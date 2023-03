Aseguran que la China Suárez y Rusherking están en plena crisis luego de una gran pelea: “Se escucharon gritos”

escuchar

Si bien días atrás, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking quedaron envueltos en rumores de un casamiento secreto luego de que trascendieran imágenes de ambos vestidos de novios -las que resultaron ser parte de su reciente colaboración musical-, en las últimas horas la situación dio un giro de 180° y, desde Socios del espectáculo (eltrece), aseguraron que se encuentran en medio de una severa crisis de pareja.

Aseguran que la China Suárez y Rusherking están en plena crisis luego de una gran pelea

Hace menos de un año, la China Suárez y Rusherking se ubicaron en el centro de un circo mediático cuando empezaron a correr versiones que, para sorpresa de los fans de ambos, indicaban que estaban dando inicio a una relación.

Aunque muchos lo descartaron como un rumor más, finalmente confirmaron su noviazgo y, partir de ese momento, no solo realizaron románticas escapadas juntas y se mostraron muy enamorados en múltiples eventos públicos, sino que sacaron canciones en conjunto, se dedicaron temas -como “Perfecta”, la colaboración que Rusherking hizo con Dread Mar-I inspirado por el amor de su nueva relación- y hasta pasaron tiempo con sus respectivas familias.

La China Suárez y Rusherking protagonizaron rumores de casamiento luego de que se filtraran imágenes del videoclip de "Hipnotizados", su colaboración musical

Sobre esta misma línea, días atrás se filtraron una serie de fotos que la mostraban a ella vestida con un vestido blanco de mangas largas y corte romántico acompañado por un corset en tonos marrón, tomada del brazo al joven santiagueño, quien lucía un traje negro decorado con una flor blanca colocada en el bolsillo del saco. Las mismas despertaron las alarmas de los fanáticos de la farándula, quienes corrieron a las redes a debatir la posibilidad de una boda secreta.

No obstante, poco después los artistas estrenaron “Hipnotizados”, el tema que compusieron en conjunto y cuyo videoclip se trató de un falso casamiento que contó no solo con la presencia de otras celebridades y figuras de la música entre los improvisados invitados, sino con la participación especial de Rufina, fruto de la relación entre la ex Casi Ángeles y Nicolás Cabré.

Rusherking lanzó el videoclip de "Perfecta" protagonizado por la China Suárez Instagram @sangrejaponesa

Ahora, la pareja volvió a quedar en boca de todos, pero no por alguna nueva andanza romántica, sino por una supuesta crisis que amenaza con ponerle un final al noviazgo menos de un año después de la confirmación.

En la tarde de Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron detalles sobre la supuesta situación actual de los tortolos la cuál, según dieron a entender, no es tan buena como se creía.

“Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó. Había una pasarela preparada para que la atraviese la China Suárez y nunca se usó”, explicó Lussich, tras especificar que tuvieron “una pelea tremenda”.

Rusherking y la China estarían atravesando una crisis de pareja Instagram @sangrejaponesa

Sobre ese supuesto altercado, el cual habría tenido lugar en el Movistar Arena, en donde el intérprete de “Perfecta” se presentó a finales de marzo, afirmaron que “hubo gritos” y ella “lo terminó dejando plantado” delante de miles de personas.

Para remarcar la gravedad de la crisis, los conductores del magazine sumaron que Rusherking no acompañó a la China Suárez a la fiesta de cumpleaños de Mery del Cerro, en la cual fue vista sola. Por el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto y, si realmente atraviesan un conflicto, optaron por hacerlo puertas adentro

