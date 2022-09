Rodrigo De Paul se hizo un drástico cambio de look y las redes estallaron de memes

Rodrigo De Paul, uno de los integrantes más carismáticos de la selección argentina, sorprendió a sus compañeros y a sus fanáticos con un drástico cambio de look. El volante del Atlético de Madrid se tiñó el pelo de rubio y en las redes sociales lo compararon con un famoso actor. Y como no podía ser de otra manera, estallaron los memes.

Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, los futbolistas que componen el conjunto albiceleste se congregaron en Miami para afrontar los últimos compromisos antes de la cita más esperada por todos: el Mundial de Qatar 2022. La selección se enfrentará este viernes 23 ante Honduras, a las 20.30 horas de la Argentina, y hará lo propio ante su par de Jamaica, el próximo martes 27 desde las 21.

El nuevo look de Rodrigo De Paul en Miami (Foto: Twitter)

En las últimas horas, los jugadores fueron arribando a la ciudad del sur de Estados Unidos para ponerse a las órdenes del entrenador de Pujato, Santa Fe. El ex Racing, figura clave del ciclo Scaloni y parte fundamental de la Copa América de Brasil 2021 que obtuvo la Argentina, formó parte de la convocatoria y llegó a Miami con una sorpresa.

Sin que nadie se lo esperara, el mediocampista de 28 años se tiñó de rubio y lució su renovado aspecto en el primer entrenamiento de la selección en las instalaciones del Inter de Miami, el club del exfutbolista inglés David Beckham.

Rodrigo De Paul lució su nuevo look en el entrenamiento de la selección argentina (Foto: Twitter @rodridepaul)

Los usuarios descubrieron el nuevo look de De Paul gracias a las fotos que subió el propio jugador en sus redes sociales. Allí se lo puede ver con su flamante cabellera dorada acompañado de sus compañeros Lionel Messi, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, nombres de peso para la denominada “Scaloneta”.

Como suele ocurrir en estos caso, en Twitter no tuvieron piedad con el futbolista y enseguida le encontraron un parecido: Diosito, el personaje que interpreta Nicolás Furtado en la popular serie El Marginal. Además, infirieron que el radical cambio de look fue un pedido expreso de Tini Stoessel.

“De Paul después del cambio del look que le hizo hacer Tini Tini Tini”, escribió un usuario y adjuntó una foto de Diosito.

Otro tuitero recordó la devoción que tiene el mediocampista por Messi y lanzó una teoría: ¿y si se trata de un homenaje al look que tenía La Pulga en 2016?

Tras la sorpresiva teñida de uno de los referentes de la selección, un usuario algo pesimista ató cabos y sacó la peor de las conclusiones. “Muy bueno el look de De Paul y también cómo nos volvemos en primera ronda”, escribió y adjuntó una foto de Diosito.

Las referencias al personaje de El Marginal no frenaron ahí. Un tuitero publicó una de las imágenes que compartió el futbolista argentino y le escribió una plegaria. “De Paul no será Diosito, pero yo me arrodillo a rezarle”, aseguró.

Las referencias fueron tan lejos que entre algunos tuits apareció una foto histórica de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Al igual que De Paul, el astro argentino también tuvo su faceta rubia y en la imagen se lo puede ver en plena teñida junto a su entonces esposa. “Tini y Rodrigo De Paul”, escribió el usuario.