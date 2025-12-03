El sorteo del Mundial de rugby: los Pumas respiran tras ser bendecidos con un grupo favorable

Los designios de las manos de Brett Robinson, el presidente de World Rugby, se hacían desear. Habían pasado los dos casilleros más codiciados y se aproximaba la zona roja. Finalmente, la fortuna le hizo un guiño a la Argentina, que aterrizó en la Zona C del Mundial de Australia 2027, donde tendrá como rivales a Fiji, España y Canadá. Un camino accesible rumbo a octavos de final, donde -si todo sale bien- se enfrentará con uno de los cuatro mejores terceros. En cuartos de final, de acuerdo con las predicciones, asoma el clásico con Irlanda.

No fue el destino más anhelado, pero los Pumas pueden concentrarse en los próximos dos años sin otra preocupación que mejorar ellos mismos luego de que el sorteo de grupos realizado esta mañana en Sídney resultara favorable. La premisa era evitar a Australia y Escocia, los cucos del bombo 2, y se cumplió. Idealmente hubiera sido más auspicioso caer en las zonas E o F y no tener en el camino a un ganador de su grupo hasta semifinales, pero eso ya hubiera sido demasiado pedir; y tampoco garantiza nada.

Así quedó conformado el grupo de Argentina para el Mundial de rugby Australia 2027

Al final, fue la de Nueva Zelanda la última bolilla en aparecer, lo que configuró el primer gran enfrentamiento del Mundial ya que compartirá el grupo con el seleccionado local, en una reedición del clásico más prolífico en la historia del rugby (al día de hoy llevan jugados 181 tests). No sería de extrañar que el 3 de febrero, cuando se conozca el fixture definitivo, Australia-Nueva Zelanda sea designado como el partido inaugural para el 1º de octubre en Perth. Por segundo Mundial consecutivo los All Blacks se enfrentarán con los anfitriones. Chile y el debutante Hong Kong completan esa zona.

En una austera ceremonia realizada en un estudio de televisión, sin público ni estridencias, Australia 2027 dio el puntapié inicial. El excentro de los Wallabies y actual comentarista de la cadena Stan Sports Morgan Turinui dirigió las acciones. El gran Dan Carter, apertura bicampeón del mundo con los All Blacks, fue el encargado de dictar la suerte de los equipos ubicados en el bolillero cuarto, los últimos seis rankeados, y distribuirlos en orden decreciente del Grupo F al A. Alicia Lucas, exestrella del seleccionado femenino de Australia, hizo lo propio con el bombo 3 (los países ubicados del 13 al 18) y James Slipper, excapitán de los Wallabies, la siguió con los del bombo 2 (del 7 al 12), excepto Australia (7º) que por ser organizador tenía asegurado un lugar en el Grupo A.

Dan Carter sostiene una bolilla durante el sorteo del Mundial de rugby de Australia 2027 MARK KOLBE� - WORLD RUGBY�

El mandamás de World Rugby, el australiano Brett Robinson, se encargó de los cabeza de serie. Inglaterra y Francia fueron los primeros bendecidos; Irlanda cayó en desgracia al compartir, por segundo Mundial consecutivo, grupo con Escocia. Pasó una amenaza, pero persistía el temor de desembocar en la zona del anfitrión. Finalmente apareció a tiempo la bolilla con el nombre de “Argentina”, la antepenúltima en aparecer, que devolvió las palpitaciones al ritmo habitual.

El bicampeón Sudáfrica aparece como el potencial rival de los All Blacks en cuartos de final. Los Springboks quedaron emparejados con Italia, Georgia y Rumania en una zona B que promete mucha paridad en la lucha por el segundo lugar.

Con el formato ampliado a 24 equipos a partir de este Mundial, lo que abrió una nueva instancia de octavos de final, no existe tal cosa como “el grupo de la muerte”, en el que una selección del Tier 1 corra riesgo de quedar eliminada. Pero puede considerarse a la Zona D como la más pareja, con Irlanda y Escocia luchando por el primer lugar y Uruguay y Portugal como escollos nada sencillos.

Australia y Nueva Zelanda comparten el Grupo A; su partido podría ser el inaugural Gary Day� - AP�

Francia vislumbra un camino accesible en el grupo E –donde Japón, Estados Unidos y Samoa configurarán otra atractiva lucha por avanzar–, y tiene la ventaja de no enfrentarse a un ganador de zona hasta semifinales, pero la fortuna no fue completa, ya que en octavos de final se enfrentaría con el perdedor de Irlanda vs. Escocia.

Otro clásico que deparó la caprichosa distribución de las bolillas es el que sostendrán Inglaterra y Gales en la zona F. Los Dragones Rojos tienen dos años para ponerse a la altura luego de una debacle preocupante. Tonga y Zimbabue, que regresa a la máxima cita 36 años después de su última aparición, completan el mapa.

La amenaza del Pacífico

Que el rival más complicado para los Pumas sea Fiji es una buena noticia, pero no deja de ser un oponente de cuidado. Es sin dudas la selección más peligrosa por fuera del Tier 1 y no en vano ocupa el puesto 8 en el ranking mundial. En los últimos años protagonizó un marcado crecimiento, sostenido a partir de la incorporación de una franquicia propia en el Super Rugby Pacific (Fijian Drua) y evidenciado en Francia 2023, cuando derrotó a Australia y les jugó de igual a igual a Gales e Inglaterra. Este año superó a Escocia y el pasado a Gales, y en 2026 será parte del Nations Championship, por lo que sumará rodaje enfrentando a todos los equipos del Seis Naciones.

Fiji tuvo una buena actuación en el Mundial 2023, donde fue eliminado por Inglaterra en cuartos de final CHRISTOPHE SIMON - AFP

Fiji fue el primer rival de los Pumas en la historia de los Mundiales: el 24 de mayo de 1987 jugaron en Hamilton ante unos 13.000 espectadores. Contra todos los pronósticos y echando por tierra la expectativa con que habían llegado los argentinos, los isleños impusieron su rigor físico para ganar 28-9. Desde entonces nunca se volvieron a enfrentar en Mundiales.

A pesar de ser una pequeña isla cuya población no llega al millón de habitantes, Fiji cuenta con la ventaja de estar a 4,5 horas de avión de Australia (de Suva a Sydney) y cuenta con una afición reconocida por ser muy fanática y fiel de su equipo de rugby, el deporte nacional por excelencia, por lo que se espera una concurrida presencia para ese duelo.

Los duelos con España y Canadá aparecen como accesibles y le darán la oportunidad al entrenador Felipe Contepomi de dosificar fuerzas apuntando a los compromisos más exigentes. Para ello será importante también conocer el orden de los partidos. Nunca se enfrentó a ninguno de los dos en Mundiales. Los españoles se clasificaron por primera vez desde su única participación en 1999, aunque fue desafectada de los últimos dos por indebida inclusión de jugadores foráneos cuando había conseguido el pasaje en la cancha. En cinco enfrentamientos en el historial hubo cinco triunfo argentinos, el último en la previa de Francia 2023 por 62-3 en el estadio de Atlético de Madrid.

Mateo Carreras, durante el enfrentamiento entre los Pumas y España, en la previa del Mundial 2023, que terminó con goleada argentina PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El historial con Canadá registra seis victorias argentinas y dos derrotas, aunque ambas en 1990 (sería cuartofinalista en el Mundial de 1991), cuando los norteamericanos ostentaban una robustez que perdieron en las últimas dos décadas. De hecho, en Francia 2023 se quedó afuera de un Mundial por primera vez en su historia y no gana un partido en el certamen desde Nueva Zelanda 2011.

Irlanda en el horizonte

En los casi dos años que quedan de aquí al Mundial (22 meses) el mapa de poder del rugby puede oscilar. De continuar por carriles normales, la Argentina debería imponerse a Fiji no sin esfuerzo pero con autoridad y ganar su zona. En octavos de final lo espera uno de los cuatro mejores terceros, que saldrá de los grupos A, E o F. Ninguno asoma como una amenaza camino a los cuartos de final.

Irlanda -en el camino de los Pumas según predicciones- deberá lidiar con Escocia en su grupo Andrew Milligan� - PA�

El duelo por ingresar entre los cuatro mejores y jugar los siete partidos del Mundial es siempre el primer objetivo, que los Pumas cumplieron en tres de las últimas cinco versiones. Allí, el presente indica que el rival será Irlanda. Claro que para ello los europeos antes deben ganar su zona, que comparten con Escocia, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la etapa de clasificación.

Hoy Irlanda es favorito, aunque luego de constituirse como uno de los cuatro equipos dominantes del mundo del rugby retrocedió luego de Francia 2023 y no termina de materializar la transición, ni en nombres ni en funcionamiento.

De concretarse sería el quinto enfrentamiento en Mundiales, todos decisivos: en 1999 jugaron un playoff por acceder a cuartos de final en Lens, memorable triunfo argentino con el try de Diego Albanese y la tenaz defensa en los siete minutos finales; volvieron a verse las caras en el duelo definitorio de la zona en Australia 2003, donde se produjo el único triunfo irlandés, por un punto (16-15), en Adelaida, que dejó a los argentinos eliminados; por tercer año consecutivo se cruzaron en 2007, cuando la Argentina tuvo revancha y lo eliminó en la fase de grupos; la última fue en cuartos de final de 2015, el recordado 43-20 en el Millennium de Cardiff.

La palomita de Juan Imhoff en el triunfo ante Irlanda, en los cuartos de final del Mundial 2015, en Cardiff Anibal Greco - LA NACION

Ante Escocia, los Pumas acumulan dos victorias en dos partidos en Mundiales, también cruciales: los cuartos de final de Francia 2007, la primera vez que se metieron entre los cuatro mejores, y el duelo decisivo de la zona en Nueva Zelanda 2011, merced al try eléctrico de Lucas González Amorosino.

Cualquiera de los dos es un rival extremadamente complicado, pero a priori menos exigente de lo que se anticipa podría ser Sudáfrica, Nueva Zelanda, Francia o Inglaterra.

Otros potenciales duelos de cuartos de final son Nueva Zelanda vs. Sudáfrica y Australia vs. Inglaterra. Pero eso ya es cavar demasiado profundo en el terreno de la especulación.

El camino al 13 de noviembre de 2027 en el estadio olímpico de Sydney quedó trazado. Los Pumas tienen mucho trabajo por delante, pero lo pueden llevar a cabo tranquilos.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue