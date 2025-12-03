El sorteo del Mundial de rugby, en vivo

Todo fue muy rápido. Sin estridencias ni parafernalias, el Mundial de rugby Australia 2027 anunció la conformación de los grupos para el 11er. certamen ecuménico de la joven historia de este deporte. Y si la tensión para la selección argentina, como cabeza de serie, radicaba en evitar el Grupo A, donde ya se sabía que esperaba el país anfitrión, la realidad cumplió con creces ese deseo. Finalmente, los Pumas tendrán una zona en la que pueden brillar: Fiji -en los papeles, el equipo más fuerte-, España y Canadá son la selecciones que la Argentina deberá enfrentar en la primera fase.

La noticia más destacada del sorteo es que será Nueva Zelanda el cabeza de serie que tendrá el escollo más importante, ya que fue el equipo que cayó en el Grupo A, donde esperaba Australia por ser el anfitrión. Los Wallabies, que no han tenido una buena temporada, finalizaron fuera del grupo de cabezas de serie. Sin embargo, sobre el final del año mostraron notorias mejorías y tienen un largo trecho para potenciarse hasta el comienzo de la Copa del Mundo.