En medio de su propia preocupación, se hizo una ecografía que arrojó que tenía un desgarro grado uno, lo que significaba que tenía entre 12 y 15 días de recuperación, cuando el partido contra Países Bajos era en dos días.

“Esa noche fue muy dura porque yo no sabía qué hacer. El médico me dice: ‘perdete este y de última después, con cinco, seis días, vas a estar mejor, podemos ver e intentar’”, contó De Paul. No obstante, reveló que por su cabeza pasó desde la incertidumbre de poder llegar a la semifinal, hasta la posibilidad de que no volvieran a convocarlo para el próximo mundial, y que los cuartos de final pudieran ser su última partido en una Copa del Mundo.

“Voy a hablar con el enano un rato y él me dice: ‘no juegues, yo te voy a llevar a semifinal. Vos a la semifinal la vas a jugar’”. Ante esta importante promesa, Rodrigo le respondió que era él mismo quien iba a tomar la decisión de si jugar o no. Las cosas quedaron “medio ahí” y él regresó a su habitación. “Me puse a llorar; lloré mucho esos días porque era muy difícil, aparte justo salió la noticia y estaban todos preocupados. Hice una videollamada con Tini (Stoessel) y me dijo: ‘Hace lo que vos sientas, que no te vas a arrepentir’”.

Al día siguiente, horas antes del partido con Países Bajos, “El Profe”, Luis Martin, lo llamó para probarlo con el GPS y comprobar si estaba en condiciones físicas para jugar. En ese momento, Lionel Messi salió de la habitación con el mate y le dijo “vamos”. Rodrigo hizo los ejercicios, pero no llegó a los números indicados. “Me quedaban dos, tres más y dije: ‘cierro los ojos acá y ya está, si me rompo, ya está no juego más, pero voy a probar’”.

De Paul reveló que antes del partido de cuartos, Lionel Messi le prometió que lo iba a llevar a las semifinales Aníbal Greco

Luego de que el GPS registrara que llegó a los números necesarios, habló con Lionel Scaloni y le aseguró que estaba disponible para jugar. “¿Fue un milagro?”, le preguntó el Director Técnico y le dejó en claro que no lo podía poner y sacar a los 10 minutos en un partido de cuartos de final de un Mundial. “Para mí fue de mucho orgullo, de mucha admiración, porque él, completamente, me dejó decidir; me escuchó a mí y confió en que si yo le decía que estaba, estaba y si no estaba, no”, sentenció De Paul.

Cuando salió la lista del 11 titular para el partido contra Países Bajos, el nombre de Rodrigo De Paul estuvo incluido. Si bien jugó y fue un partido que tuvo todo tipo de sobresaltos y se definió por penales, Messi cumplió su promesa. Sin embargo, no solo jugaron las semifinales, sino que también cumplieron el sueño dorado.