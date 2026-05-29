Los Pumas 7s iniciaron con un triunfo en el seven de Valladolid, donde las Yaguaretés cayeron ante Nueva Zelanda

No pasaron sobresaltos y lo construyeron con tranquilidad. Pero los Pumas 7s estuvieron muy por debajo de su nivel, en un torneo que procurarán construir de menor a mayor. En el estreno del seven de Valladolid los conducidos por Santiago Gómez Cora superaron 26-17 a Alemania y se perfilan para meterse en los cuartos de final. A las 10:35 se medirán ante Uruguay.

El éxito ante los europeos empezó a construirse a partir de la jerarquía individual de sus figuras y algunas conexiones que desnivelaron en ataque. Desde la potencia de Matteo Graziano, que rompió dos tackles y marcó el primer try argentino en el certamen, hasta la velocidad de Marcos Moneta, que anotó su try n°182 en el SVNS.

No obstante, los Pumas 7s se mostraron erráticos en la obtención de las salidas, un déficit que deberán corregir ante rivales de mayor envergadura. No se sintieron cómodos en las salidas propias (Pedro De Haro ejecutó las dos primeras directamente afuera) ni en las rivales, en las que sintieron la presión del rival. “Tuvimos un buen torneo en Hong Kong, salvo en los partidos contra Sudáfrica, que perdimos los dos. Tratamos de enfocarnos en nuestras salidas, pienso que no estuvimos bien en Hong Kong y este partido también las hicimos mal… Pero esto es rugby. Hay que seguir, tratar de ser mejores”, expresó Santiago Álvarez Fourcade.

Matteo Graziano avanza con la pelota durante el partido entre los Pumas 7s y Alemania, en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

El bahiense nuevamente ocupa el rol de capitán por la ausencia de Santiago Mare, que no viajó a Europa por un inconveniente físico en la rodilla. “Estamos emocionados de estar en España, es el país más similar a Argentina. Fue un partido duro, Alemania fue un equipo duro, pero lo sacamos adelante. Cometimos muchos errores y tenemos muchas cosas para corregir, pero estamos en el camino, trabajando para el próximo partido”, agregó Álvarez Fourcade, que está disputando su 77a. etapa en el circuito mundial y apoyó un try en el segundo tiempo.

Makonnen Amekuedi, autor de dos conquistas en la segunda mitad, recibió una tarjeta amarilla por un codazo en el cuello a Luciano González Rizzoni, cuando se disponía a marcar un try que pudo haber cambiado la historia en la primera etapa.

Fue apenas el cuarto enfrentamiento en el circuito ante Alemania, un rival que no está acostumbrado a competir en la elite. Los anteriores antecedentes también habían sido favorables: 40-0 en París 2006, 33-0 en Sevilla 2022 y 29-7 en Toulouse 2024. Con el de hoy estiraron a cuatro el historial frente a una selección que intentará quedar en el Top 8 del SVNS Championship para sostenerse en lo más alto del circuito. En Hong Kong terminaron 11° y deberán lograr dos buenas producciones en Europa para conseguir su meta.

A las 10:35 Argentina se enfrentará a Uruguay, otro de los rivales frente al que está invicto en el circuito mundial, con ocho victorias. El sábado a las 7:39 cerrará la fase de grupos ante Nueva Zelanda y ese mismo día afrontará la primera instancia decisiva.

Las Yaguaretés y una derrota lógica

Sofía González intenta progresar en ataque; las Yaguaretés no pudieron con Nueva Zelanda en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

En el Estadio José Zorrilla las Yaguaretés también tuvieron su estreno en Valladolid, con una lógica derrota 38-7 ante Nueva Zelanda, en un encuentro histórico para el rugby femenino argentino. Fue su primer enfrentamiento ante la gran potencia del circuito y empezaron ganando con el try de Talia Rodich, con mucha continuidad e iniciativa para jugar. Sin embargo, las campeonas reinantes se acomodaron rápidamente y marcaron la amplia diferencia que hay entre las dos selecciones para ganarlo por más de 30 puntos. Las conducidas por Nahuel García jugarán ante Japón a las 11:02 y luego ante Brasil el sábado a las 5:44, con el objetivo de meterse en los cuartos de final.