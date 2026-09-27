SIC ganó contra el rival directo que era Los Tilos y llega fuerte al clásico con CASI por el Top 14

LA PLATA.– A siete días de una nueva versión del superclásico del rugby, SIC continuó su marcha acompasada hacia los playoffs del Top 14 de URBA. El variable SIC, que podrá jugar mucho, lo suficiente para ganar y basta, o poco y nada. El SIC que podrá lucirse en ataque o revelarse en defensa. Florearse y disfrutar, o arremangarse y sufrir, según venga la mano. Pero que nunca flaquea temperamentalmente. Sea como sea, San Isidro Club vive y muere con las botas puestas.

Este sábado, apelando al oficio, se llevó cuatro puntos de la caldera de Barrio Obrero, venció por 30-20 a Los Tilos y dejó medio tristón al local. Sucede que el equipo platense venía de hilvanar diez triunfos y se había ilusionado con alcanzar algún puesto clasificatorio para las semifinales. “Era un partido tipo mata-mata”, admitió Felipe Puertas, ala de Los Tilos tras el encuentro. El Tricolor, cuarto, y el verde Springbok, sexto —Hindú en el medio—, estaban separados por 7 unidades antes de la jornada. Chocaban dos contendientes aplomados, peleando por un lugar en la postemporada. De ahí la tensión en el ambiente, que percibió Marcos Piccinini, pilar del club de Boulogne: “Tensión porque va acabándose el año y llega el momento de las definiciones. Pero a la vez se disfruta, también”.

Tomás Fernández Armendáriz, capitán de Los Tilos, intenta detener a Ignacio Pietranera, de SIC, que prepara una finta; el conjunto visitante se impuso por detalles pero con merecimiento. Marina Espeche - LA NACION

Ganó SIC. Acumuló más méritos, aunque el pleito se definió por detalles, como se suele decir ahora. Le costó y trabajó duramente para vencer a un adversario que tenía la moral por las nubes, y la autoestima, más arriba aun. Sin el Mago Joaquín Tuculet, baja de último momento, pero con un equipo titular preparado y capacitado para ganar en cualquier lado.

Desde que Alumni lo dobló en puntos, con un 52 a 26 en la fecha 12, transitó un camino de rosas. Superó a Champagnat y a Hindú en sus casas. Venció apretadamente a La Plata en Gonnet. Derrotó a Regatas Bella Vista como local. Se llevó de Rosario una victoria de oro. Festejó ante Los Matreros en Barrio Obrero, donde también cortó una buena racha de CASI. Se paseó gallardo frente a CUBA en Villa de Mayo y con un cuarto de hora final de un rugby avasallante. Amargó a Buenos Aires con un try sobre la hora. Y la semana anterior ratificó su autoridad con un golpe en la mesa de Belgrano.

Pero esta vez no lo logró. Estuvo cerca. Hubo algunos detalles… ¿Qué detalles, Puertas? “Más que nada, detalles defensivos. Por momentos nos costó en ese aspecto”. Dio en la tecla Felipe. Si bien Los Tilos desbarató serios intentos ofensivos de SIC, gracias a la presión y la buena marca, no siempre actuó disciplinadamente. Sobre todo en la última parte del mata-mata, cuando el fervor crecía, las hinchadas rugían y la incertidumbre por el resultado final aumentaba. En ese tramo, defender sin orden le costó dos tarjetas amarillas. Ambos pilares dejaron el campo por diez minutos: Manuel Puertas a los 14, y Facundo Maffei, a los 21.

Ignacio Guichón se tira a tacklear a Bernabé López Fleming, una de las figuras, mientras recibe la pelota Francisco González Capdevila; dos amonestaciones a pilares de Los Tilos favorecieron a San Isidro Club. Marina Espeche - LA NACION

La ventaja de jugar un rato largo con un hombre más ayudó a que el visitante rompiera la paridad y sacara el try de diferencia que le aseguraría cuatro puntos en la tabla, trascendentes para defender su lugar en los playoffs, ahora, y tratar de ratificarlo, o superarlo, el próximo sábado, cuando en la Zanja reciba a CASI. “Hoy queremos disfrutar esta victoria y mañana ya pensaremos en el clásico”, comentó Piccinini para LA NACION.

El epílogo de este capítulo se vislumbró pasados los veinte minutos del segundo período. Cuando Los Tilos, sin Manuel Puertas, intentó infructuosamente frenar un maul que arremetía contra todo. Cerca del in-goal se desprendió Andrea Panzarini, que combinó con Piccinini, y el pilar, apuntalado por Bautista Viero, se zambulló detrás de la línea de meta. A continuación, la puntería de Santiago Pavlovsky completó la acción de siete puntos. Un golpe directo al corazón cansado de Los Tilos.

El importante triunfo de SIC ante Los Tilos

Las reservas platenses estaban en cero, producto del esfuerzo de 14 hombres contra 15, y al reanudar el juego fueron 13 contra 15 por la sanción a Maffei. Otro certero remate de Pavlovsky a los palos, a dos minutos del cierre, rubricó la faena.

SIC ganó por detalles y sigue su marcha acompasada hacia los playoffs, con cuatro puntos arrancados de La Plata. Los Tilos no se fue vacío: atesoró los aplausos de su gente. Un intenso golpeteo de palmas en franco reconocimiento al esfuerzo. El de este sábado y el de todos los sábados del año.

Síntesis de Los Tilos 20 vs. SIC 30