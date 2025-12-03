El sorteo del Mundial de rugby, en vivo
Quedaron conformados los 6 grupos de cuatro equipos cada uno para el certamen que se realizará en Australia en 2027
Todo fue muy rápido. Sin estridencias ni parafernalias, el Mundial de rugby Australia 2027 anunció la conformación de los grupos para el 11er. certamen ecuménico de la joven historia de este deporte. Y si la tensión para la selección argentina, como cabeza de serie, radicaba en evitar el Grupo A, donde ya se sabía que esperaba el país anfitrión, la realidad cumplió con creces ese deseo. Finalmente, los Pumas tendrán una zona en la que pueden brillar: Fiji -en los papeles, el equipo más fuerte-, España y Canadá son la selecciones que la Argentina deberá enfrentar en la primera fase.
La noticia más destacada del sorteo es que será Nueva Zelanda el cabeza de serie que tendrá el escollo más importante, ya que fue el equipo que cayó en el Grupo A, donde esperaba Australia por ser el anfitrión. Los Wallabies, que no han tenido una buena temporada, finalizaron fuera del grupo de cabezas de serie. Sin embargo, sobre el final del año mostraron notorias mejorías y tienen un largo trecho para potenciarse hasta el comienzo de la Copa del Mundo.
¡Los rivales de los Pumas!
Y lo definitivo. Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabwe. Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá. Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania. Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.
Copón 2
Se viene el copón 2. Grupo F: Gales, Tonga y Zimbabwe; Grupo E: Japón, Estados Unidos y Samoa; Grupo D: Escocia, Uruguay y Portugal; Grupo C: Fiji, España y Canadá; Grupo B: Italia, Georgia y Rumania, y Grupo A: Australia, Chile y Hong Kong.
Copón 3
Ahora es el turno del copón 4. Grupo F: Zimbabwe y Tonga; Grupo E: Estados Unidos y Samoa; Grupo D: Uruguay y Portugal; Grupo C: España y Canadá; Grupo B: Georgia y Rumania, y Grupo A: Chile, Hong Kong y Australia.
¡Empezó el sorteo!
¡Empezó el sorteo! Primero salen las bolillas del copón 4: Zimbabwe (Grupo F), Samoa (Grupo E), Portugal (Grupo D), Canadá (Grupo C), Rumania (Grupo B) y Hong Kong (Grupo A, la zona del anfitrión, Australia).
Australia, otra vez anfitrión
Será la tercera vez que Australia albergue una Copa del Mundo, la segunda como único anfitrión. El país de Oceanía coorganizó el primer mundial, en 1987, junto con Nueva Zelanda, mientras que en 2003 fue sede única del certamen. Lo curioso es que en ninguna de esas dos ocasiones pudo ser campeón (fue cuarto y subcampeón, respectivamente).
Por qué tanta antelación
El mundial de rugby suele realizar su sorteo con llamativa antelación, casi tres años antes del kick-off. ¿A qué se debe? El presidente de World Rugby, Bill Beaumont, lo explicó: “La razón por la que los sorteos de grupos se realizan tanto tiempo antes se debe a una cuestión de seguridad de las ciudades anfitrionas, y para saber con tiempo dónde iban a ir los equipos, algo muy importante desde el punto de vista logístico”. Incluso las entradas salen a la venta tempranamente. “Porque las experiencias a vivir por los fanáticos requieren también que este tipo de decisiones se tomen con un tiempo considerable de anticipación”, añadió.
Cómo llegó a cabeza de serie
Para la Argentina, alcanzar el estrato de cabeza de serie no fue una tarea nada sencilla. El cuarto puesto en Francia 2023 ayudó, ya que en los partidos ganados en la competencia insigne del rugby otorga puntaje doble en el ranking. Desde entonces consiguió triunfos ante Nueva Zelanda (2), Australia (2), Sudáfrica y Francia que le reportaron un buen caudal de puntos (el éxito ante British & Irish Lions no entró en consideración). Las victorias ante Gales y Escocia en la gira de noviembre le aseguraron ser cabeza de serie.
Los viejos conocidos de los Pumas
Los rivales de los Pumas más repetidos en la historia de los Mundiales en etapa de grupos son Inglaterra (1995, 2011, 2019 y 2023) y Samoa (1991, 1995, 1999 y 2023), con los que se encontró en cuatro oportunidades. En cambio, nunca se cruzó con Sudáfrica, Canadá, España o Uruguay, y nunca jugó un test match ante Hong Kong, Portugal o Zimbabwe.
Los posibles cruces
Este miércoles quedarán definidos los protagonistas de cada grupo, pero ya se podrá avizorar posibles cruces en los playoffs. Los que terminen primeros en las zonas A, B, C y D se enfrentarán en octavos de final con los cuatro terceros; el ganador del grupo E se medirá con el segundo del D y el mejor del F lo hará con el escolta del B, y los otros cuatro segundos chocarán entre sí (C vs. F y A vs. E). Pero para los cuartos de final la exigencia se invertirá: de avanzar, los ganadores de los encuentros que involucrarán a los mejores de las zonas E y F se las verán con los vencedores de los duelos entre escoltas, mientras que los triunfadores de los partidos que protagonizarán los primeros de los grupos A, B, C y D jugarán entre sí.
El camino más allanado y el más arduo
Para los Pumas, tanto como para las otras cinco cabezas de serie, la configuración más difícil de zona resultaría una con Australia, Georgia y Samoa. En contrapartida, la combinación que haría lo más accesible posible el pase a los octavos de final sería una con Japón, Chile y Hong Kong. Con el formato anterior, de 20 equipos (más adversarios fuertes en la zona), más de una vez les tocaron grupos bravos a los argentinos, que en algunos casos los superaron (Nueva Zelanda 2011, por ejemplo) y en otros quedaron en el camino (Japón 2019).
El mecanismo del sorteo
Un solo conjunto tiene preconfigurada su ubicación en una zona: Australia, que estará en la A. Además, está definido que abrirá la Copa del Mundo, y en Perth. Las otras 23 selecciones irán siendo distribuidas de las más débiles a las más poderosas: en primer lugar se sorteará la ubicación de cada una de las del copón 4; luego se asignará el grupo a cada una de las del 3; después será el turno de las del 2, y por último, las más fuertes, las del 1.
Los demás protagonistas
El “bombo” 2, no obstante, aglutinará algunos conjuntos históricamente muy fuertes, que son de cuidado por más que su momento sea más bien opaco. El principal es el propio Australia, que no solamente es fuerte por ser anfitrión sino también por su poderío, aunque más pretérito y latente que actual: su equipo, Wallabies, es bicampeón del mundo (1991 y 1999), y recién este año ha dado signos de recuperación interesantes a futuro, luego de varias temporadas bajas en rendimiento y en resultados. También estarán en el lote 2 Escocia y Gales, más Italia, Japón y Fiji; nada garantizado, entonces, para los más fuertes en un cruce de octavos de final. El copón 3 congrega a Georgia, España, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Tonga. Y el 4, a Samoa, Portugal, Rumania, Canadá, Zimbabwe y Hong Kong (único novato en mundiales).
El lugar de los Pumas en los copones
La selección argentina de rugby es una de las seis cabezas de serie, y como tal, su nombre aparecerá en el copón 1 del sorteo, junto a los de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Francia. Todos ellos liderarán zonas, y por ende, no se cruzarán entre sí en la rueda inicial del certamen. El criterio para considerar cabezas de serie a seis federaciones fue el ranking mundial a noviembre, y les otorga la facilidad de no toparse temprano en el torneo con otra potencia del presente.
El formato del torneo
Australia 2027 será el primer mundial de rugby de 24 equipos, entre ellos, los Pumas, y su esquema será el que hubo en los torneos del fútbol entre México 1986 y Estados Unidos 1994: seis grupos de cuatro selecciones cada uno y octavos de final con los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros entre los seis totales. Para los semifinalistas, entonces, seguirá habiendo siete compromisos (tres de la primera etapa y cuatro de playoffs), como los hubo hasta Francia 2023, cuando los protagonistas fueron 20. Por entonces había cuatro grupos de cinco conjuntos (cuatro partidos), y los dos primeros de cada uno avanzaban a los cuartos de final.
La cobertura del sorteo del Mundial de Rugby
Bienvenidos al seguimiento al instante del sorteo de la integración de las zonas de la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027. La ceremonia comenzará a las 6 de Argentina (hay 14 horas más en la ciudad anfitriona), se desarrollará en Sídney y determinará cómo quedarán integrados los grupos de la primera rueda de la competencia, que tendrá lugar entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre de 2027 en la mencionada ciudad y en Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaida, Newcastle y Townsville. El acontecimiento de este miércoles será transmitido por ESPN, RugbyPass TV y la cuenta de YouTube de World Rugby, y narrado en directo por LA NACION en este liveblog.