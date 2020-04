Gane o no, Agustín Pichot está satisfecho con el trabajo realizado en la campaña. Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

30 de abril de 2020

Después de cinco días, se cerraron las urnas virtuales. Habrá que esperar hasta el 12 de mayo para conocer quién presidirá World Rugby por los próximos cuatro años, pero una cosa es segura: Agustín Pichot tuvo un enorme desempeño en la elección. Al cierre de los comicios, los votos de Japón y África (dos cada uno) definían la elección presidencial. Según una estimación para LA NACION , el argentino necesitaba tres de esos cuatro sufragios para superar al inglés Bill Beaumont , el actual presidente, que va por la reelección.

"Llego cansado pero feliz. Dormí muy poco, pero es increíble el apoyo que sentí. Sobre todo, de mi país y el rugby de acá. Desde mi club hasta las uniones, jugadores de los Pumas y ex jugadores", dijo Pichot para LA NACION . "Conté con un grupo de toda América del Sur que cree en mí y es la primera vez que eso se da. Me hace sentir mucho orgullo. Como en Asia me hayan apoyado 24 de 26 países. Claramente es un mensaje de que las formas de gobernar deben cambiar", agregó.

Consiga o no los tres votos que le faltan, hay un gran mérito en su campaña, considerando toda la estructura que tiene sobre sus espaldas el dirigente inglés, con el apoyo de los colosos de Europa y con la capacidad política y económica de captar voluntades.

Beaumont tendría asegurados 24 preferencias contra 23 de Pichot. Argentina (3 votos), Nueva Zelanda (3), Australia (3), Sudamérica (2), Asia (2) y Uruguay (1) lo manifestaron explícitamente su apoyo al ex capitán de los Pumas. Se da por hecho que Sudáfrica (3) está del mismo lado. En estas dos semanas de campaña, Pichot habría llevado para su molino también los votos de Oceanía (2), uno de los dos de Norteamérica, Georgia (1), Rumania (1) y Estados Unidos (1).

La elección se realizó en la fecha que estaba preestablecida, pese a la imposibilidad de que se reuniera el Consejo de World Rugby, y cada uno de los 51 miembros del Consejo realizó su sufragio entre el domingo 26 y este jueves de manera secreta vía correo electrónico hacia la empresa de auditoría PWC, de Suiza, que luego de verificar la autenticidad de cada uno y de asegurarse de que no haya habido irregularidades dará a conocer el resultado el 12 de mayo.

Pichot es el actual vicepresidente de World Rugby, cargo al que había llegado de la mano de Beaumont, con quien compartió la fórmula en 2016. Diferencias por la forma de expandir el deporte en el nivel global, principalmente, los pusieron en veredas opuestas. La postulación del argentino representa el cambio y la transformación del rugby por sobre el statu quo .

Desde que el rugby es jugado profesionalmente, todos los máximos mandatarios de World Rugby (antes IRB) fueron de uniones del torneo Seis Naciones: el galés Vernon Pugh, de 1995 a 2002; el irlandés Syd Millar, de 2003 a 2007; el francés Bernard Lapasset, de 2007 a 2016, y desde entonces Bill Beaumont.