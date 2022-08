El enojo de Rodrigo De Paul por los rumores de crisis con Tini y las versiones de acercamiento a Camila Homs

Un nuevo episodio se suma a la novela que tiene como protagonistas a Rodrigo De Paul, Martina “Tini” Stoessel y Camila Homs. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el futbolista le habría dicho a su entorno más íntimo: “Me parece que me mandé otra cag...”. Esto dio pie a una serie de especulaciones, entre ellas, la de una crisis con su actual pareja y un acercamiento con su ex. Sin embargo, salió al cruce y sin intentar ocultar su enojo, se refirió a los rumores con una contundente frase.

El martes, Socios del espectáculos (eltrece) arrancó su emisión con fuerte información. “Vamos a sembrar el comienzo del operativo reconciliación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs”, aseguró Adrián Pallares, y agregó: “Una pareja que parece estancada, un llamado telefónico y la frase ‘me parece que me mandé una cag...’”. Estas habrían sido las palabras que el jugador le dijo a su entorno más íntimo, en referencia al fin de su relación con la madre de sus dos hijos y al comienzo de la que tiene actualmente con la cantante, según aclaró Rodrigo Lussich.

Rodrigo De Paul: ¿crisis con Tini y acercamiento con Camila Homs?

Asimismo, el periodista se refirió al drama legal que vivió la expareja y sostuvo que no se firmó el acuerdo económico por pedido del deportista. Por otra parte, y tras asegurar que la relación entre la modelo y su novio Carlos Benvenuto tampoco estaría funcionando, indicó: “Lo que está haciendo Rodrigo es comenzar a abrir caminos que tiene cerrados con la familia Homs. Él está bloqueado por varios integrantes, pero quiere que lo ayuden a acercarse a Camila y a tener mejor diálogo”.

Sin embargo, en las últimas horas, el futbolista salió al cruce y se refirió sin filtro al estado de su vida amorosa. Decidió utilizar su cuenta de Twitter para acallar los rumores sobre las supuestas palabras que le habría dicho a su círculo íntimo.

El futbolista se refirió a los rumores con un contundente posteo (Foto: Twitter @rodrigodepaul)

Sin intentar ocultar su enojo, hizo un contundente posteo para ponerle fin a las especulaciones sobre el triángulo amoroso que integra junto a Homs y Stoessel. “Falso, una más y van... hasta qué punto son capaces por un click”, escribió.

Tini Stoessel habló por primera vez del polémico video que puso en duda su relación con Rodrigo De Paul

Días atrás, la cantante sorprendió a más al hablar sobre su relación con el futbolista. Durante una entrevista, su amigo Lizardo Ponce le preguntó si estaba enamorada, a lo que ella contestó: “Qué palabra. Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”. Esto hizo que recibiera muchas críticas y se avivaran las teorías sobre una crisis entre ellos.

Tini habló sobre su relación con Rodrigo De Paul Instagram: Tini Stoessel

No obstante, unos días después Tini llegó a Ecuador para dar un concierto y en diálogo con De Boca en Boca, el ciclo de TC Televisión, volvieron a preguntarle sobre el tema y no dudó: “Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy muy bien. Para mí no había sido tan grave, y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente. Y estoy feliz”.