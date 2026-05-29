A cuartos de final: los Pumas 7s avanzan, con el hat-trick de uno de los jóvenes emergentes

Los Pumas 7s tuvieron el control del partido en todo momento y derrotaron con autoridad a Uruguay en su segundo compromiso del seven de Valladolid. El 40-14 ante su rival sudamericano les dio el boleto a los cuartos de final con un partido por jugar. A las 7.39 del sábado, los argentinos definirán el primer puesto del grupo ante Nueva Zelanda.

El triunfo ante Uruguay nunca corrió riesgos, más allá de que el conjunto charrúa fue el que se puso en ventaja gracias al try de Tomás Etcheverry. Los Pumas 7s no se desesperaron, tuvieron más posesión e igualaron rápidamente las acciones con el try de Martiniano Arrieta en el Estadio José Zorrilla, que lució semivacío en el primer día de competencia, en una jornada calurosa. Luciano González Rizzoni aprovechó un desajuste en el manejo uruguayo para pasar al frente e irse arriba al descanso 12-7.

Sebastián Dubuc ingresó en el segundo tiempo y tuvo un protagonismo clave, con tres tries en un lapso de menos de cinco minutos: el primero, con una corrida de 60 metros en la que dejó a dos rivales en el camino, el segundo tras una asistencia exquisita de Santiago Álvarez Fourcade y el tercero luego de una buena acción de Santiago Vera Feld.

Martiniano Arrieta escapa al try para los Pumas 7s, ante Uruguay, en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

“Estamos muy contentos, hicimos en la cancha lo que planificamos. Esperemos estar así mañana. Está mi familia en el estadio, es un placer tenerlos acá. Está mi abuelo, mi primo y mi tío”, expresó Dubuc, exhausto, segundos después de haber finalizado el encuentro. El wing de Hurling es una de las buenas apariciones en la temporada. Fue la figura de Argentina en la medalla dorada lograda en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 y luego se incorporó al plantel de los Pumas 7s. Después de disputar las etapas de Ciudad del Cabo y Dubái, no fue tenido en cuenta para la gira por Singapur y Perth, pero regresó en mejor forma a los torneos de Vancouver y Nueva York.

Asentado por el recambio natural de Marcos Moneta, Dubuc disfrutó de una de sus mejores producciones con la celeste y blanca y ya acumula diez conquistas en su quinto torneo en el SVNS. Matteo Graziano le puso la frutilla al postre para un triunfo sin objeciones. Con un vendaje en la cabeza, producto de un choque con su compañero Santiago Vera Feld, el potente forward estiró la diferencia en la última pelota de la tarde.

Un debut poco convincente

En el primer turno, los Pumas 7s derrotaron 26-17 a Alemania en un encuentro que les costó destrabar y estuvieron inconexos durante los 14 minutos, pero lo resolvieron con los tries de Matteo Graziano, Marcos Moneta, Santiago Álvarez Fourcade y Pedro de Haro. Timoteo Silva, wing del SIC, se convirtió en el séptimo argentino en debutar en la temporada, tras ingresar en el segundo tiempo ante los europeos.

Luego de las victorias ante dos rivales provenientes del SVNS 2, Nueva Zelanda subirá la vara en un choque que iniciará el sábado a las 7.39 (horario de Argentina) y definirá el primer puesto del grupo. El mismo día, entre las 10.55 y las 11.27, afrontarán los cuartos de final del torneo de Valladolid, la segunda etapa de la serie final, que hasta acá no tuvo grandes sorpresas. Sudáfrica, el líder del ranking, superó 19-12 a Gran Bretaña en el primer turno.

Otra derrota de las Yaguaretés

Las Yaguaretés perdieron sus dos partidos ante rivales ampliamente superiores. Nueva Zelanda (38-7) y Japón (33-10) expusieron la diferencia de nivel ante la selección argentina femenina, que complicó su clasificación: sin puntos y con -54 de diferencia, quedaron con pocas chances de clasificarse entre las mejores terceras en caso de superar a Brasil el sábado a las 5.44.