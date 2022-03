“¿Existieron los 10 puntos?”: la pregunta sobre Diego Maradona que Claudia Villafañe respondió

La serie Sueño Bendito, que tiene como protagonista a Diego Armando Maradona, es furor en la plataforma digital Amazon Prime. Ahí, se cuenta la vida del astro argentino con todas sus peripecias en el mundo del fútbol y también en la esfera privada. Sin embargo, el guion también despertó indignación por cierta parte de la familia.

En el programa LAM, conducido por Ángel De Brito y emitido por eltrece, la invitada al piso fue Dalma Maradona y quien también salió al aire, por conversación telefónica, fue Claudia Villafañe. La exesposa del Diez no ahondó en detalles, pero dejó algunas aseveraciones que, hasta el día de la fecha, eran rumores sobre los famosos 10 puntos a tratar en la serie.

Con parte de la familia de Maradona al aire, la periodista Pía Shaw preguntó: “Durante mucho tiempo, horas y horas de televisión, hablamos de los 10 puntos de la serie. ¿Alguien los inventó?”. A la inquietud planteada, Claudia respondió: “No acostumbro a hablar de estos temas. Es una cosa que pasó y mis hijas se enteran de todo lo que me pasa. Yo pude hablar con él (por Maradona); Dalma me dijo ‘qué lastima que no grabaste la conversación’. Algo que jamás haría es grabar a alguien; pero sé que ahí hubiera quedado super claro todo lo que pasó, me lo guardo para mí porque fue algo que charlé con él y me quedé tranquila por su respuesta e iba a hablar con su apoderado (Matías Morla)”.

En esa misma línea, Andrea Taboada, panelista del ciclo televisivo, consultó si manipularon esos puntos y Villafañe fue tajante: “No hablo de manipulación. Él firmó sin leer. Eso fue lo que me dijo a mí. No sabía que existía eso, me pidió perdón y quedó en hablar con Matías (Morla)”.

Dalma develó algunos secretos de la familia Maradona

Luego de concluir la charla con Claudia Villafañe, en LAM continuaron la entrevista y encontraron un sincericidio de Dalma sobre cuestiones vinculadas a la intimidad de la familia: “Mi mamá estaba divorciada de mi papá, con todo lo que se conocía de sus vidas, y ella nos lleva a la casa de mi abuela que le preguntó qué hacía sin la alianza. No lo digo mal, pero es esa mentalidad... por eso digo que mi papá era así por la crianza que tuvo. No lo digo para criticarla, porque tuve una linda relación, pero claramente con la mamá de mi mamá fue otro el vínculo”.

Escena del último capítulo de Maradona, Sueño Bendito. Amazon Prime Video

Y puntualizó sobre la serie de su padre, que murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un problema coronario: “A mí me llamó mucho la atención cuando dijeron que mis abuelos aparecían en Punta del Este en la parte que mi papá se descompensa, porque ellos no viajaron. Hubo demasiadas licencias”.