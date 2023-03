Rodrigo de Paul reveló qué es lo que más le molesta a Lionel Messi: “¿Sabés la cara que pone?”

escuchar

A tres meses del Mundial Qatar 2022, siguen apareciendo desconocidas historias que maravillan a los fanáticos. Este lunes, fue el turno de Rodrigo de Paul, emblema de La Scaloneta, que en diálogo con AFA Estudio contó que tuvo una profunda conversación con Lionel Messi tras el fallido debut frente a Arabia Saudita. Y, también, reveló qué es lo que más odia La Pulga.

Según explicó El Motorcito, tanto él como Messi desistieron de ver a sus familiares, a pesar de tener el permiso del cuerpo técnico para hacerlo. Este factor en común los motivó a tener una larga charla, donde pudieron hacer catarsis por el mal trago vivido en el encuentro inaugural del Mundial.

De Paul reveló qué es lo que más le molesta a Messi

“Yo había decido no ver a nadie. Tampoco le quería transmitir esa energía fea a mi gente. Cuando estaban todos por irse, me dijo que él tampoco le había dicho a nadie. Fueron cinco seis horas, hasta la hora de la cena, que nos quedamos los dos solos, los dos mal, pensando las cosas negativas, pero también las positivas. Y ahí se creó un ambiente en el que dijimos todo”, rememoró tras el traspié en el primer partido.

Asimismo, reveló que, con el título consumado, volvieron a hablar sobre aquella conversación: “Fue tan significativa porque fue después de haber perdido el partido, y hoy ves cómo termina (la historia). Fue increíble”.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Doha: el Mundial forjó una amistad única

El ritual con Messi (el olvido que La Pulga odia)

Por otra parte, De Paul contó un ritual de su relación con Messi, y qué sucede cuando no cumple con él. “Durante cada concentración, todas las mañanas, a las 9:30, yo le toco la puerta para tomar mate. Una o dos veces me quedé dormido, llegué a las 10, ¿y sabés la cara de culo? ‘Bueno, Leo pero 20 minutos’, le decía. No es que se tenía que ir a otro lado”, ironizó, entre risas.

A la vez, se mostró emotivo al hablar sobre su vínculo con Leo, y los sueños compartidos antes del Mundial. “Yo tengo una relación muy cercana, lo siento como un amigo. Puedo contar un millón de historias de noches que nos hemos quedado sin dormir, de lo que sería si... Esos momentos, me los voy a llevar para siempre conmigo. Soy un agradecido a la vida y a él por dejarme vivir eso”, señaló.

En esa línea, subrayó que le “llena de orgullo poder haberlo ayudado para que pueda ganar algo con su selección, para que él se sienta feliz, para que todo eso que le pasaba cuando sufría uno de estos golpes, que ahora sea totalmente lo contrario, y que se terminen todas las dudas, y poder verlo como al mejor jugador de la historia”.

Por último, admitió que tanto él como sus compañeros, todavía se “sorprenden” en los entrenamientos por las habilidades desplegadas por Messi. “Yo estoy adentro de la cancha y lo veo todos los días. Jugás a que no se caiga, y no se le cae. Cuando lo ves, es como que hijo de p... te sale de adentro. Cada vez que la agarra o no la agarra, es cómo: ‘¿qué va a hacer, con qué nos va a sorprender?’ Es hermoso, es para disfrutarlo. Es tan lindo vivir siempre con esa sensación de sorpresa...”.

