A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2023, Star+ lanzó un ciclo de entrevistas llamado Campeones, con los distintos protagonistas de esta gesta. En los próximos días se estrenará la charla con Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Cristian “Cuti” Romero. Sin embargo, ya está disponible la de Enzo Fernández, quien se refirió a la actitud de Kylian Mbappé en Lusail y sorprendió a todos.

Lionel Scaloni logró encontrar el equipo en plena competencia. Con inesperadas bajas y la base campeona de la Copa América 2021, los rendimientos de jóvenes como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández le dieron la frescura ideal para competir ante grandes selecciones.

Enzo Fernández y Luca Modric en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, la prueba de fuego fue el 18 de diciembre contra Francia. Primero, porque era la última gran campeona de la competencia, y segundo, porque contaba con una de las figuras de mayor rendimiento a nivel mundial de los últimos tiempos: Kylian Mbappé. Para sorpresa del fútbol mundial, el seleccionado nacional se floreó en la primera parte y bloqueó las bondades del delantero del PSG.

En este contexto, Enzo Fernández reveló detalles de la lucha personal que tuvo con el francés. “Hubo jugadas que nosotros festejábamos, como en una pelota dividida, y él nos hacía un gesto como que nos iba a matar. Se la agarró conmigo, no sé por qué”, le confió a Sebastián Vignolo.

Luego agregó: “Ahí, ‘Cuti’ (Romero)... Tengo un soldado atrás que me defiende. Cuando hacemos el tercer gol, ‘Cuti’ se lo grita en la cara a Mbappé, está loco”. El futbolista explicó que el francés le decía cosas en castellano para intimidarlos. “Mbappé me decía como que nos iba a matar, que ellos iban a ganar la final”, indicó.

Cabe señalar que en la gran final, el seleccionado argentino logró una ventaja de dos a cero en el primer tiempo con goles de Lionel Messi y Ángel Di María. No obstante, el equipo europeo demostró su jerarquía a través de Mbappé, quien anotó de penal y empató con una volea al palo más alejado del “Dibu” Martínez.

Kylian Mbappé (derecha) se marcha con su Botín de Oro, mientras posan con sus trofeos, de izquierda a derecha, los argentinos Enzo Fernández, Lionel Messi y Emiliano Martínez, luego de la final mundialista del domingo 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar

En el penal del capitán de la Selección Argentina, Enzo Fernández protagonizó un insólito momento con sus rivales. “No me dejaban verlo. Una locura. Me puse entre medio de los dos, se empezaron a cerrar y querían empujarme hacia atrás. ¿Cómo no me vas a dejar verlo?”, cuestionó. El periodista consultó si había sido con intenciones de buscar el rebote, pero el futbolista, al saber quién pateaba, respondió: “Cómo va a haber rebote si esa pelota iba adentro...”.

Finalmente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni empató 3 a 3 en el alargue y tuvo que definir el campeonato del mundo desde los penales. El gran héroe de esa tanda fue el arquero Martínez, quien tapó la ejecución de Kingsley Coman e intimidó a Aurélien Tchouaméni para que errase el suyo.

En la entrega de premios, Enzo Fernández fue galardonado como el mejor jugador joven del Mundial, lo que ocasionó una curiosa situación, otra vez, junto a Kylian Mbappé. “No me habían esperado para la foto. ¿Qué estaba haciendo? Ah, me había ido porque subí primero y me habían echado de la ceremonia. Estaba enojado Mbappé, se fue enojado”, concluyó el ex mediocampista de River Plate.