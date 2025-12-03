Los rivales de los Pumas en el Mundial de Australia 2027: un equipo impredecible y el duelo ante varios argentinos

Aún restan confirmar las sedes y la logística que implica moverse en un país inmenso como es Australia, pero Argentina ya conoce a los rivales del grupo y puede empezar a trazar su camino para la Copa del Mundo que se realizará en 2027. Los cruces con Fiji, España y Canadá aparecen en el horizonte de los Pumas en el Grupo C.

Con el cambio de formato en esta edición, los Pumas serán los claros favoritos a quedarse con el primer puesto de su zona. Su estatus de selección del Tier 1, sus figuras y los resultados recientes lo avalan para ser el principal contendiente en un grupo que tiene a Fiji como el único adversario serio para arrebatarle ese puesto de líder. Los isleños vienen de disputar el mejor mundial de su historia, tras vencer en la fase de grupos a los Wallabies en Francia 2023 (los dejaron terceros) y tener contra las cuerdas a Inglaterra en los cuartos de final, en un encuentro en que fueron perjudicados por el arbitraje.

No obstante, Fiji es una selección caracterizada por su inconsistencia. Un equipo camaleónico. Puede ser aguerrido o displicente según el día. Una amenaza para cualquier defensa o un rival de baches y lagunas permanentes. El último Mundial fue una prueba cabal; así como derrotaron a los Wallabies y le jugaron de igual a igual a Inglaterra, en la fase de grupos perdieron ante Portugal, el rival más débil. En Japón 2019 cayeron ante Uruguay y no se clasificaron a la siguiente instancia.

El potente Josua Tuisova es la principal amenaza de Fiji Catherine Ivill - Getty Images Europe

En la última ventana de noviembre Fiji compitió bien ante Inglaterra y Francia, aunque terminó cayendo 38-18 y 34-21 respectivamente. Además, superó 41-33 a España, que será rival de grupo en Australia. Potencia histórica en el seven, cuenta con nombres rutilantes en el Top 14 y en la Premiership. El potente Josua Tuisova es su principal amenaza, aunque figuras de la talla Jiuta Wainiqolo, Kalaveti Ravouvou, Selestino Ravutaumada, Salesi Rayasi y Sireli Maqala son amenazas en una línea de backs peligrosa, capaz de generar quiebres desde cualquier sector de la cancha. Si bien históricamente el pack no ha sido su fuerte, ha mejorado en los últimos años. Esta temporada incorporaron al ex All Black Pita-Gus Sowakula, compañero de Marcos Kremer y Bautista Delguy en Clermont.

Los pilares y el puesto de apertura siguen siendo los déficits del conjunto de Oceanía, que mejoró con la competencia. Sin una estructura sólida, se nutre de su talento natural y su pasión por el rugby, el deporte nacional. La incorporación del equipo Fijian Drua en el Super Rugby a partir del 2022 amplió la base de jugadores y les dio un mayor roce ante los equipos de Nueva Zelanda y Australia. Conducidos por el australiano Mick Byrne, participarán de la novedosa Nations Championship en el 2026, lo que aumentará su competitividad ante las potencias.

El único antecedente de los Pumas ante los rivales del grupo fue ante Fiji, precisamente en el debut mundialista en Nueva Zelanda 1987, en una de las grandes frustraciones de la historia de Argentina: llegaron con toda la ilusión a Hamilton y se fueron derrotados por 28-9, para luego quedar eliminados en la primera ronda.

El último encuentro oficial ante Fiji fue en el 2003, en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba, con triunfo argentino por 49-30. El escaso rodaje ante un rival de estas características puede ser un aliciente, aunque los Pumas deberán hacer pesar su favoritismo. Con su juego agrupado tendrían que imponer condiciones.

Por su parte, España afrontará la segunda copa del mundo en su historia, tras haber participado en 1999. Llegará a Australia 2027 en franco ascenso, luego de dos ciclos frustrados: tanto en Japón 2019 como en Francia 2023, fue excluido del Mundial por la indebida inclusión de jugadores en los partidos clasificatorios.

El rosarino Pablo Bouza es el head coach de la selección de España

La base de jugadores argentinos les dio un salto de calidad; el rosarino Pablo Bouza, mundialista en Australia 2003, es el head coach y el santafesino Estanislao Bay, una de sus principales figuras. Gonzalo López Bontempo es su goleador, mientras que Martiniano Cian e Iñaki Mateu son claves en la línea de backs. El ex Pumita Vicente Boronat y Joaquín Domínguez le aportan valor al pack, en un equipo que buscará clasificarse a los octavos de final. Con su selección de seven establecida en la elite y su equipo de menores de 20 compitiendo ante las potencias, buscará que Australia 2027 sea su despegue definitivo.

Canadá llegará como el más débil del grupo. En el puesto 25 del ranking, es el peor clasificado del Mundial. Sin una estructura local fuerte y ya sin Toronto Arrows compitiendo en la Major League Rugby, no logra despegar. Una sombra de lo que es su selección femenina, que hace unos meses alcanzó la final del mundial. Un triunfo ante Estados Unidos por 34-20 le alcanzó para clasificarse a Australia 2027. Luego, perdió sus ocho compromisos restantes y no se midió ante ningún país del Tier 1.

Su gran figura es Tyler Ardron, que se desempeña en el Top 14, en Castres. El tercera línea regresó a la selección ante Estados Unidos y fue decisivo con cuatro tries en dicho encuentro. Después de haberse quedado afuera de Francia 2023, Canadá disputará su décima copa del mundo. Está lejos de ser aquel que alcanzó los cuartos de final en 1991, pero intentará ser lo más competitivo posible.